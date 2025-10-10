Hé lộ 5 ứng cử viên cuối cùng vào ghế Chủ tịch Fed

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã rút gọn danh sách ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed, bao gồm cả người chưa từng làm việc tại cơ quan này.

Mỹ rút gọn danh sách ứng cử viên Chủ tịch Fed từ 11 xuống còn 5 người. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 10/10, nguồn tin của CNBC cho biết sau nhiều cuộc phỏng vấn căng thẳng, một số kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã rút gọn danh sách ứng cử viên Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) từ 11 xuống còn 5 người. Theo đó, người được chọn sẽ được đề cử muộn nhất vào tháng 1/2026.

Các quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết danh sách ứng cử viên bao gồm 2 thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Michelle Bowman và Christopher Waller, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh và Giám đốc Đầu tư Trái phiếu tại BlackRock Rick Rieder.

Bộ Tài chính dự kiến tổ chức thêm một vòng phỏng vấn với cả 5 ứng viên trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Các buổi phỏng vấn này sẽ do ông Bessent, cùng với 2 quan chức cấp cao của Bộ Tài chính và 2 quan chức Nhà Trắng chủ trì.

Dù vậy, giới chức nước này cho biết quá trình phỏng vấn có thể kéo dài đến sau Lễ Tạ ơn do ông Bessent chuẩn bị dành thời gian cho các cuộc họp IMF và Ngân hàng Thế giới tại Washington vào tuần tới, sau đó tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du dài ngày đến châu Á.

Nhóm này sau đó sẽ rút gọn thêm danh sách và gửi đến Tổng thống Donald Trump và ông cũng là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, người đắc cử có thể giữ ghế Thống đốc Fed trước khi làm Chủ tịch. Quá trình này liên quan đến nhiệm kỳ Thống đốc của ông Powell sẽ hết trong 2 năm nữa, trong khi nhiệm kỳ Chủ tịch chính thức kết thúc vào tháng 5/2026.

Mặt khác, tân Thống đốc Stephen Miran sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 1/2026 và điều này cho phép ứng viên mới được đề cử có nhiệm kỳ đầy đủ kéo dài 14 năm.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết kế hoạch này vẫn chưa được quyết định và họ sẽ xem xét đến những khả năng khác.

Trước đó, ông Trump đã công bố danh sách rút gọn chỉ gồm Warsh, Hassett và Waller. Như vậy, Rieder và Bowman là các thành viên mới xuất hiện trong đề cử. So với các đời chính phủ trước, quy trình chọn Chủ tịch Fed lần này công khai hơn khi các diễn tiến đều được công bố một cách thường xuyên.

Rieder là nhân vật nổi tiếng tại Phố Wall nhiều năm nay. Các phân tích của ông về Fed và thị trường trái phiếu luôn được theo dõi sát sao. Thêm vào đó, ông Rieder còn có lợi thế khi chưa từng làm việc tại Fed.

Năm nay, mối quan hệ giữa ông Trump và Powell liên tục căng thẳng. Vị tổng thống nhiều lần công khai ý định chỉ chọn người ủng hộ giảm lãi suất làm Chủ tịch Fed.

Ông chỉ trích Powell vì hành động "quá chậm chạp", khiến người mua nhà chịu thiệt vì lãi vay mua thế chấp ở mức cao. Hiện, Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 9 do lo ngại lạm phát từ chính sách thuế của ông Trump.

Sự lựa chọn của ông Trump cho vị trí Chủ tịch Fed sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến các thị trường tài chính. Fed có nhiệm vụ hoạch định chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất, cung tiền để ổn định giá cả, tối đa hóa việc làm và bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính. Do đó, các quyết định của Fed được thị trường toàn cầu theo dõi sát sao bởi đồng USD là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới.