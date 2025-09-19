Fed hạ lãi suất tác động thế nào tới châu Á

Fed hạ lãi suất mở thêm dư địa cho các ngân hàng trung ương châu Á nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm áp lực tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng khu vực.

Theo CNBC, các ngân hàng trung ương tại châu Á có thể có thêm dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp gần nhất và phát tín hiệu sẽ tiếp tục có thêm các đợt cắt giảm trong thời gian tới, trong bối cảnh khu vực đang chịu áp lực từ thương mại toàn cầu và biến động tỷ giá.

Đợt cắt giảm này đưa lãi suất chuẩn của Fed về biên độ 4-4,25%. Chủ tịch Fed Jerome Powell mô tả động thái này là “một bước quản trị rủi ro” chứ không phải biện pháp ứng cứu cho một nền kinh tế đang suy yếu, đồng thời cho biết cơ quan này nhiều khả năng tiếp tục hạ lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay.

Theo bà Peiqian Liu, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực châu Á tại Fidelity International, việc Fed hạ lãi suất có thể thu hẹp chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ và các thị trường châu Á, qua đó giảm áp lực mất giá lên đồng tiền trong khu vực và tạo điều kiện để một số nền kinh tế - đặc biệt là các nước đang đối mặt khó khăn trong nước - có thể hạ lãi suất. “Quan điểm chính sách chung trên toàn khu vực nhiều khả năng trở nên nới lỏng hơn”, bà nhận định.

Trước động thái của Fed, một số ngân hàng trung ương châu Á đã chủ động hành động nhằm giảm thiểu tác động từ các mức thuế do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp nhất gần 3 năm vào tháng 5, Ngân hàng Dự trữ Australia hạ lãi suất về mức thấp nhất trong 2 năm vào tháng 8, trong khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ tiến hành đợt cắt mạnh 0,5% lãi suất vào tháng 6.

Tuy nhiên, mức độ nới lỏng có thể khác nhau giữa các nền kinh tế do điều kiện kinh tế nội tại không giống nhau, bà Liu lưu ý, đặc biệt là do khác biệt về áp lực lạm phát và những tác động còn tồn đọng từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trước khi các mức thuế mới có hiệu lực.

Nhiều nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đã ghi nhận mức tăng trưởng quý II tốt hơn dự báo. Trong đó, Seoul và Singapore vừa tránh được hai quý liên tiếp tăng trưởng GDP thực âm. Bà Betty Wang, chuyên gia kinh tế trưởng tại Oxford Economics, dự báo một số ngân hàng trung ương châu Á - trong đó có Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ - có thể tiếp tục hạ lãi suất trong quý IV. Theo bà, những lo ngại về nguy cơ mất giá tiền tệ nhanh trước đây phần nào đã bị đánh giá quá mức, và việc đồng USD suy yếu hiện mở ra thêm không gian để các ngân hàng trung ương châu Á nới lỏng nhằm ứng phó với rủi ro tăng trưởng.

Ông Chi Lo, chiến lược gia thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại BNP Paribas Asset Management, cũng đồng tình và cho rằng lãi suất thực ở nhiều nền kinh tế châu Á hiện vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử, do đó vẫn còn dư địa để tiếp tục hạ thêm.

Tuy nhiên, Ấn Độ là một ngoại lệ đáng chú ý. Nền kinh tế Nam Á này đã ghi nhận tăng trưởng mạnh trong hai quý gần đây, chủ yếu nhờ nhu cầu nội địa. Bà Peiqian Liu nhận định Ấn Độ nhiều khả năng tiếp tục ưu tiên kích cầu trong nước khi nhu cầu từ bên ngoài suy yếu và phải chịu ảnh hưởng từ các mức thuế cao của Mỹ. Lạm phát của Ấn Độ đã tăng trở lại lên 2,07% trong tháng 8 - lần đầu tiên sau 10 tháng - nhưng vẫn nằm sát ngưỡng dưới của mục tiêu 2-6% mà Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đặt ra, do đó ngân hàng trung ương nước này vẫn còn đủ không gian để nới lỏng nếu cần thiết.

Theo ông Chi Lo, Fed vẫn sẽ phải cân bằng giữa rủi ro tăng trưởng chậm lại và nỗi lo lạm phát tại Mỹ, khiến chu kỳ hạ lãi suất lần này có thể chỉ kéo dài ngắn hạn. Ngược lại, nhiều nền tảng kinh tế cơ bản ở châu Á - như tăng trưởng tương đối bền vững và lạm phát thấp - cho thấy khu vực có thể bước vào một chu kỳ nới lỏng kéo dài hơn, nhất là trong bối cảnh đồng USD đang yếu đi.

Dù vậy, hai nền kinh tế lớn tại châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc lại đang đi ngược xu hướng này. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hiện không chỉ duy trì lãi suất siêu thấp mà còn phát tín hiệu thắt chặt dần để tiến tới bình thường hóa chính sách. Giới phân tích dự báo BOJ sẽ tiếp tục lập trường này tại cuộc họp sắp tới, thậm chí có thể tăng lãi suất thêm trong năm nay khi lạm phát liên tục vượt mục tiêu 2%.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cũng đã giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 1,4% sau quyết định của Fed, cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng cân bằng giữa nhu cầu kích thích kinh tế và nỗi lo về rủi ro bong bóng tài sản cũng như sức ép dòng vốn.

Chuyên gia Tianchen Xu thuộc Economist Intelligence Unit nhận định rằng đồng nhân dân tệ (CNY) nhiều khả năng tiếp tục xu hướng mạnh lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Theo ông, hiện Bắc Kinh ưu tiên tránh để nhân dân tệ tăng giá quá nhanh thay vì tập trung ngăn chặn nguy cơ mất giá như trước đây.

Từ đầu năm đến nay, đồng nhân dân tệ giao dịch ở thị trường quốc tế đã tăng khoảng 3% so với đồng USD, hiện dao động quanh mức 7,1083 CNY/USD. Nhiều nhà kinh tế dự báo tỷ giá có thể tiến gần về mốc 7 CNY/USD vào cuối năm nay. Việc Fed bắt đầu hạ lãi suất cũng mở ra thêm dư địa chính sách cho PBoC trong trung hạn, giúp Bắc Kinh có thêm công cụ hỗ trợ tăng trưởng trong nước.