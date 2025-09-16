Người ông Trump đề cử được làm Thống đốc Fed

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Stephen Miran vào vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed), qua đó mở rộng thêm tầm ảnh hưởng Tổng thống Donald Trump.

Ông Stephen Miran được phê duyệt vào Hội đồng Thống đốc Fed chỉ sau gần 6 tuần. Ảnh: Reuters.

Quyết định phê chuẩn ông Stephen Miran được Thượng viện Mỹ thông qua tại cuộc họp ngày 15/9 (giờ địa phương) và ông sẽ tạm thời thay thế vị trí của bà Adriana Kugler - người đột ngột xin từ chức tháng trước, theo Reuters.

Ông Miran đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế tại Nhà Trắng nhưng ông sẽ "nghỉ không lương" trong thời gian làm việc tại Fed.

Hiện, Hội đồng Thống đốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Fed, gồm 7 thành viên chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ, giám sát ngân hàng và ổn định tài chính quốc gia. Ông Trump đề cử ông Miran vào vị trí này từ tháng 8 ngay sau khi bà Kugler từ chức.

Ông Miran chỉ mất gần 6 tuần để được nhận vào vị trí Thống đốc Fed, trong khi quá trình thông thường có thể mất đến vài tháng.

Nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp tháng này do thị trường lao động gần đây trở nên suy yếu. Tuy nhiên, giới phân tích dự báo ông Miran thậm chí có thể ủng hộ mức giảm lớn hơn. Từ đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ vẫn kêu gọi Fed hạ lãi suất mạnh tay lên tới vài điểm %.

Ông Miran lâu nay cũng ủng hộ chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump. Ông khẳng định thuế quan không phải nguyên nhân gây ra lạm phát, đồng thời các chính sách khác của Tổng thống như siết nhập cư cũng sẽ hạ nhiệt sức ép giá nói chung, thông qua giảm nhu cầu nhà ở.

Cùng ngày, một tòa phúc thẩm liên bang quận Columbia đưa ra phán quyết Tổng thống Donald Trump không thể sa thải Thống đốc Lisa Cook trước khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu về việc hạ lãi suất.

Phán quyết của Tòa phúc thẩm liên bang khu vực đồng nghĩa với việc bà Cook sẽ được tham gia cuộc họp then chốt kéo dài 2 ngày - bắt đầu từ sáng 16/9 (giờ địa phương), theo CNBC.

Tuần trước, các luật sư của ông Trump đã đệ đơn khẩn cấp nhằm tạm dừng phán quyết của tòa cấp dưới về vấn đề ngăn sa thải bà Cook, trong khi vụ kiện của bà chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cho rằng phía ông Trump không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe để được tạm hoãn thi hành án trong khi chờ kháng cáo.

Ông Trump đã ra quyết định sa thải bà Cook hồi cuối tháng 8 dựa trên cáo buộc gian lận thế chấp do Giám đốc cơ quan tài chính nhà ở thuộc chính quyền ông, Bill Pulte, đưa ra. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ trước đó.

Trước đó, Tổng thống Mỹ thường xuyên công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì từ chối hạ lãi suất, thậm chí từng cân nhắc khả năng sa thải ông. Dù vậy, phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 5 được cho là đã củng cố vị thế cho ông Powell.

Gần đây, ông Trump đã ngừng những lời đe dọa đối với Chủ tịch Fed, song vẫn thúc đẩy việc sa thải bà Cook.

Về phía bà Cook, bà đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn quyết định sa thải, đồng thời bác bỏ cáo buộc gian lận thế chấp.

Từ đầu năm, Fed chưa điều chỉnh lãi suất lần nào. Nội bộ cơ quan này trước đó vốn có 2 thành viên ủng hộ giảm lãi suất, là Michelle Bowman và Christopher Waller. Hai người đều do ông Trump đề cử từ nhiệm kỳ đầu tiên.

Trong cuộc họp tháng 7, cả 2 bỏ phiếu phản đối giữ nguyên lãi suất. Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, Fed ghi nhận 2 thành viên trong Hội đồng Thống đốc không tán thành quyết định chung.