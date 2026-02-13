Đề xuất sàn giao dịch nộp thuế hộ khi nhà đầu tư bán tài sản số

Bộ Tài chính đề xuất các sàn giao dịch tài sản mã hóa khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho nhà đầu tư khi phát sinh giao dịch chuyển nhượng.

Thuế sẽ được kê khai theo tháng nhằm siết quản lý nguồn thu trong giai đoạn thị trường tài sản mã hóa còn đang thí điểm. Ảnh: Pexels.

Theo dự thảo thông tư về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa đang được lấy ý kiến công khai, Bộ Tài chính đề xuất giao trách nhiệm cho tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (sàn giao dịch) thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho tổ chức nước ngoài và cá nhân (bao gồm cả cư trú và không cư trú).

Việc nộp thuế sẽ thực hiện định kỳ hàng tháng để tăng cường quản lý nguồn thu.

Cơ quan soạn thảo cho biết việc kê khai theo tháng là cần thiết do thị trường tài sản mã hóa có số lượng giao dịch lớn, tốc độ nhanh và doanh thu cao. Quy định này được thiết kế tương tự cơ chế đang áp dụng với các nền tảng thương mại điện tử, nhằm giúp cơ quan quản lý kịp thời kiểm soát và thu đúng, thu đủ ngân sách.

Trước đó, Bộ Tài chính từng đề xuất mức thuế thu nhập 0,1% tính trên doanh thu mỗi lần chuyển nhượng tài sản mã hóa.

Tại Việt Nam, tài sản mã hóa được xác định là loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ và chuyển giao. Dù được ghi nhận là tài sản, loại hình này có cơ chế vận hành khác với chứng khoán truyền thống.

Trong giai đoạn thí điểm, sàn giao dịch tài sản mã hóa sẽ hoạt động theo mô hình tập trung, tích hợp vai trò tương tự Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký và công ty chứng khoán, thay vì tách biệt từng chức năng như thị trường chứng khoán hiện nay.

Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được thí điểm trong 5 năm kể từ tháng 9/2025. Các hoạt động chào bán, phát hành, giao dịch và cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện bằng đồng Việt Nam (VND). Nguyên tắc triển khai là thận trọng, có kiểm soát, bảo đảm an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia.

Đáng chú ý, doanh nghiệp muốn thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng , cao gấp 3 lần mức vốn tối thiểu của một ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần so với doanh nghiệp vận tải hàng không. Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 49% vốn tại các sàn này.