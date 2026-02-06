FLC có tân tổng giám đốc 9x

Không lâu sau khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường, FLC đã thay nhân sự tổng giám đốc. Theo doanh nghiệp, việc bổ nhiệm nằm trong lộ trình sắp xếp bộ máy điều hành theo hướng chuyên môn hóa.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch Thường trực HĐQT FLC trao quyết định bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc cho ông Trịnh Văn Nam. Ảnh: FLC.

Tập đoàn FLC vừa bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn. Đồng thời, bà Bùi Hải Huyền - người đã gắn bó và tham gia điều hành tập đoàn trong nhiều giai đoạn then chốt - được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Thường trực.

Theo giới thiệu, ông Trịnh Văn Nam sinh năm 1991, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và tài chính, hiện nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái FLC.

Ông Nam đang là Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư du thuyền - Sân golf FLC Biscom, và đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại nhiều đơn vị thành viên như Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long, Công ty TNHH Một thành viên FLC Land cùng một số đơn vị khác trong hệ thống.

Trong vai trò Tổng giám đốc, ông Trịnh Văn Nam sẽ chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động của tập đoàn, tập trung công tác quản lý, điều phối tổng thể và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo FLC, việc bổ nhiệm và điều chỉnh phân công nhiệm vụ lần này nằm trong lộ trình sắp xếp bộ máy điều hành theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, ổn định và nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành toàn hệ thống.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra không lâu sau khi ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập Tập đoàn FLC - chính thức tái xuất thương trường. Cụ thể, cuối tháng trước, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi gặp gỡ của Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp này, ông Quyết xuất hiện với vai trò nhà sáng lập Tập đoàn FLC.

Cùng với việc ông Quyết xuất hiện trở lại, kể từ đầu năm 2025, Tập đoàn FLC cũng đã tái khởi động nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Gia Lai… Trong đó có dự án Hausman Premium Residences, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long…

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long đã cất nóc vào tháng 12/2025, chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 28/1/2026, dành cho nhóm lao động và hộ gia đình thu nhập trung bình - thấp tại tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, FLC cũng đã tiếp quản lại Bamboo Airways vào tháng 9/2025, đồng thời giúp hãng tiếp tục bổ sung tàu bay mới vào tháng 12/2025.

Trong thời gian tới, Tập đoàn FLC cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc theo chiều sâu, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai và đưa vào vận hành các dự án trọng điểm, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và dài hạn.