Cựu Chủ tịch PGBank gia nhập FLC sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

  • Thứ năm, 29/1/2026 22:12 (GMT+7)
Cựu Chủ tịch PGBank Phạm Mạnh Thắng chính thức gia nhập Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết ở vị trí Phó tổng giám đốc.

Ông Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại Lễ bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao Tập đoàn FLC. Ảnh: FLC.

Tập đoàn FLC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng giữ chức Phó tổng giám đốc tập đoàn, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng sáng lập FLC Biscom - đơn vị quản lý và vận hành hệ thống sân golf FLC kể từ ngày 28/1.

Ông Phạm Mạnh Thắng sinh năm 1962, là Tiến sĩ Kinh tế - Học viện Ngân hàng, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập FLC, ông Thắng có hơn 30 năm công tác tại Vietcombank và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao như Giám đốc chi nhánh, Phó tổng giám đốc.

Sau khi nghỉ hưu theo chế độ tại Vietcombank, tháng 9/2023, ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PGBank. Đến ngày 23/10/2023, ông thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc để giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

FLC cho biết quyết định bổ nhiệm nhân sự kể trên là bước đi mang tính chiến lược, góp phần tăng cường năng lực quản trị, điều hành của FLC trong bối cảnh tập đoàn đang đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện và triển khai đồng loạt các dự án trọng điểm trên cả nước.

Thay đổi về nhân sự cấp cao tại FLC diễn ra ngay sau khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết chính thức tái xuất thương trường. Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi gặp gỡ của Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways với Đại sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp này, ông Quyết xuất hiện với vai trò nhà sáng lập tập đoàn.

Cùng với việc ông Quyết xuất hiện trở lại, kể từ đầu năm 2025, Tập đoàn FLC cũng đã tái khởi động nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Gia Lai… Trong đó có dự án Hausman Premium Residences, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long…

Dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long đã cất nóc vào tháng 12/2025, chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 28/1/2026, dành cho nhóm lao động và hộ gia đình thu nhập trung bình - thấp tại tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, sau khi FLC cũng tiếp quản lại Bamboo Airways vào tháng 9/2025, hãng tiếp tục bổ sung tàu bay mới vào tháng 12/2025.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Hồng Nhung

FLC Bamboo Airways Tập đoàn FLC Phạm Mạnh Thắng Trịnh Văn Quyết

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

    Website

  • Tập đoàn FLC

    Tập đoàn FLC

    Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

    Website

