Fed hạ lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thông qua một đợt cắt giảm lãi suất như thị trường dự báo và phát tín hiệu sẽ có thêm 2 lần hạ nữa trước khi kết thúc năm nay.

Trong đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm, Fed quyết định hạ lãi suất 0,25%. Ảnh: Reuters.

Với tỷ lệ 11 phiếu thuận và 1 phiếu chống - mức độ bất đồng thấp hơn so với dự đoán của Phố Wall, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định hạ lãi suất điều hành qua đêm thêm 0,25%, đưa mức lãi suất xuống còn 4-4,25%, theo CNBC.

Thống đốc mới Stephen Miran là người duy nhất phản đối chính sách lần này. Ông cho rằng Fed nên hạ mạnh hơn với mức 0,5%.

Trong khi đó, 2 thống đốc Michelle Bowman và Christopher Waller đã bỏ phiếu ủng hộ mức giảm 0,25% cơ bản.

Cả 3 người đều do Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm. Trước đó, ông Trump liên tục gây sức ép đòi Fed giảm lãi suất nhanh và mạnh hơn thay vì từng bước 0,25% như truyền thống.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC tiếp tục nhận định hoạt động kinh tế đã "chậm lại", đồng thời bổ sung rằng tốc độ tạo việc làm đã giảm, lạm phát tăng lên và vẫn ở mức cao.

Sự tăng trưởng việc làm chậm lại trong khi lạm phát đi lên đã đặt 2 mục tiêu kép của Fed, bao gồm ổn định giá cả và toàn dụng lao động, vào thế xung đột.

"Triển vọng kinh tế vẫn tiềm ẩn nhiều bất định. Ủy ban thận trọng trước rủi ro đối với cả 2 mặt của nhiệm vụ kép cũng như đưa ra đánh giá nguy cơ suy giảm việc làm càng gia tăng", tuyên bố viết.

Song song với quyết định lãi suất, biểu đồ chấm của Fed (dot plot) cho thấy kỳ vọng cá nhân của các quan chức Fed về lộ trình sắp tới.

Đa số dự báo sẽ còn 2 đợt giảm nữa trong năm nay. Tuy nhiên, mức độ phân hóa lại khá lớn: một điểm (nhiều khả năng của ông Miran) cho thấy đề xuất giảm thêm tổng cộng 1,25% trong năm.

Trong số 19 thành viên, 9 người dự kiến chỉ có thêm một lần hạ, 10 người cho rằng sẽ có 2 lần, có khả năng diễn ra vào tháng 10 và tháng 12. Một quan chức không muốn có bất kỳ đợt giảm nào kể cả lần mới nhất.

Biểu đồ cũng chỉ ra một lần cắt giảm vào năm 2026, chậm hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường vốn đang đặt cược 3 lần.

Các quan chức còn dự báo thêm một lần hạ nữa vào năm 2027 khi Fed tiến gần mức lãi suất trung tính dài hạn 3%.

Trong khi đó, các thành viên khác nhận định mức lãi suất trung tính dài hạn còn thấp hơn con số này.

Các dự báo cập nhật sau cuộc họp cho thấy tăng trưởng kinh tế có phần nhanh hơn so với ước tính hồi tháng 6, trong khi triển vọng về tình trạng thất nghiệp và lạm phát không có sự thay đổi.

Cuộc họp lần này cũng bị phủ bóng bởi yếu tố chính trị. Đây là điều hiếm thấy ở một thể chế thường hoạt động kín đáo và ít xảy ra bất đồng công khai.

Năm ngoái, FOMC đã bất ngờ hạ mạnh 0,5 điểm %, trong bối cảnh lo ngại tỷ lệ thất nghiệp tăng có thể đẩy tình hình kinh tế suy yếu trở nên trầm trọng.

Tại thời điểm đó, ông Trump đã cáo buộc quyết định này mang động cơ chính trị nhằm giúp ứng viên đối thủ là Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử.

Việc ông Trump liên tục công kích Fed và bổ nhiệm Miran đã làm dấy lên câu hỏi về tính độc lập truyền thống của ngân hàng trung ương trước ảnh hưởng chính trị.

Miran cũng nhiều lần công khai chỉ trích Chủ tịch Jerome Powell và các đồng nghiệp, được xem là một “lá phiếu trung thành” với mong muốn hạ lãi suất sâu của Tổng thống Mỹ.

Ông Trump khẳng định lãi suất thấp hơn là yếu tố cần thiết để vực dậy thị trường nhà ở đang ảm đạm cũng như giảm chi phí vay nợ của chính phủ.

Vào ngày 15/9 (giờ địa phương), tòa phúc thẩm đã ra phán quyết ông Trump không thể sa thải bà Cook.

Họ cho rằng lý do gian lận vay thế chấp mà chính quyền ông Trump đưa ra là không đủ hợp lý. Như vậy, bà Cook là thống đốc Fed đầu tiên bị một Tổng thống tìm cách sa thải.

Về mặt kinh tế, số liệu gần đây cho thấy tăng trưởng vẫn duy trì ở mức ổn định và tiêu dùng vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn là điểm gây tranh cãi.

Bộ Lao động Mỹ báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã bất ngờ tăng lên mức 263.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 6/9, cao hơn dự báo là 235.000 đơn và tăng thêm 27.000 đơn so với tuần trước đó. Đây là mức cao nhất trong gần 4 năm qua.

Thống đốc Waller đặc biệt lo ngại rằng Fed cần nới lỏng chính sách ngay để phòng ngừa rủi ro lớn hơn với thị trường lao động.

Đáng chú ý, ông cũng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng thay thế Chủ tịch Powell khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào tháng 5/2026.