Fed tiếp tục hạ lãi suất

Fed đã phê duyệt lần cắt giảm lãi suất thứ 2, tuy nhiên Chủ tịch Jerome Powell lại khiến thị trường chao đảo khi ông tỏ ra nghi ngờ về khả năng có thêm đợt cắt giảm vào tháng 12.

Ngày 29/10 (giờ địa phương), Fed quyết định hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm thêm 0,25%. Ảnh: Reuters.

Quyết định hạ lãi suất lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền tệ xuất hiện dấu hiệu thiếu thanh khoản, tình trạng mà ngân hàng trung ương Mỹ từng cam kết sẽ tránh để xảy ra, theo Reuters.

Mức lãi suất lần này cũng là căn cứ tham chiếu cho nhiều sản phẩm tài chính tiêu dùng như vay mua xe, thế chấp và thẻ tín dụng.

Giảm lãi suất thêm 0,25%

Với tỷ lệ 10 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất qua đêm thêm 0,25%, xuống phạm vi 3,75-4%, theo CNBC.

Cùng với quyết định này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo sẽ kết thúc quá trình thu hẹp bảng cân đối kế toán (giảm nắm giữ tài sản), vào ngày 1/12.

Tân Thống đốc Stephen Miran, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, tiếp tục bỏ phiếu chống và cho rằng Fed nên hành động nhanh hơn với mức cắt giảm 0,5%.

Đồng thời, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, Jeffrey Schmid, cũng bày tỏ sự phản đối nhưng với lý do ngược lại khi ông nhận định Fed không nên cắt giảm lãi suất. Sau cuộc họp, quan chức Fed không đưa ra bất kỳ định hướng rõ ràng nào về kế hoạch cắt giảm tiếp theo trong tháng 12.

Trong khi đó tại cuộc họp tháng 9, các quan chức Fed từng dự kiến có tổng cộng 3 lần cắt giảm trong năm nay và điều đó có nghĩa cơ quan này sẽ còn một cuộc họp vào tháng 12. Tuy nhiên, Chủ tịch Powell cảnh báo việc cắt giảm lãi suất là điều "không chắc chắn xảy ra" trong kỳ họp tới.

"Trong các cuộc thảo luận tại cuộc họp này, họ đã đưa ra những ý kiến khác biệt về hướng đi trong tháng 12. Việc cắt giảm thêm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hoàn toàn không phải là điều đã được định sẵn", ông Powell nói trong buổi họp báo sau cuộc họp.

Chủ tịch Fed cũng tiết lộ phần lớn các ý kiến từ 19 quan chức của Fed đều cho rằng nên "chờ ít nhất thêm một chu kỳ" trước khi tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Theo CME Group FedWatch, xác suất cắt giảm vào tháng 12 đã giảm từ 90% xuống còn 67% sau phát biểu của Powell.

Đợt cắt giảm lần này diễn ra trong khi Fed gần như "mù mịt" về các dữ liệu kinh tế chính thức.

Ngoài báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố tuần trước, mọi hoạt động thu thập và công bố dữ liệu của chính phủ Mỹ đang bị đình chỉ, khiến những chỉ số quan trọng như bảng lương phi nông nghiệp, doanh số bán lẻ và nhiều chỉ báo vĩ mô khác đều bị thiếu hụt.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC thừa nhận việc thiếu dữ liệu đã tạo ra sự bất định đối với quyết định giảm lãi suất lần này.

"Các chỉ báo hiện tại cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vừa phải. Tăng trưởng việc làm đã chậm lại trong năm nay, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp tính đến tháng 8, đồng thời các chỉ báo gần đây đều trùng khớp với xu hướng này. Dù vậy, tỷ lệ lạm phát đã tăng lên so với đầu năm và vẫn ở mức hơi cao", tuyên bố viết.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rủi ro suy giảm việc làm đã tăng trong những tháng gần đây. Ngay cả trước khi chính phủ đóng cửa, tốc độ tuyển dụng đã chững lại dù tỷ lệ sa thải vẫn được kiểm soát.

Đồng thời, lạm phát vẫn ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Báo cáo CPI gần đây cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm đạt 3%, được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng và các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Fed luôn tìm cách cân bằng giữa mục tiêu việc làm đầy đủ và ổn định giá cả. Tuy nhiên, gần đây, các quan chức cho biết họ nhận thấy rủi ro đối với việc làm đang gia tăng.

Chấm dứt nắm giữ trái phiếu

Cùng với quyết định về lãi suất, Fed thông báo sẽ chấm dứt việc giảm nắm giữ trái phiếu trên bảng cân đối kế toán trị giá 6.600 tỷ USD .

Chương trình thắt chặt định lượng (QT), đã giảm quy mô danh mục nắm giữ trái phiếu chính phủ và chứng khoán thế chấp của Fed khoảng 2.300 tỷ USD .

Trong quá trình này, Fed không tái đầu tư trái phiếu đáo hạn mà để chúng tự động rút khỏi bảng cân đối ở mức giới hạn hàng tháng.

Tuy nhiên, những dấu hiệu gần đây cho thấy sự thắt chặt trên thị trường cho vay ngắn hạn đã làm dấy lên lo ngại quá trình thu hẹp bảng cân đối của Fed "có thể đã đi đủ xa". Ghi chú kèm theo cho biết Fed sẽ tái đầu tư tiền thu từ chứng khoán thế chấp đáo hạn vào các trái phiếu ngắn hạn hơn.

Trước đó, thị trường dự đoán Fed sẽ kết thúc chương trình thắt chặt định lượng vào tháng 10 hoặc cuối năm nay. Cơ quan này từng mở rộng quy mô bảng cân đối trong đại dịch Covid, nâng tổng tài sản từ hơn 4.000 tỷ USD lên gần 9.000 tỷ USD .

Thực tế, chuyên gia Krishna Guha của Evercore ISI nhận định, Fed có thể sẽ tái khởi động chương trình mua tài sản vào đầu năm 2026 nhằm phục vụ "mục đích tăng trưởng tự nhiên" khi điều kiện thị trường thay đổi.

Fed hiếm khi nới lỏng chính sách tiền tệ trong giai đoạn kinh tế mở rộng và thị trường chứng khoán tăng mạnh. Tuy nhiên, các chỉ số chính vẫn liên tục lập kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu công nghệ lớn và lợi nhuận các doanh nghiệp trở nên khả quan.

Lịch sử cho thấy thị trường thường tiếp tục tăng khi Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh tương tự. Tuy nhiên, chính sách nới lỏng có nguy cơ làm tăng lạm phát và đây cũng là tình huống từng buộc Fed phải tăng lãi suất mạnh trong quá khứ.