Ông Trịnh Văn Quyết trở lại mạng xã hội

Trên trang cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ cập nhật ảnh đại diện, kèm thông báo gia hạn thêm một năm thẻ hội viên cho gần 3 triệu khách hàng Bamboo Airways.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Ảnh: FLC.

Chiều tối 9/2, trên trang mạng xã hội cá nhân, ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập FLC - bất ngờ công bố chính sách mới dành cho hội viên của Bamboo Airways.

Theo đó, nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Bamboo Airways quyết định gia hạn thêm một năm hiệu lực thẻ hội viên cho gần 3 triệu khách hàng đang sở hữu thẻ của hãng, áp dụng cho tất cả hạng thẻ. Ví dụ, thẻ có hạn sử dụng đến ngày 31/10/2026 sẽ được gia hạn sang 31/10/2027.

Việc gia hạn được Bamboo Airways thực hiện tự động trên hệ thống, hội viên không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào và vẫn tiếp tục được hưởng các quyền lợi ưu tiên theo hạng thẻ.

Bài đăng trên mạng xã hội của ông Trịnh Văn Quyết.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng những tình cảm gắn bó mà quý khách đã, đang và vẫn dành cho Bamboo suốt những năm qua. Rất mong được phục vụ quý khách tốt nhất trên những chuyến bay", ông Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

Bamboo Airways là hãng hàng không tư nhân được thành lập năm 2017, do Tập đoàn FLC sáng lập, gắn với tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết. Hãng bắt đầu khai thác thương mại từ đầu năm 2019 và nhanh chóng mở rộng quy mô.

Có thời điểm, Bamboo Airways vận hành gần 30 tàu bay, kết nối 21/22 cảng hàng không trong nước với 66 đường bay, đồng thời duy trì 15 đường bay quốc tế thường lệ và các chuyến bay thuê chuyến.

Bamboo Airways từng chính thức tách độc lập và thoái vốn hoàn toàn khỏi Tập đoàn FLC vào tháng 5/2023, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư mới và ủy quyền quyền cổ đông. Đây cũng là giai đoạn hãng hàng không này đối mặt với nhiều biến động về tài chính.

Trong giai đoạn này, Bamboo Airways bước vào quá trình tái cấu trúc mạnh, thu hẹp đội bay và mạng đường bay, dừng khai thác quốc tế thường lệ. Quy mô đội tàu có thời điểm chỉ còn khoảng 7 máy bay.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm triển khai tái cấu trúc, kết quả đạt được không như kỳ vọng. Ông Lê Thái Sâm, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways từng đánh giá hoạt động vận hành của hãng chưa đạt được các mục tiêu đặt ra khi tiến hành tái cấu trúc, đồng thời đề nghị Tập đoàn FLC tiếp nhận lại Bamboo Airways.

Đến tháng 9/2025, Tập đoàn FLC chính thức tiếp quản lại quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways từ nhóm cổ đông trước đó. Sau thời điểm này, hãng đồng thời điều chỉnh bộ máy nhân sự quản trị và từng bước phục hồi hoạt động khai thác.

Đáng chú ý, trong tháng 12/2025, hãng đã bổ sung thêm máy bay Airbus A320 mang số hiệu ER-0005 vào đội bay, đánh dấu bước mở rộng trở lại sau giai đoạn thu hẹp.

Theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030, Bamboo Airways dự kiến tuyển dụng khoảng 1.000 lao động, tập trung cho các mảng hoạt động trọng yếu. Về khai thác, hãng đặt mục tiêu bổ sung trung bình 8-10 máy bay mỗi năm, từng bước khôi phục quy mô đội bay lên khoảng 30 tàu bay theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt, làm nền tảng mở rộng mạng bay và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

Gần đây, ông Trịnh Văn Quyết cũng xuất hiện trở lại trong một số hoạt động đối ngoại. Cuối tháng 1, ông tham dự buổi gặp gỡ giữa Tập đoàn FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam với vai trò nhà sáng lập FLC.

Cùng với việc ông Quyết xuất hiện trở lại, kể từ đầu năm 2025, Tập đoàn FLC cũng đã tái khởi động nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Gia Lai... Trong đó có dự án Hausman Premium Residences, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long...

Trong thời gian tới, Tập đoàn FLC cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc theo chiều sâu, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào vận hành các dự án trọng điểm, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và dài hạn.