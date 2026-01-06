Thủ tướng thúc cấp phép thí điểm sàn tài sản mã hóa trước 15/1

Thủ tướng lưu ý trước ngày 15/1, Bộ Tài chính phải cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo quy định.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc ngành tài chính để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 6/1.

Ngành tài chính đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế năm 2025

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thủ tướng cho biết trong năm 2025 bối cảnh chung nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng, cao hơn năm 2024 trên hầu hết lĩnh vực, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong thành tựu chung của đất nước có đóng góp rất quan trọng của ngành tài chính, với 8 thành tựu nổi bật, khái quát bằng 32 từ: “Tham mưu chính xác, bộ máy tinh gọn, thể chế hoàn thiện, thu chi có dư, doanh nghiệp đổi mới, vĩ mô ổn định, nhân dân hạnh phúc, đất nước phát triển".

Thủ tướng biểu dương, khen ngợi những nỗ lực và đóng góp quan trọng của ngành tài chính trong năm qua. Trong đó nhấn mạnh ngành tài chính có đóng góp quan trọng cho ngân sách với việc hỗ trợ miễn giảm thuế kỷ lục với gần 251.000 tỷ đồng để tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, ngân sách đã đảm bảo nguồn lực 1,08 triệu tỷ đồng cho đầu tư công, tạo nên một cuộc cách mạng về hạ tầng chiến lược.

Bộ cũng đã tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng, trực tiếp giảm bớt gánh nặng chi phí cho hàng triệu người lao động. Về hạ tầng chiến lược, ngành tài chính góp phần thực hiện "đột phá của đột phá" khi giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng cho đầu tư công.

Thủ tướng khẳng định trong thành tựu chung của đất nước có đóng góp rất quan trọng của ngành tài chính. Ảnh: VGP.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số thách thức mà ngành cần vượt qua như việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một "nút thắt" dai dẳng; phát triển kinh tế tư nhân và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước chưa đạt kết quả như kỳ vọng; áp lực điều hành vĩ mô trước các biến động quốc tế khi vừa phải mở rộng để hỗ trợ tăng trưởng nhưng phải giữ kỷ luật để tránh bất ổn.

Yêu cầu Bộ Tài chính sớm cấp phép doanh nghiệp thí điểm sàn tài sản mã hóa

Thủ tướng đánh giá năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trong không khí cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính triển khai phương châm hành động với 24 từ: Khát vọng hùng cường - Thể chế tiên phong - Điều hành hiệu quả - Số hóa đi đầu - Thu chi đột phá - Tài chính bền vững.

"Tình hình diễn biến rất nhanh, phải nắm chắc và phải phản ứng linh hoạt, hiệu quả. Kết hợp hài hòa, hợp lý hiệu quả giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Hai chính sách này phải hỗ trợ nhau để giữ ổn định kinh tế vi mô. Kế hoạch hành động của Đại hội XIV có rất nhiều đột phá, trong đó có đột phá tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Vì thế nền tài chính của chúng ta phải vững; đầu tư phát triển phải trọng tâm, trọng điểm; chi phải tiết kiệm, đúng, đủ, hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ đạo các giải pháp thực hiện phương châm trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ và ngành tài chính phải tiên phong về đổi mới tư duy và thể chế, xứng đáng là cơ quan tham mưu tổng hợp điều phối kinh tế vĩ mô; chuyển thể chế là điểm nghẽn sang lợi thế cạnh tranh quốc gia, từ "quản lý" sang "kiến tạo hệ sinh thái phát triển".

Cùng với đó, tham mưu đảm bảo tài chính quốc gia có trọng tâm, trọng điểm; đồng hành, hỗ trợ 2,3 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương thức mới thuận lợi, coi đây là tiền đề để vươn mình phát triển thành doanh nghiệp theo Nghị quyết 68.

Bộ Tài chính đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược, trong đó tập trung nguồn lực cho các siêu dự án như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hệ thống trục cao tốc liên vùng... với phương châm "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Toàn ngành cần phối hợp cùng các bên liên quan phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tiếp tục tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh hội nhập tài chính quốc tế.

Thủ tướng cũng lưu ý trước ngày 15/1, Bộ Tài chính phải cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo quy định. Đồng thời, đốc thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược để ngày 31/12 giải ngân 100% vốn đầu tư công, đảm bảo đầu tư công trở thành động lực tăng trưởng.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 là một "ngọn núi cao" cần phải chinh phục, đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của từng cán bộ ngành tài chính.