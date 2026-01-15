Tập đoàn FLC muốn 'hồi sinh' dự án nghìn tỷ tại Thanh Hóa

Tập đoàn FLC muốn thực hiện dự án khu đô thị Hoàng Long trên khu đất từng khởi công xây khu công nghiệp ở Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản giao các sở, ngành liên quan xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC về việc triển khai dự án Khu đô thị Hoàng Long tại phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa.

Theo chỉ đạo, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát nội dung đề xuất của Tập đoàn FLC, có văn bản trả lời doanh nghiệp trước ngày 5/2. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài chính báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị này được đưa ra sau khi Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Bùi Hải Huyền có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đề xuất cho phép doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện dự án Khu đô thị Hoàng Long.

Khu đất nêu trên trước đây được UBND tỉnh Thanh Hóa giao Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Long, thuộc địa bàn nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, nay thuộc phường Nguyệt Viên và xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long mở rộng được khởi công từ tháng 9/2015, quy mô hơn 286 ha, tổng vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng , định hướng trở thành khu công nghiệp đa ngành, đạt tiêu chuẩn quốc tế, dự kiến thu hút 60.000-80.000 lao động. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn FLC đã bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 9,4 ha, tổng số tiền đã chi trả khoảng 22 tỷ đồng .

Tuy nhiên sau đó nhiều năm, dự án gần như không triển khai, mới hoàn thành một số hạng mục ban đầu như cổng chào, tường rào và san lấp cục bộ, sau đó các hạng mục này cũng đã bị tháo dỡ vào năm 2022, phần lớn diện tích còn lại bỏ hoang.

Trước thực trạng dự án chậm tiến độ, cuối tháng 4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm việc với Tập đoàn FLC để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Khu công nghiệp Hoàng Long.

Thời gian gần đây, FLC liên tục có động thái tái khởi động các dự án bất động sản. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, doanh nghiệp cho biết bất động sản sẽ tiếp tục là lĩnh vực hoạt động cốt lõi, với hơn 50 dự án đang triển khai và nghiên cứu tại 11 tỉnh, thành, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị và Gia Lai. Năm 2025, lợi nhuận sau thuế từ mảng bất động sản của FLC ước đạt khoảng 635 tỷ đồng , cải thiện so với khoản lỗ 123 tỷ đồng ghi nhận trong năm 2024.

Vừa qua, tập đoàn này đã thông báo nâng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng , đưa quy mô vốn của doanh nghiệp lên xấp xỉ 8.600 tỷ đồng . Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm cổ phiếu FLC cùng loạt mã chứng khoán liên quan đến hệ sinh thái tập đoàn này rời sàn chứng khoán.