Chính phủ yêu cầu vận hành sàn giao dịch vàng, bất động sản trước 28/2

Chính phủ chỉ đạo khẩn trương đưa vào hoạt động các sàn giao dịch vàng, bất động sản trước 28/2, bảo đảm an toàn, minh bạch, đồng thời thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Trong Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu khẩn trương thành lập và vận hành đồng bộ Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, phát huy hiệu quả hoạt động, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.

Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng và bất động sản trước ngày 28/2, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Cùng với đó, phát huy hiệu quả Quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 158.000 căn hộ nhà ở xã hội. Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước được yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên.

Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải, dự án liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế. Khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu thi công cho các dự án.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng về bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống người dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030, không để thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào.

Công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối năm được yêu cầu quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn, thuận lợi, thông suốt; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo đúng quy định.

Chính phủ cũng chỉ đạo triển khai thực chất Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mô hình "một cửa số", bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần.

Về chuyển đổi số, Chính phủ giao nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định mang tính đột phá về phát triển dữ liệu và kinh tế dữ liệu, trình Chính phủ trong 6 tháng đầu năm; đồng thời hoàn thành, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 theo lộ trình, nghiên cứu xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và số 3...