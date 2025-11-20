Fed rạn nứt

Biên bản họp tháng 10 của Fed cho thấy quan điểm khác biệt sâu sắc về việc hạ lãi suất, khi các quan chức tranh luận giữa nguy cơ lạm phát dai dẳng và lao động chững lại.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại họp báo ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Tại cuộc họp tháng 10, Fed đã biểu quyết với tỷ lệ 10-2 để hạ lãi suất thêm 0,25%, đưa phạm vi lãi suất quỹ liên bang về mức 3,75-4%.

Tuy nhiên, biên bản công bố ngày 19/10 cho thấy các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chia rẽ đáng kể trong cuộc họp tháng 10 về việc hạ lãi suất. Dù Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cuối cùng vẫn thông qua việc giảm lãi suất, triển vọng phía trước trở nên thiếu chắc chắn hơn, theo CNBC.

Sẽ không giảm lãi suất trong tháng 12?

Những tranh luận kéo dài sang cả dự báo cho tháng 12, với nhiều quan chức tỏ ra hoài nghi về sự cần thiết của một đợt hạ lãi suất mới - điều mà thị trường trước đó gần như coi là chắc chắn. Trong khi đó, "nhiều" thành viên lại cho rằng sẽ không cần thêm động thái nào trong năm 2025.

“Một số thành viên đánh giá rằng việc tiếp tục hạ biên độ lãi suất mục tiêu trong tháng 12 có thể phù hợp nếu kinh tế diễn biến đúng như dự báo của họ trong giai đoạn giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên, nhiều thành viên cho rằng trong bối cảnh dự báo hiện tại, giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm sẽ hợp lý hơn”, biên bản nêu rõ.

Theo cách dùng từ lâu nay của Fed, “nhiều” (many) mang hàm ý số lượng lớn hơn “một số” (several), cho thấy xu hướng nghiêng về việc không cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Dù vậy, “thành viên tham dự” không đồng nghĩa với “người có quyền bỏ phiếu”. FOMC có 19 thành viên tham gia họp nhưng chỉ 12 người có quyền biểu quyết, nên khó xác định thái độ thực sự của nhóm cử tri đối với quyết định tháng 12.

Cách nói này cũng tương đồng với phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo sau phiên họp. Ông nhấn mạnh việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là “điều chắc chắn”.

Biên bản cũng nêu: “Khi thảo luận về định hướng chính sách ngắn hạn, các thành viên bày tỏ quan điểm rất khác biệt về lựa chọn phù hợp nhất cho cuộc họp tháng 12”.

Trước phát biểu của ông Powell, giới giao dịch đặt cược gần như chắc chắn Fed sẽ hành động trong cuộc họp ngày 9-10/12. Tuy nhiên đến chiều 19/11, xác suất này giảm xuống còn khoảng 1/3, theo công cụ FedWatch của CME Group. Khả năng hạ lãi suất vào tháng 1/2026 được ước tính khoảng 66%.

Dù vậy, biên bản cho biết “đa số thành viên” vẫn nhìn thấy khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong tương lai, dù không nhất thiết là ngay trong tháng 12.

Bất đồng nội bộ

Song CNBC nhận định tỷ lệ 10-2 không phản ánh đầy đủ mức độ chia rẽ vốn hiếm khi thấy tại Fed.

Các thành viên bày tỏ lo ngại về thị trường lao động chậm lại và lạm phát vẫn “hầu như chưa cho thấy dấu hiệu” tiến bền vững về mục tiêu 2%. Nhiều luồng quan điểm đã xuất hiện trong nội bộ ủy ban.

Biên bản cho biết: “Trong bối cảnh này, nhiều thành viên ủng hộ giảm lãi suất; một số có thể chấp nhận cả hai phương án - cắt giảm hoặc giữ nguyên; trong khi một số khác phản đối giảm lãi suất”.

Trung tâm của cuộc tranh luận nằm ở chỗ liệu chính sách hiện tại có đang “thắt chặt quá mức” đối với nền kinh tế hay không. Một số quan chức cho rằng kể cả khi cắt giảm 0,25%, chính sách vẫn đang kìm hãm tăng trưởng. Ngược lại, một nhóm khác cho rằng “độ bền của hoạt động kinh tế” cho thấy chính sách không hề quá thắt chặt.

Thống đốc Fed Stephen Miran ủng hộ lập trường hạ sâu lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động. Ảnh: Reuter.

Các tuyên bố công khai cho thấy ủy ban chia thành nhiều nhóm. Phe “ôn hòa với lạm phát” gồm các Thống đốc Stephen Miran, Christopher Waller và Michelle Bowman muốn cắt giảm mạnh hơn để hỗ trợ thị trường lao động.

Trong khi đó phe “diều hâu” như Chủ tịch Fed khu vực Kansas City Jeffrey Schmid, Boston Susan Collins và St. Louis Alberto Musalem lo ngại việc nới lỏng thêm sẽ khiến mục tiêu lạm phát 2% càng xa tầm với.

Ở giữa là những tiếng nói thận trọng như Chủ tịch Powell, Phó chủ tịch Philip Jefferson và Chủ tịch Fed New York John Williams.

Biên bản cũng cho biết “một thành viên” - được hiểu là ông Miran - muốn giảm mạnh hơn, tới 0,5%. Ngược lại, ông Schmid bỏ phiếu phản đối vì muốn giữ nguyên.

Quá trình ra quyết định còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu dữ liệu do chính phủ Mỹ đóng cửa 44 ngày. Các báo cáo về thị trường lao động, lạm phát và nhiều chỉ số quan trọng khác không được thu thập hay công bố trong thời gian này.

Một số cơ quan như Cục Thống kê Lao động (BLS) và Cục Phân tích Kinh tế (BEA) đã công bố lịch phát hành dữ liệu trở lại, nhưng chưa đầy đủ.

Ông Powell ví tình trạng này như “lái xe trong sương mù”, dù ông Waller mới đây bác bỏ so sánh này, cho rằng Fed vẫn có đủ dữ liệu để định hướng chính sách.

Biên bản cũng đề cập đến chính sách bảng cân đối kế toán. FOMC thống nhất sẽ dừng việc cắt giảm trái phiếu Kho bạc và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp từ tháng 12 - quá trình đã làm bảng cân đối của Fed thu hẹp hơn 2.500 tỷ USD , còn khoảng 6.600 tỷ USD .

Động thái dừng “thắt chặt định lượng” dường như nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong ủy ban.