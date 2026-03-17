Tổ vay vốn - 'cánh tay nối dài' đưa tín dụng Agribank đến với nông dân

Thông qua mô hình tổ vay vốn, Agribank đang từng bước mở rộng cánh cửa tín dụng tới từng thôn, bản, giúp hàng triệu hộ gia đình có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế.

Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng mà còn tạo ra một kênh dẫn vốn bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển ổn định.

"Cánh tay nối dài" của tín dụng ngân hàng ở cơ sở

Một trong những yếu tố quan trọng giúp mô hình tổ vay vốn phát huy hiệu quả là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với các tổ chức hội tại cơ sở, đặc biệt là Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Thông qua các chương trình phối hợp, các tổ chức hội vận động hội viên tham gia thành lập tổ vay vốn, giới thiệu các hộ có nhu cầu vay vốn, đồng thời hỗ trợ tuyên truyền chính sách tín dụng và hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp. Sự tham gia của các tổ chức hội đã tạo nên cầu nối tin cậy giữa ngân hàng và người dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai và 5 chi nhánh Agribank loại I trên địa bàn tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tại nhiều địa phương, các cấp hội còn phối hợp giám sát việc sử dụng vốn vay, kịp thời nắm bắt khó khăn phát sinh để cùng ngân hàng tháo gỡ. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng được sử dụng đúng mục đích, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần ổn định đời sống người dân.

Cơ chế phối hợp này không chỉ giúp mở rộng mạng lưới tín dụng ở nông thôn mà còn hình thành mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, tạo điều kiện để các hộ gia đình phát triển sản xuất và từng bước mở rộng quy mô kinh tế.

Câu chuyện thực tiễn từ các tổ vay vốn

Hiệu quả của mô hình tổ vay vốn được minh chứng qua nhiều câu chuyện thực tiễn tại các địa phương.

Xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị trao quyết định bổ nhiệm 15 tổ trưởng tổ vay vốn, đồng thời tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này. Các tổ trưởng được trang bị kiến thức quản lý nguồn vốn tín dụng, kỹ năng giám sát sử dụng vốn và hướng dẫn người dân tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa ngân hàng với cộng đồng dân cư.

Agribank chi nhánh Trạm Tấu tổ chức hội nghị trao quyết định bổ nhiệm 15 tổ trưởng tổ vay vốn.

Tại khu vực trung du và đồng bằng, mô hình này cũng phát huy hiệu quả rõ nét. Ở Agribank chi nhánh Thái Bình, năm 2025, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 27.343 tỷ đồng , tăng 18% so với năm trước; trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 18.204 tỷ đồng , chiếm 66,6% tổng dư nợ. Riêng dư nợ cho vay thông qua các tổ vay vốn đạt 1.817 tỷ đồng , tương đương 6,7% tổng dư nợ của chi nhánh. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay qua tổ chỉ ở mức 0,015% - rất thấp so với mặt bằng chung, cho thấy hiệu quả của mô hình quản lý tín dụng dựa trên sự gắn kết cộng đồng.

Phát huy thành tích đạt được năm 2025 cùng với định hướng của UBND tỉnh Hưng Yên về phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, thông qua các tổ hội, Agribank chi nhánh Thái Bình đã tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Agribank chi nhánh Thái Bình với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ của 39 xã/phường về công tác phối hợp cho vay qua tổ và triển khai các chính sách tín dụng tới bà con nông dân, hộ gia đình; phấn đấu năm 2026 tăng trưởng tín dụng 12-15%, số khách hàng vay vốn tăng trưởng lên 38.000 khách hàng.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Agribank chi nhánh Lào Cai và Agribank chi nhánh Lào Cai II ký kết liên ngành giai đoạn 2026-2030.

Tại khu vực miền núi phía Bắc, Agribank chi nhánh Mường Khương Lào Cai II đang duy trì hiệu quả 81 tổ vay vốn, thu hút 1.810 thành viên tham gia với tổng dư nợ đạt trên 211 tỷ đồng . Cơ cấu quản lý được phân định rõ rệt: Hội Nông dân trực tiếp quản lý 58 tổ (dư nợ 149 tỷ đồng ), Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 23 tổ (dư nợ 62 tỷ đồng ). Hoạt động trên tinh thần tự quản và minh bạch, các tổ vay vốn đóng vai trò then chốt trong việc giám sát sử dụng vốn đúng mục đích, đồng thời đôn đốc thành viên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ theo quy định.

Trong khi đó tại Hòa Bình, mô hình tổ vay vốn được triển khai rộng khắp tại nhiều xã vùng cao, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi hơn. Thông qua mạng lưới tổ vay vốn, nguồn vốn ngân hàng được chuyển tải nhanh chóng tới các hộ sản xuất, kinh doanh, góp phần hỗ trợ người dân mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế gia đình. Nhờ nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình đã đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng rừng và sản xuất nông nghiệp bền vững, từng bước cải thiện đời sống.

Không chỉ ở miền núi phía Bắc, mô hình tổ vay vốn còn được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương trên cả nước.

Khẳng định vai trò chủ đạo trong tín dụng nông nghiệp, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp cùng hệ thống Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đẩy mạnh giải ngân cho phân khúc hộ gia đình, cá nhân. Hoạt động của các tổ vay vốn đóng vai trò then chốt, vừa giúp hội viên tiếp cận nguồn lực tài chính nhanh chóng, vừa hỗ trợ ngân hàng kiểm soát rủi ro và quản lý tín dụng hiệu quả. Sự cộng hưởng này đã đưa tổng dư nợ cho vay qua tổ tính đến cuối năm 2025 lên con số 327 tỷ đồng .

Người dân tìm hiểu để vay vốn tại Agribank Hậu Hiền, xã Thiệu Toán, Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã triển khai cho vay qua tổ vay vốn ở 100% xã, phường. Hệ thống tổ vay vốn do Agribank phối hợp với các tổ chức hội xây dựng đã trở thành kênh hỗ trợ hiệu quả cho người dân khu vực nông thôn tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ và xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô, Agribank Thanh Hóa còn đồng hành chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua việc điều chỉnh giảm lãi suất và phí dịch vụ cho hàng chục nghìn người dân, tương đương giá trị hàng chục tỷ đồng. Sự cộng hưởng giữa các cấp hội, chính quyền và ngân hàng không chỉ giúp tín dụng tăng trưởng bền vững mà còn thắt chặt sợi dây liên kết, tạo niềm tin an cư lạc nghiệp cho bà con.

Mở rộng mạng lưới tổ vay vốn, thúc đẩy tài chính toàn diện

Thực tiễn cho thấy mô hình tổ vay vốn không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng mà còn tạo ra cơ chế hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng nông thôn.

Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, người dân không chỉ trao đổi kinh nghiệm sản xuất mà còn được tiếp cận thông tin về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại như thanh toán điện tử, mở tài khoản hay sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Tổ vay vốn trở thành cầu nối gắn kết ngân hàng với cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Trong thời gian tới, Agribank tiếp tục định hướng mở rộng mạng lưới tổ vay vốn, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ tổ trưởng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại nông thôn.

Qua mạng lưới tổ vay vốn, dòng tín dụng ngân hàng đang được lan tỏa sâu rộng tới từng thôn, bản, tạo thêm cơ hội cho các hộ gia đình đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế. Không chỉ là phương thức cấp vốn, mô hình này còn trở thành cầu nối gắn kết ngân hàng với cộng đồng, góp phần khơi thông nguồn lực cho kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống người dân.