Người ông Trump đề cử được làm Thống đốc Fed

  • Thứ ba, 16/9/2025 11:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Stephen Miran vào vị trí thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed), qua đó mở rộng thêm tầm ảnh hưởng Tổng thống Donald Trump.

Ông Stephen Miran được phê duyệt vào Hội đồng Thống đốc Fed chỉ sau gần 6 tuần. Ảnh: Reuters.

Quyết định phê chuẩn ông Stephen Miran được Thượng viện Mỹ thông qua tại cuộc họp ngày 15/9 (giờ địa phương) và ông sẽ tạm thời thay thế vị trí của bà Adriana Kugler - người đột ngột xin từ chức tháng trước, theo Reuters.

Ông Miran đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế tại Nhà Trắng nhưng ông sẽ "nghỉ không lương" trong thời gian làm việc tại Fed.

Hiện, Hội đồng Thống đốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Fed, gồm 7 thành viên chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ, giám sát ngân hàng và ổn định tài chính quốc gia. Ông Trump đề cử ông Miran vào vị trí này từ tháng 8 ngay sau khi bà Kugler từ chức.

Ông Miran chỉ mất gần 6 tuần để được nhận vào vị trí Thống đốc Fed, trong khi quá trình thông thường có thể mất đến vài tháng.

Nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp tháng này do thị trường lao động gần đây trở nên suy yếu. Tuy nhiên, giới phân tích dự báo ông Miran thậm chí có thể ủng hộ mức giảm lớn hơn. Từ đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ vẫn kêu gọi Fed hạ lãi suất mạnh tay lên tới vài điểm %.

Ông Miran lâu nay cũng ủng hộ chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump. Ông khẳng định thuế quan không phải nguyên nhân gây ra lạm phát, đồng thời các chính sách khác của Tổng thống như siết nhập cư cũng sẽ hạ nhiệt sức ép giá nói chung, thông qua giảm nhu cầu nhà ở.

Cùng ngày, một tòa phúc thẩm liên bang quận Columbia đưa ra phán quyết Tổng thống Donald Trump không thể sa thải Thống đốc Lisa Cook trước khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu về việc hạ lãi suất.

Phán quyết của Tòa phúc thẩm liên bang khu vực đồng nghĩa với việc bà Cook sẽ được tham gia cuộc họp then chốt kéo dài 2 ngày - bắt đầu từ sáng 16/9 (giờ địa phương), theo CNBC.

Tuần trước, các luật sư của ông Trump đã đệ đơn khẩn cấp nhằm tạm dừng phán quyết của tòa cấp dưới về vấn đề ngăn sa thải bà Cook, trong khi vụ kiện của bà chống lại quyết định của Tổng thống Mỹ vẫn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cho rằng phía ông Trump không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe để được tạm hoãn thi hành án trong khi chờ kháng cáo.

Ông Trump đã ra quyết định sa thải bà Cook hồi cuối tháng 8 dựa trên cáo buộc gian lận thế chấp do Giám đốc cơ quan tài chính nhà ở thuộc chính quyền ông, Bill Pulte, đưa ra. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ trước đó.

Trước đó, Tổng thống Mỹ thường xuyên công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì từ chối hạ lãi suất, thậm chí từng cân nhắc khả năng sa thải ông. Dù vậy, phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 5 được cho là đã củng cố vị thế cho ông Powell.

Gần đây, ông Trump đã ngừng những lời đe dọa đối với Chủ tịch Fed, song vẫn thúc đẩy việc sa thải bà Cook.

Về phía bà Cook, bà đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn quyết định sa thải, đồng thời bác bỏ cáo buộc gian lận thế chấp.

Từ đầu năm, Fed chưa điều chỉnh lãi suất lần nào. Nội bộ cơ quan này trước đó vốn có 2 thành viên ủng hộ giảm lãi suất, là Michelle Bowman và Christopher Waller. Hai người đều do ông Trump đề cử từ nhiệm kỳ đầu tiên.

Trong cuộc họp tháng 7, cả 2 bỏ phiếu phản đối giữ nguyên lãi suất. Đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua, Fed ghi nhận 2 thành viên trong Hội đồng Thống đốc không tán thành quyết định chung.

Ông Trump sắp chọn chủ tịch Fed mới

Ông Trump hé lộ sắp bổ nhiệm một nhân vật mới vào vị trí chủ tịch Fed, sau khi danh sách ứng viên tiềm năng đã được thu hẹp, hứa hẹn tác động mạnh đến thị trường tài chính.

10:08 6/8/2025

Ông Trump nói Chủ tịch Fed sẽ 'rời đi' sau 8 tháng nữa

Ông Trump gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell là một “kẻ ngu ngốc” khi giữ lãi suất ở mức quá cao, đồng thời tiết lộ ông Powell sẽ sớm rời chức vụ.

10:58 23/7/2025

Chủ tịch Fed bị giả mạo thư từ chức

Thượng nghị sĩ Mike Lee của đảng Cộng hòa bang Utah, được cho là đã chia sẻ rồi vội vàng xóa một bức thư giả mạo việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell từ chức.

15:16 23/7/2025

Anh Nguyễn

Thống đốc Fed Chủ tịch Fed hạ lãi suất Donald Trump Lisa Cook Stephen Miran Donald Trump

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

