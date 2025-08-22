Fed thận trọng với lãi suất

Ông Powell trở nên thận trọng trước khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Đồng thời, sự bất ổn khiến việc hoạch định chính sách tiền tệ trở nên khó khăn.

Ngày 22/8 (giờ địa phương), Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết sẽ thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Ảnh: Reuters.

Ngày 22/8 (giờ địa phương), trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole (bang Wyoming), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã đề cập đến những "thay đổi sâu rộng" trong chính sách thuế, thương mại và nhập cư, theo CNBC.

Theo ông, cán cân rủi ro đang có dấu hiệu dịch chuyển giữa hai mục tiêu kép của Fed là đảm bảo việc làm và ổn định giá cả. Dù thị trường lao động và nền kinh tế vẫn ở trạng thái tốt, ông cũng cảnh báo các nguy cơ suy giảm đang gia tăng.

Đồng thời, ông cho biết các mức thuế quan đang tạo ra rủi ro khiến lạm phát có thể tăng trở lại. Đây là kịch bản tăng trưởng chậm kèm lạm phát cao (stagflation) mà Fed cần tránh.

Với lãi suất tham chiếu của Fed hiện thấp hơn 1 điểm % so cách đây một năm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, các điều kiện hiện tại cho phép Fed tiến hành một cách thận trọng khi điều chỉnh lãi suất.

"Tuy nhiên, với chính sách đang nằm trong vùng hạn chế, triển vọng cơ bản và cán cân rủi ro đang dịch chuyển đòi hỏi chúng tôi phải điều chỉnh lập trường chính sách", ông bổ sung.

Sau bài phát biểu của ông Powell, chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 600 điểm, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ đã giảm 0,08% xuống quanh mức 3,71%.

Ngoài kỳ vọng về thị trường, Tổng thống Donald Trump liên tục công khai chỉ trích và gây sức ép đòi Fed cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Từ tháng 12 năm ngoái, Fed đã giữ lãi suất tham chiếu trong khoảng 4,25-4,5%. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng tác động khó lường của thuế quan đối với lạm phát khiến cho Fed trở nên thận trọng hơn.

Đồng thời, họ cũng nhìn nhận điều kiện kinh tế hiện tại cùng lập trường chính sách thắt chặt cho phép họ có thêm thời gian để đưa ra quyết định.

Dù không trực tiếp nhắc đến yêu cầu hạ lãi suất từ Nhà Trắng, ông Powell không quên nhấn mạnh tầm quan trọng về sự độc lập của Fed.

"Các thành viên Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ đưa ra quyết định chỉ dựa trên đánh giá dữ liệu, triển vọng kinh tế và cán cân rủi ro. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi lệch khỏi nguyên tắc đó", ông nói.

Bài phát biểu của vị chủ tịch Fed diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng vẫn đang đàm phán thương mại với các đối tác toàn cầu. Gần đây, các chỉ số cho thấy giá tiêu dùng tăng dần, trong khi chi phí buôn bán lại có dấu hiệu tăng nhanh hơn.

Theo quan điểm của chính quyền ông Trump, thuế quan sẽ không gây ra lạm phát kéo dài nên việc cắt giảm lãi suất là cần thiết.

Trong khi đó, ông Powell nhận định tác động của thuế quan chỉ mang tính ngắn hạn và điều đó có thể không đủ lý do để giữ lãi suất ở mức cao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chưa có điều gì chắc chắn ở thời điểm hiện tại.

"Chúng ta cần thêm thời gian để theo dõi mức thuế quan tăng có phản ánh thực trạng của chuỗi cung ứng và mạng lưới phân phối hay không. Hơn nữa, mức thuế vẫn đang thay đổi cũng như có khả năng kéo dài thêm quá trình điều chỉnh", ông Powell nói.

Cùng ngày, ông Trump cũng tuyên bố sẽ sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook nếu bà không tự nguyện từ chức.

“Những gì bà ấy làm là sai. Vì vậy, tôi sẽ sa thải bà ấy nếu bà ấy không từ chức”, ông Trump nói.

Động thái này xảy ra sau khi Giám đốc Cơ quan tài chính nhà ở liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte - một đồng minh của ông Trump - cáo buộc bà Cook đã khai báo thường trú là một căn hộ chung cư ở Atlanta là nơi cư trú chính của mình.

Trong khi trước đó bà đã vay thế chấp cho một ngôi nhà tại Michigan, đồng thời cũng khai đây là nơi cư trú chính.