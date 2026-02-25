Công ty của VPBank đăng ký làm sàn giao dịch tài sản mã hóa

CAEX thuộc hệ sinh thái VPBank, đã đăng ký tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời lên kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng để đáp ứng điều kiện.

Kể từ ngày 1/1, khi Luật Công nghiệp Công nghệ số có hiệu lực, Việt Nam đã chính thức trở thành quốc gia thứ 46 hợp pháp hóa tài sản mã hóa. Ảnh: Pexels.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), thuộc hệ sinh thái tài chính của VPBank (HoSE: VPB), cho biết đã hoàn tất các bước chuẩn bị nhằm đáp ứng điều kiện tham gia chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết 05/2025 của Chính phủ.

Doanh nghiệp đồng thời đang triển khai các thủ tục cuối cùng để nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng , là mức vốn tối thiểu đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, CAEX được thành lập với mục tiêu phát triển nền tảng giao dịch tài sản mã hóa theo hướng chuyên nghiệp, hướng tới mở rộng các kênh đầu tư hợp pháp trong bối cảnh kinh tế số. Đây cũng là một cấu phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái của VPBank, bên cạnh các lĩnh vực ngân hàng, tín dụng tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm.

Về cơ cấu cổ đông, CAEX có sự tham gia góp vốn của các đơn vị trong hệ sinh thái VPBank, gồm Công ty Chứng khoán VPBankS (HoSE: VPX) và Công ty Cổ phần LynkiD. Doanh nghiệp cho biết đang hoàn tất các bước cuối cùng để tăng vốn nhằm đáp ứng yêu cầu tham gia chương trình thí điểm.

Ở khía cạnh công nghệ, CAEX hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, quản trị rủi ro và kết nối thanh khoản. Các hệ thống này được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CAEX, cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị về hạ tầng công nghệ, nhân sự và các khuôn khổ hợp tác quốc tế để sẵn sàng triển khai khi đủ điều kiện. Theo đại diện doanh nghiệp, yếu tố an toàn, bảo mật và trải nghiệm người dùng là các ưu tiên trong quá trình xây dựng nền tảng.

Sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, hàng loạt những tên tuổi lớn đã ngay lập tức có động thái chủ động nhập cuộc.

Theo ghi nhận, hàng loạt doanh nghiệp như Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), SSI, Chứng khoán VPBankS, MB, Chứng khoán HD, Chứng khoán VIX, CTCP Đầu tư HVA đã tham gia thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.