VPBank góp vốn thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ

Công ty dự kiến có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa có Nghị quyết về việc thông qua phương án góp vốn thành lập công ty con là CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng theo đề nghị của Tổng giám đốc.

VPBank giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, tổ chức triển khai, hoàn thiện, ký phương án và các hồ sơ theo quy định để thực hiện thủ tục xin chấp thuận của cơ quan chức năng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của VPBank đã thông qua phương án đầu tư góp vốn, thành lập công ty con trong lĩnh vực bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm dự kiến có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng , hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tỷ lệ tham gia của VPBank và các bên liên quan tối đa 100%.

VPBank đã chính thức đưa bảo hiểm thành một phần trong hệ sinh thái kể từ năm 2022, khi tiến hành thâu tóm CTCP Bảo hiểm OPES. Trong những năm gần đây, VPBank đã nhiều lần rót thêm vốn vào Bảo hiểm OPES. Năm 2025, OPES đạt lợi nhuận hơn 638 tỷ đồng .

Năm 2026, ngân hàng của Chủ tịch Ngô Chí Dũng đặt kế hoạch lãi trước thuế 41.323 tỷ đồng , tăng mạnh 35% so với kết quả năm liền trước. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ VPBank kỳ vọng mang về 34.240 tỷ đồng lãi trước, tăng 30% so với năm trước, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 2,5%.

Nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh kể trên, VPBank sẽ là ngân hàng thứ hai trong hệ thống vượt cột mốc 40.000 tỷ đồng lợi nhuận. Hiện nhà băng duy nhất tại Việt Nam chinh phục được mốc lợi nhuận kỷ lục này là Vietcombank.

Động lực tăng trưởng năm nay của VPBank không chỉ đến từ hoạt động cốt lõi mà còn từ hệ sinh thái công ty con. FE Credit được giao kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.179 tỷ đồng , gần gấp đôi kết quả năm 2025. Các công ty con khác cũng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh, trong đó VPBankS dự kiến lãi trước thuế 6.453 tỷ đồng (+44%), còn OPES kỳ vọng đạt 936 tỷ đồng (+47%).

Song hành với mục tiêu lợi nhuận là kế hoạch mở rộng quy mô tài sản ở mức cao. Cụ thể, tổng tài sản hợp nhất đến cuối năm 2026 của VPBank dự kiến đạt 1,63 triệu tỷ đồng , tăng 29% so với năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến ở mức 1,292 triệu tỷ (+34%), trong khi tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá hợp nhất dự kiến đạt 1,031 triệu tỷ (+40%).