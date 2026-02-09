Coteccons huy động 1.400 tỷ đồng từ trái phiếu

Coteccons vừa hoàn tất chào bán 14 triệu trái phiếu ra công chúng, thu về 1.400 tỷ đồng với lãi suất 9%/năm. Thương vụ này do SSI tham gia với vai trò tư vấn và phân phối.

Coteccons hoàn tất phát hành trái phiếu ra công chúng, huy động 1.400 tỷ đồng. Ảnh: CTD.

CTCP Xây dựng Coteccons vừa công bố hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, với toàn bộ 14 triệu trái phiếu được phân phối thành công, tổng giá trị huy động đạt 1.400 tỷ đồng . Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm và không có tài sản bảo đảm.

Theo Coteccons, việc phát hành thành công trái phiếu phù hợp với chiến lược tài chính dài hạn của doanh nghiệp, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu cơ cấu tài chính, bảo đảm thanh khoản và phục vụ hoạt động vận hành.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn thận trọng, Coteccons cho rằng kết quả chào bán thành công trái phiếu không có tài sản bảo đảm là minh chứng cho niềm tin của thị trường vốn và các nhà đầu tư đối với năng lực tài chính, chất lượng quản trị cũng như triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Theo đó, nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng theo phương án đã công bố, nhằm tối ưu cấu trúc vốn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời hỗ trợ mở rộng hoạt động trong chu kỳ tăng trưởng 2025-2030.

Được biết, SSI là đơn vị tư vấn và phân phối trái phiếu cho Coteccons trong thương vụ này. Trước đó, trong tháng 1, SSI cũng tham gia thương vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ quy mô khoảng 10.000 tỷ đồng của BIDV với vai trò tư vấn cấu trúc và kết nối nhà đầu tư, thu hút 33 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Về kết quả kinh doanh của Coteccons, trong 6 tháng đầu năm tài chính 2026 (kỳ kế toán từ 1/10/2025 đến 31/3/2026), doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.459 tỷ đồng , tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt khoảng 523 tỷ đồng , tăng 165%. Sau nửa đầu năm tài chính, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 58% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận năm.

Cùng với tăng trưởng kết quả kinh doanh, Coteccons tiếp tục kiểm soát chi phí hoạt động. Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu (SG&A/Revenue) trong 6 tháng đầu năm giảm từ 1,88% xuống còn 1,55%.

Đáng chú ý, trong quý cuối năm ngoái, giá trị hợp đồng trúng thầu mới của Coteccons đạt khoảng 18.000 tỷ đồng , đưa giá trị backlog chuyển tiếp tại thời điểm cuối quý lên 62.500 tỷ đồng , mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Theo Coteccons, quy mô backlog hiện tại góp phần hỗ trợ năng lực tài chính và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến lô trái phiếu đã phát hành.