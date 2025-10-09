Fed sẽ hạ lãi suất thêm 2 lần năm nay

Biên bản cuộc họp tháng 9 cho thấy nội bộ Fed vẫn chia rẽ về tốc độ nới lỏng, song phần lớn đều đồng thuận cần thêm 2 lần hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington D.C., ngày 17/9, sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) công bố tuyên bố chính sách về lãi suất. Ảnh: Reuters.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được công bố ngày 9/10 cho thấy hầu hết thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đều đồng thuận rằng tình hình thị trường lao động suy yếu là lý do chính để Fed hạ lãi suất cơ bản.

Tuy nhiên, các thành viên chia rẽ về việc nên thực hiện 2 hay 3 lần cắt giảm trong năm nay, bao gồm cả mức giảm 0,25% được phê duyệt tại cuộc họp ngày 16-17/9.

“Hầu hết thành viên cho rằng sau đợt giảm lãi suất này, Ủy ban đang ở vị thế thuận lợi để phản ứng linh hoạt trước những biến động kinh tế sắp tới”, biên bản nêu rõ.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng chính sách tiền tệ hiện tại đang trong vùng thắt chặt, song cần dần trở về mức trung lập khi rủi ro suy giảm việc làm gia tăng, còn áp lực lạm phát đã hạ nhiệt, theo CNBC.

Chênh lệch chỉ một phiếu

Theo tài liệu đi kèm, nội bộ FOMC chia rẽ sát nút giữa 19 quan chức tham dự, trong đó có 12 người có quyền biểu quyết. Cuộc bỏ phiếu kết thúc với tỷ lệ 11-1, thông qua quyết định giảm 0,25% lãi suất, đưa lãi suất quỹ liên bang về ngưỡng 4-4,25%.

Đa số thành viên - với tỷ lệ sít sao 10/9 - ủng hộ 2 lần giảm lãi suất nữa trong năm nay, mỗi lần 0,25%. Dự báo đi kèm cho thấy Fed có thể thực hiện một lần hạ lãi suất trong năm 2026 và 2027, trước khi ổn định ở mức dài hạn khoảng 3%.

Cuộc họp này cũng là lần đầu tiên Thống đốc mới Stephen Miran tham dự, người vừa nhậm chức vài giờ trước khi bắt đầu phiên họp.

Ông Miran là thành viên duy nhất phản đối, khi ông ủng hộ 1 đợt cắt giảm mạnh hơn với 0,5%. Sau đó, ông Miran cũng thừa nhận trên truyền thông rằng mình là “điểm chấm đơn độc” đại diện cho lộ trình nới lỏng mạnh tay hơn so với phần còn lại của FOMC.

Thống đốc Fed mới Stephen Miran là người duy nhất phản đối và đề xuất một đợt cắt giảm mạnh hơn. Ảnh: Reuters.

Lo ngại thị trường lao động và rủi ro từ việc đóng cửa chính phủ

Biên bản cũng ghi nhận một số thành viên kêu gọi thận trọng hơn, cho rằng các điều kiện tài chính hiện nay “không còn quá thắt chặt”, và do đó Fed cần xem xét kỹ lưỡng trước các bước đi tiếp theo.

Dù vậy, mối lo lớn nhất vẫn là thị trường việc làm đang yếu đi, trong khi nguy cơ lạm phát cao hơn kỳ vọng vẫn tồn tại. Song, Fed vẫn tin tưởng lạm phát sẽ dần quay về mục tiêu 2%.

“Phần lớn thành viên nhận thấy cần điều chỉnh phạm vi lãi suất mục tiêu về mức trung lập hơn, do rủi ro suy giảm việc làm tăng lên, còn áp lực lạm phát đã không còn leo thang”, tài liệu viết.

Vấn đề thuế quan do Tổng thống Donald Trump áp đặt cũng được đưa ra thảo luận. Nhiều thành viên cho rằng các mức thuế này chỉ khiến giá cả tăng tạm thời trong năm nay, nhưng không tạo ra lạm phát kéo dài.

Đánh giá này phù hợp với khảo sát của Fed gửi tới các nhà giao dịch chủ chốt trên thị trường tài chính, khi gần như toàn bộ người tham gia kỳ vọng một đợt giảm 0,25% tại cuộc họp tháng 9, và một nửa dự đoán thêm một đợt giảm nữa trong tháng 10.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ đang khiến Fed đối mặt thách thức mới. Khi Bộ Lao động và Bộ Thương mại phải tạm ngừng hoạt động, Fed thiếu dữ liệu quan trọng về lạm phát, việc làm và chi tiêu tiêu dùng - những cơ sở then chốt để định hướng chính sách.

Nếu tình trạng này kéo dài đến cuộc họp FOMC ngày 28-29/10, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải ra quyết định trong thế “mù dữ liệu”.

Thị trường hiện gần như chắc chắn Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 10 và tháng 12, nhưng quy mô và tốc độ giảm sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế của nền kinh tế Mỹ trong những tuần tới.