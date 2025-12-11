Fed tiếp tục hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm

Fed đã phê duyệt lần cắt giảm lãi suất thứ 3 trong bối cảnh nội bộ cơ quan này tiếp tục chia rẽ, đồng thời phát đi tín hiệu các đợt cắt lãi suất tiếp theo sẽ trở nên khó khăn hơn.

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương), Fed tiếp tục hạ lãi suất qua đêm thêm 0,25%. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương), sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất qua đêm thêm 0,25%, xuống phạm vi 3,5-3,75%, theo CNBC.

Bất đồng quan điểm tăng cao

Với tỷ lệ 9 phiếu thuận và 3 phiếu chống, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/2019, quyết định trên tiếp tục phản ánh sự đối lập quan điểm giữa phe "diều hâu" và "bồ câu". Cụ thể, Thống đốc Stephen Miran muốn giảm mạnh hơn 0,5%, trong khi 2 Chủ tịch Fed khu vực Jeffrey Schmid (Kansas City) và Austan Goolsbee (Chicago) lại muốn giữ nguyên mức lãi suất.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Miran bỏ phiếu phản đối, ngay trước thời điểm ông chuẩn bị rời Fed vào tháng 1. Schmid cũng phản đối trong 2 cuộc họp gần đây nhất của cơ quan này.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, FOMC cho biết xét về mức độ và thời điểm điều chỉnh thêm đối với mục tiêu lãi suất liên bang, Ủy ban sẽ cần đánh giá một cách thận trọng dựa trên các yếu tố: dữ liệu kinh tế mới, triển vọng kinh tế đang thay đổi và cán cân rủi ro.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết mức giảm mới giúp Fed ở vị thế "dễ thở" hơn. "Chúng tôi đang ở vị trí tốt để quan sát sự diễn biến của nền kinh tế, nhưng các quyết định tiếp theo cho tháng 1 vẫn chưa được đưa ra", ông nói.

Với 3 lần cắt giảm liên tiếp đã thực hiện, thị trường đang đặt ra câu hỏi FOMC sẽ đi theo hướng nào trong tương lai. Biểu đồ "dot plot" (thể hiện kỳ vọng lãi suất của từng quan chức) cho thấy chỉ còn một lần cắt giảm trong năm 2026 và một lần nữa vào 2027, trước khi lãi suất liên bang dần về mức trung hạn khoảng 3%. Dù không thay đổi so với tháng 9, biểu đồ này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Fed.

Ngoài 2 phiếu chống của phe "bồ câu", 4 thành viên không có quyền biểu quyết có xu hướng phản đối, đồng thời 7 quan chức khác cũng không muốn giảm lãi suất trong năm tới. FOMC có 19 người tham dự, trong đó 12 người có quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông Powell nhấn mạnh thêm chính sách tiền tệ không đi theo lộ trình định sẵn và Fed sẽ đưa ra quyết định tùy từng cuộc họp.

Tái khởi động mua trái phiếu Kho bạc

Về kinh tế, Fed nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 thêm 0,5% lên 2,3%. Cơ quan này vẫn kỳ vọng lạm phát chỉ quay về dưới mục tiêu 2% sau năm 2028.

Tuy nhiên, các quan chức Fed cho biết tuyên bố chính sách và các dự báo lần này được xây dựng không dựa trên dữ liệu việc làm và lạm phát mới nhất mà dựa vào những chỉ báo sẵn có, bao gồm khảo sát nội bộ, phản hồi từ cộng đồng và dữ liệu tư nhân.

Dữ liệu chính thức gần nhất về thất nghiệp và lạm phát được công bố vào tháng 9, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,3% lên 4,4%, trong khi thước đo lạm phát ưa thích của Fed cũng nhích từ 2,7% lên 2,8%, theo Reuters.

Mục tiêu lạm phát của Fed chỉ ở mức 2%, nhưng tốc độ tăng giá đã duy trì đều đặn từ mức 2,3% hồi tháng 4, phần lớn do tác động của thuế nhập khẩu tăng lên đối với người tiêu dùng và đây cũng là yếu tố chính gây chia rẽ trong nội bộ Fed về định hướng chính sách.

Dữ liệu việc làm và lạm phát tháng 11 sẽ được công bố vào tuần tới và sau đó là các báo cáo chi tiết về tăng trưởng kinh tế quý III. "Các chỉ báo sẵn có cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vừa phải. Tăng trưởng việc làm đã chậm lại trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp đã nhích lên trong tháng 9", tuyên bố của Fed viết.

Ngoài quyết định lãi suất, Fed cũng thông báo tái khởi động mua trái phiếu Kho bạc, sau tuyên bố sẽ dừng thu hẹp bảng cân đối kế toán từ tháng 10. Fed sẽ bắt đầu mua 40 tỷ USD tín phiếu Kho bạc từ ngày 12/12. Sau đó, quy mô mua dự kiến duy trì ở mức cao trong vài tháng trước khi quay đầu giảm mạnh.

Dù vậy, các bước đi này được cho là đang diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi ông Powell đang cố gắng duy trì sự đồng thuận nội bộ khi nhiệm kỳ thứ 2 của ông sắp kết thúc, Như vậy, Chủ tịch Fed chỉ còn 3 cuộc họp trước khi ông bàn giao cho người được Tổng thống Donald Trump đề cử.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ lựa chọn một ứng viên dựa trên tiêu chí mạnh tay hạ lãi suất xuống mức thấp hơn, chứ không chỉ tập trung vào việc ổn định mục tiêu kép của Fed.

Thị trường hiện dự đoán ứng viên hàng đầu là Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, người được cho là sẽ sẵn sàng thực thi mong muốn của ông Trump. Theo sàn dự đoán Kalshi, khả năng Hassett được chọn đang ở mức 72%, vượt xa các ứng viên như cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh hay Thống đốc Christopher Waller.