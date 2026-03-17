Eximbank tham vọng sẽ lãi lớn năm nay

Eximbank vừa công bố kế hoạch kinh doanh 2026 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh, trong đó lợi nhuận trước thuế dự kiến vượt 4.000 tỷ đồng, tăng 169% so với năm 2025.

Trước đó, Eximbank cũng thông báo lùi hạn nhận hồ sơ đề cử nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát thêm 8 ngày. Ảnh: EIB.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa công bố Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Theo kế hoạch, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản cuối năm nay đạt 310.000 tỷ đồng , tăng 13,4% so với cuối năm 2025. Trong đó, số dư huy động vốn dự kiến đạt 232.598 tỷ đồng , tăng 17,8%; còn dư nợ tín dụng đạt 228.430 tỷ, tăng 16,5%.

Ngân hàng đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 1,99%, so với mức 2,69% của năm 2025. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 4.066 tỷ đồng , tăng tới 169% so với năm trước.

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở đề xuất của quyền Tổng giám đốc và sẽ được triển khai sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Eximbank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/4, với ngày chốt quyền tham dự là 25/3.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, ĐHĐCĐ Eximbank cũng sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 do có nhiều cá nhân đã nộp đơn từ nhiệm.

Vào giữa tháng 2, ngân hàng này cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của 4/5 thành viên HĐQT và 4/5 thành viên Ban kiểm soát.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025-2030) đã có đơn từ nhiệm gồm ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Hoàng Thế Hưng, ông Phạm Tuấn Anh; cùng các thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Trí Trung, bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn và ông Hoàng Tâm Châu.

Lý do cho việc rời vị trí của các cá nhân này là để tập trung thời gian cho các nhiệm vụ/kế hoạch công việc mới, đồng thời để tạo điều kiện cho ngân hàng tìm kiếm, bổ sung ứng viên HĐQT phù hợp hiện thực hóa chiến lược quản trị điều hành trong giai đoạn tới.

Về tình hình kinh doanh năm 2025, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng , chỉ tương đương 29% kế hoạch năm. Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro lên tới hơn 1.500 tỷ đồng , tăng 58% so với năm trước và tương đương mức lợi nhuận thu được.

Đến hết năm 2025, tổng tài sản của Eximbank đạt 273.270 tỷ đồng , tăng 14% so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 242.669 tỷ đồng (+16%); dư nợ cấp tín dụng đạt 196.077 tỷ đồng (+17%).

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 13/2, Eximbank đã công bố chính thức thông tin chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, TP.HCM sang 27-29 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa điểm mới là tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê do Tập đoàn Gelex đầu tư. Hiện Gelex cũng là cổ đông lớn duy nhất sở hữu 10% cổ phần tại Eximbank.