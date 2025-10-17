Agribank chung tay xây dựng trường nội trú tại Đà Nẵng

Ngày 16/10, tại xã biên giới Tây Giang (TP Đà Nẵng), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông Nội trú, Bán trú Tiểu học và THCS Tây Giang.

Tại sự kiện, ông Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank, trao tài trợ 20 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây trường, thể hiện cam kết của Agribank trong phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa.

Toàn cảnh buổi lễ khởi công.

Đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu và các Ủy viên Trung ương Đảng gồm Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương.

Tham gia đoàn công tác, về phía TP Đà Nẵng có đồng chí Phạm Đức Ấn - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, lãnh đạo Đảng ủy UBND TP, lãnh đạo sở, ban, ngành TP; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã biên giới TP Đà Nẵng; Bí thư, Chủ tịch xã Tây Giang cùng ban giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương tham dự.

Về phía Agribank, có đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Vương Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó tổng giám đốc cùng lãnh đạo Ban Tài chính kế toán, văn phòng đại diện khu vực miền Trung, chi nhánh Quảng Nam và chi nhánh Tây Giang.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động trước tình cảm chân thành, mộc mạc của thầy cô, học sinh và người dân vùng biên giới. Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho phát triển bền vững. Đầu tư cho giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, mà còn khẳng định cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thủ tướng đánh giá cao TP Đà Nẵng đã kịp thời triển khai 6 dự án xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới trong năm 2025, với tổng kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng . Trong đó, riêng trường Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng , tiết kiệm gần 10% so với kế hoạch. Thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng phải hoàn thành xây dựng trường Tây Giang trước tháng 6/2026 và hoàn thành xây dựng 6 trường khu vực biên giới trong năm 2026.

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của chính quyền, đặc biệt là nhân dân xã Tây Giang trong việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng trường Tây Giang.

Thủ tướng đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, triển khai giai đoạn 2 của dự án nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nhu cầu phát sinh, các cơ quan cần kịp thời báo cáo UBND TP. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng để được xem xét, giải quyết.

Tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch TP Đà Nẵng, cho biết Tây Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí địa chính trị quan trọng về quốc phòng và an ninh. Việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của gần 2.000 con em của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn đảm bảo nhu cầu lâu dài của cấp học tiểu học và trung học ở xã Tây Giang.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch TP Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết nỗ lực, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả chất lượng công trình, sớm đưa ngôi trường đi vào hoạt động. Cùng với đó, lãnh đạo TP sẽ chỉ đạo cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nhất điều kiện để sớm khởi công xây dựng trường học còn lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Tô Huy Vũ trao tặng 20 tỷ đồng , tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng”.

Tại buổi lễ, đại diện Agribank, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV - đã trao tặng 20 tỷ đồng tài trợ “Chương trình xây dựng trường học tại Đà Nẵng”. Đây là mức tài trợ lớn nhất trong chương trình, được trích từ nguồn an sinh xã hội và đóng góp của cán bộ, người lao động Agribank. Qua đó, ngân hàng góp phần thể hiện trách nhiệm và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Theo đại diện Agribank, sự hiện diện và chứng kiến của Thủ tướng và các ban, bộ ngành trung ương và địa phương tại buổi lễ là minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, thiết thực của ngân hàng trong công cuộc phát triển giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân.