Coteccons có hơn 62.000 tỷ 'của để dành'

Sau khi ghi nhận giá trị trúng thầu khoảng 18.000 tỷ đồng trong quý cuối năm 2025, backlog của Coteccons tăng lên 62.500 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm,cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài bất động sản dân dụng, mảng hạ tầng được Coteccons đẩy mạnh trong thời gian qua với sự tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn. Ảnh: CTD.

CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II năm tài chính 2026 (kỳ kế toán từ 1/10/2025 đến 31/12/2025) với doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng , tăng 45% so với cùng kỳ niên độ trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt hơn 88 tỷ đồng , tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ chi phí, Coteccons ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II niên độ này đạt 228 tỷ đồng , cao gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ tăng trưởng doanh thu, đồng thời được hỗ trợ bởi chính sách trích lập dự phòng sớm đối với các dự án tiềm ẩn rủi ro đã triển khai từ năm trước. Việc chủ động này giúp giảm bớt tác động từ biến động chi phí nhân công, nguyên vật liệu xây dựng và các yếu tố vĩ mô lên giá vốn trong kỳ.

Đáng chú ý, trong quý cuối năm ngoái, giá trị trúng thầu của Coteccons đạt khoảng 18.000 tỷ đồng , đưa khối lượng công việc tồn đọng (backlog) chuyển tiếp tại thời điểm kết thúc quý lên 62.500 tỷ đồng . Đây là mức cao nhất kể từ khi Coteccons đi vào hoạt động.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh này, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, cho rằng kết quả quý cuối năm 2025 cho thấy doanh nghiệp đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược đã lựa chọn.

Theo ông, Coteccons không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá mà ưu tiên các dự án có chất lượng, khả năng kiểm soát rủi ro và hiệu quả tài chính rõ ràng. Backlog tăng và tỷ lệ khách hàng quay lại hợp tác ở mức rất cao cho thấy thị trường ghi nhận rõ sự thay đổi này.

Bên cạnh mảng xây dựng dân dụng, Coteccons cho biết mảng hạ tầng đang ghi nhận đà mở rộng với nhiều dự án quy mô lớn, tiêu chuẩn quốc tế. Việc tham gia sâu hơn vào lĩnh vực hạ tầng được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đa dạng hóa cơ cấu hoạt động, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các phân khúc truyền thống.

Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính 2026, doanh thu thuần của Coteccons đạt 17.459 tỷ đồng , tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt khoảng 523 tỷ đồng , tăng 165%. Sau nửa đầu năm tài chính, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 58% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về quản trị chi phí, Coteccons cho biết doanh nghiệp đang kiên trì triển khai các chiến lược ưu tiên đã đề ra từ đầu năm tài chính, trong đó tập trung vào tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu (SG&A/Revenue) trong 6 tháng đầu năm giảm từ 1,88% xuống còn 1,55%.

Theo ban lãnh đạo công ty, kết quả này đến từ việc kiểm soát chi tiêu và tối ưu vận hành theo hướng tiết kiệm, thay vì cắt giảm cơ học, nhằm duy trì năng lực tổ chức trong bối cảnh quy mô công việc tiếp tục mở rộng.

Tại thời điểm tháng 12/2025, tổng tài sản Coteccons đạt hơn 34.440 tỷ đồng , tăng 16% so với đầu năm tài chính. Trong đó, doanh nghiệp ghi nhận tiền và tiền gửi ngân hàng 6.284 tỷ đồng , tăng 46% sau nửa năm.