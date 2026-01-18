FLC 'âm thầm' trở lại

Sau giai đoạn trầm lắng kéo dài vì biến cố pháp lý, FLC đang từng bước tái xuất thị trường bất động sản với hàng loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc, rục rịch tái khởi động.

Dự án Hausman Premium Residences của FLC được hoàn thiện pháp lý và mở bán từ giữa năm 2025. Ảnh: FLC.

Sau hơn 3 năm gần như "đóng băng" hoạt động đầu tư mới, Tập đoàn FLC đang cho thấy những chuyển động rõ nét trong hành trình trở lại thị trường bất động sản. Không còn những tuyên bố rầm rộ hay công bố chính thức như trước đây, màn tái xuất lần này của FLC diễn ra âm thầm, kín tiếng hơn, chủ yếu được biết đến thông qua các văn bản chỉ đạo của địa phương.

Loạt dự án "hồi sinh"

Những dự án mở đầu cho sự quay lại của FLC cho thấy tập đoàn ưu tiên tập trung vào việc hồi sinh những dự án dở dang, từng bị đình trệ trong giai đoạn khó khăn thay vì tìm kiếm những dự án mới.

Tại Thanh Hóa, FLC đã gửi văn bản tới chính quyền tỉnh xin phép triển khai lại Khu đô thị Hoàng Long trên phần đất trước đây từng được sử dụng để xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Long với quy mô hơn 286 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng .

Dự án này được khởi công từ năm 2015 với kỳ vọng trở thành khu công nghiệp đa ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút 60.000-80.000 lao động. Tuy vậy, sau nhiều năm thực hiện, công trình chỉ hoàn thành một số hạng mục ban đầu như cổng chào và phần san lấp, rồi gần như ngừng triển khai, phần lớn diện tích bị bỏ trống và các hạng mục xây dựng ban đầu đã bị tháo dỡ.

Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã giao các đơn vị liên quan rà soát đề xuất của FLC về việc nghiên cứu, đầu tư Khu đô thị Hoàng Long, đồng thời yêu cầu trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2.

Cùng thời điểm, tại Gia Lai, một trong những dự án quy mô của FLC là sân golf Đak Đoa đã chính thức được cho phép khởi động lại sau nhiều năm đình trệ. Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex - công ty con thuộc Tập đoàn FLC - làm nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Dự án có quy mô gần 172 ha, được quy hoạch xây dựng 36 lỗ golf với tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng và thời hạn hoạt động lên đến 50 năm. Theo kế hoạch mới, giai đoạn chuẩn bị đầu tư và xây dựng sẽ bắt đầu từ quý I/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào quý IV/2029.

Cũng tại Gia Lai, UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và tiếp tục chấp thuận cho FLC là nhà đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai.

Theo quyết định ban hành ngày 6/12/2025, dự án được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2028, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng 32 căn nhà liền kề; giai đoạn sau hoàn thiện các hạng mục còn lại, gồm khối khách sạn, công viên cây xanh và 58 căn nhà liền kề.

FLC Hilltop Gia Lai được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, quy mô hơn 3,1 ha, tổng vốn trên 760 tỷ đồng nhưng sau đó rơi vào tình trạng "đóng băng" suốt nhiều năm.

Ở các địa phương khác, một số dự án của FLC cũng đang có dấu hiệu hồi sinh. Tại Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long (GreenLife Apartment), gồm 759 căn hộ, vừa cất nóc vào giữa tháng 12/2025. Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà tại dự án từ ngày 28/1 tới đây và bàn giao căn hộ vào quý III/2026.

Tại Hà Nội, tổ hợp căn hộ cao cấp Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (phường Đại Mỗ) đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến cất nóc vào ngày 13/11, sớm gần một năm so với kế hoạch ban đầu. Dự án có hơn 400 căn hộ, đang được giao dịch trên thị trường với giá trên 100 triệu đồng/m2.

Ở Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình), trong năm 2025, nhiều quyết định liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án nghỉ dưỡng của FLC đã được thông qua.

Trong đó, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình và trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình được chấp thuận chuyển đổi hàng chục ha rừng trồng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo của quần thể du lịch sinh thái FLC Quảng Bình - dự án có quy mô gần 2.000 ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 20.000 tỷ đồng .

Trước đó, tại tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), FLC cũng được chấp thuận nghiên cứu ý tưởng quy hoạch khu đô thị sân bay tại xã Cát Tân.

Vẫn tập trung làm bất động sản

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra hồi tháng 11/2025 vừa qua, lãnh đạo FLC cho biết bất động sản sẽ tiếp tục là lĩnh vực hoạt động cốt lõi của tập đoàn, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai.

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế từ mảng bất động sản của FLC ước đạt khoảng 635 tỷ đồng , cải thiện so với khoản lỗ 123 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2024.

Vừa qua, FLC cũng thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng , đưa quy mô vốn của doanh nghiệp lên xấp xỉ 8.600 tỷ đồng . Động thái diễn ra ngay trước thời điểm cổ phiếu FLC cùng loạt mã chứng khoán liên quan đến hệ sinh thái tập đoàn này rời sàn chứng khoán.