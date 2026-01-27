Chuyển động tại FLC trước ngày ông Trịnh Văn Quyết tái xuất

Trước ngày ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, Tập đoàn FLC đã xuất hiện nhiều chuyển động đáng chú ý cho thấy dấu hiệu trở lại sau giai đoạn tái cấu trúc.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện đồng hành trở lại với Tập đoàn FLC và Bamboo Airways trong vai trò nhà sáng lập. Ảnh: Nam Khánh.

Sau thời gian dài vắng bóng trên thương trường, ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC - vừa xuất hiện trở lại trong buổi gặp gỡ của tập đoàn này với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi gặp, ông Quyết xuất hiện với vai trò người sáng lập Tập đoàn FLC và Bamboo Airways.

Đây là lần đầu tiên nhà sáng lập Tập đoàn FLC xuất hiện chính thức trở lại kể từ khi được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự vào cuối tháng 10/2025.

Việc ông Trịnh Văn Quyết tái xuất cũng trùng với thời điểm Tập đoàn FLC đang có nhiều chuyển động đáng chú ý trên thị trường, đặc biệt là việc tái khởi động nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.

FLC khi không có ông Trịnh Văn Quyết

Trước đó, việc ông Trịnh Văn Quyết vướng vòng lao lý từ năm 2022 đã tạo ra cú sốc lớn đối với toàn bộ hệ sinh thái FLC. Hoạt động quản trị doanh nghiệp bị gián đoạn, nhiều kế hoạch đầu tư và kinh doanh phải dừng lại hoặc kéo giãn tiến độ trong bối cảnh tập đoàn thiếu vắng người đứng đầu mang tính biểu tượng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FLC liên tục đối mặt với các biện pháp xử lý do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE, cổ phiếu này chuyển sang giao dịch trên UPCoM nhưng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch. Đến cuối năm 2025, FLC chính thức chốt ngày rời thị trường UPCoM, khép lại hơn một thập kỷ hiện diện trên thị trường chứng khoán.

Việc cổ phiếu FLC rời sàn khiến cổ đông mất kênh giao dịch cổ phiếu đại chúng và làm suy giảm khả năng huy động vốn của FLC trong khi áp lực chi phí tài chính và nghĩa vụ nợ vẫn hiện hữu.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 là bộ số liệu công khai gần nhất trước khi dòng thông tin tài chính của FLC bị gián đoạn. Tại thời điểm này, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 36.200 tỷ đồng , chủ yếu tập trung ở các dự án bất động sản, chi phí xây dựng dở dang và các khoản phải thu. Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả lên tới gần 28.300 tỷ đồng , gấp hơn 3,5 lần vốn chủ sở hữu. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, FLC ghi nhận khoản lỗ gần 1.900 tỷ đồng .

Hoạt động kinh doanh thua lỗ kéo dài khiến doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô. Tại các cuộc họp cổ đông bất thường giai đoạn 2023-2024, ban lãnh đạo FLC cho biết tổng tài sản thực tế đã giảm sâu, ước còn hơn 20.000 tỷ đồng . Nhân sự cơ hữu bị cắt giảm khoảng 60%, nhiều dự án phải giãn tiến độ, chuyển nhượng một phần hoặc tạm dừng triển khai để giảm áp lực dòng tiền.

Song song với khó khăn tài chính, FLC còn đối mặt với áp lực nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Tập đoàn này từng bị cưỡng chế thuế và ngừng sử dụng hóa đơn do chậm nộp tiền thuế và tiền phạt.

Hình ảnh thương hiệu cũng chịu tác động đáng kể khi FLC trong nhiều năm liền gắn với các lùm xùm, biến động và bất ổn liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Tái cấu trúc âm thầm và rục rịch trở lại

Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, khi các phiên xét xử ông Trịnh Văn Quyết cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan, Tập đoàn FLC cùng nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái liên quan vị doanh nhân họ Trịnh đã đồng loạt tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm sắp xếp lại bộ máy quản trị, hướng đến mục tiêu ổn định hoạt động, xử lý tồn đọng và xây dựng lại lộ trình phát triển trung hạn.

Cũng trong năm qua, FLC tiến hành điều chỉnh vốn điều lệ để bổ sung nguồn lực tài chính. Cuối năm 2025, tập đoàn nâng vốn điều lệ từ 7.099 tỷ đồng lên 8.599 tỷ đồng , tăng thêm 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn tư nhân trong nước. Doanh nghiệp thành viên như CTCP Xây dựng FLC Faros cũng tăng vốn thêm 400 tỷ đồng , lên 6.076 tỷ đồng .

FLC âm thầm trở lại từ giữa năm 2025. Ảnh: Đức Anh.

Cùng với tái cấu trúc tài chính, Tập đoàn FLC đang âm thầm khởi động lại một số dự án bất động sản từng bị đình trệ. Thay vì triển khai ồ ạt như giai đoạn trước, tập đoàn lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung vào các dự án đã có pháp lý cơ bản.

Tại Thanh Hóa, FLC đã đề xuất nghiên cứu, triển khai lại Khu đô thị Hoàng Long trên khu đất hơn 286 ha từng bỏ hoang nhiều năm. Tại Gia Lai, sân golf Đak Đoa quy mô gần 172 ha được chấp thuận khởi động lại, cùng với dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop.

Ở các địa phương khác, một số dự án như nhà ở xã hội tại Hạ Long, tổ hợp căn hộ tại Hà Nội và các dự án nghỉ dưỡng tại Quảng Trị cũng ghi nhận chuyển động mới.

Kết quả kinh doanh mảng bất động sản bước đầu cho thấy tín hiệu cải thiện. FLC cho biết lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản năm 2025 ước đạt khoảng 635 tỷ đồng , đảo chiều so với khoản lỗ của năm trước. Doanh nghiệp tiếp tục xác định bất động sản là lĩnh vực chủ lực, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại nhiều tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, một động thái đáng chú ý khác là việc FLC tiếp quản lại hàng hàng không Bamboo Airways sau giai đoạn hãng bay tách khỏi hệ sinh thái tập đoàn. Theo định hướng mới, FLC sẽ xây dựng kế hoạch phát triển Bamboo Airways giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước mở rộng trở lại sang lĩnh vực hàng không.

Cùng với đó, đầu tháng 11 năm ngoái, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền từng cho biết cổ phiếu của tập đoàn có thể được xem xét giao dịch trở lại trên UPCoM sớm nhất vào quý I/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất và công bố các báo cáo tài chính còn thiếu.