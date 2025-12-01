Ông Trump chọn xong người kế nhiệm Chủ tịch Fed

Tổng thống Donald Trump đã quyết định nhân sự tiếp theo cho chức Chủ tịch Fed, sau khi nhiều lần nhấn mạnh ông kỳ vọng người được đề cử sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất.

Ông Trump đã chọn xong người thay thế vị trí Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: Reuters.

"Tôi biết mình sẽ chọn ai rồi, nhưng tôi sẽ công bố tên người đó sau", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi trở về Washington (Mỹ), theo Bloomberg.

Thời gian qua, ông Trump thường xuyên chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đương nhiệm Jerome Powell vì không nhanh chóng giảm lãi suất.

Ông cũng bày tỏ mong muốn một người đứng đầu Fed sẵn sàng thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất mạnh hơn trong tương lai.

Một số nguồn tin cho biết vào tuần trước, ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng và là cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump, được xem là ứng cử viên tiềm năng để kế nhiệm ông Powell.

Trong chương trình Face the Nation của CBS phát sóng sáng 30/11 (giờ địa phương), ông Hassett từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có xem mình là ứng viên hàng đầu thay thế ông Powell hay không, đồng thời khẳng định đây chỉ là "tin đồn".

Mặt khác, trước các lo ngại giới đầu tư có thể xem Kevin Hassett là nhân vật quá gần gũi với tổng thống, vị cố vấn kinh tế nhấn mạnh thị trường đang phản ứng rất tích cực trước thông tin ông Trump sắp công bố tân chủ tịch Fed.

Ông cũng nói thêm thị trường đã có một phiên đấu giá trái phiếu Bộ Tài chính rất tốt.

Người dân Mỹ có thể kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ chọn một chủ tịch Fed giúp họ có được các khoản vay mua xe rẻ hơn và dễ tiếp cận các khoản vay thế chấp với lãi suất thấp.

Vào cuối tháng 11, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Bessent, người phụ trách quá trình tìm kiếm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, cho hay ông vẫn còn một buổi phỏng vấn cuối và chưa sẵn sàng dự đoán người sẽ được chọn.

"Tôi nghĩ khả năng rất cao Tổng thống Donald Trump sẽ công bố danh tính Chủ tịch Fed mới trước thềm Giáng sinh. Đó là đặc quyền và ông ấy có thể công bố trước kỳ nghỉ Giáng sinh hoặc đầu năm mới. Tuy nhiên, mọi thứ đang tiến triển rất tốt", ông Bessent nói.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Trước thời điểm đó, ông được dự báo phải đối mặt với tình hình chia rẽ nội bộ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.