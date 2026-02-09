Elon Musk ưu tiên xây 'thành phố Mặt Trăng', lùi mục tiêu với sao Hỏa

SpaceX đang chuyển trọng tâm sang xây dựng một "thành phố tự phát triển" trên Mặt Trăng, coi đây là ưu tiên chiến lược trong nỗ lực bảo đảm tương lai lâu dài của nền văn minh nhân loại.

Elon Musk và đội ngũ SpaceX lùi mục tiêu chinh phục sao Hỏa để dồn nguồn lực xây dựng thành phố trên Mặt Trăng. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 8/2, ông Elon Musk viết rằng SpaceX vẫn theo đuổi mục tiêu xây dựng thành phố trên sao Hỏa, nhưng Mặt Trăng là lựa chọn có thể triển khai nhanh hơn và thực tế hơn trong giai đoạn hiện tại. Musk cho rằng một thành phố có khả năng tự phát triển trên Mặt Trăng có thể được hình thành trong vòng chưa đầy 10 năm.

Những phát biểu này xác nhận thông tin do Wall Street Journal công bố trước đó, cho biết SpaceX đã thông báo với các nhà đầu tư rằng công ty sẽ ưu tiên các sứ mệnh Mặt Trăng, trong khi kế hoạch chinh phục sao Hỏa sẽ được dời lại. Được biết, SpaceX đặt mục tiêu đưa tàu đổ bộ không người lái xuống Mặt Trăng vào tháng 3/2027.

Trước đây, Musk từng nhiều lần nhấn mạnh sao Hỏa là "đích đến cuối cùng" của SpaceX. Năm 2025, ông cho biết công ty đặt mục tiêu phóng tàu thăm dò không người lái lên sao Hỏa vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, trong bài đăng mới nhất, Musk thừa nhận việc xây dựng một thành phố trên sao Hỏa sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn so với Mặt Trăng.

SpaceX hiện đánh giá Mặt Trăng là bước đệm phù hợp hơn để thử nghiệm các công nghệ quan trọng như tái sử dụng tàu vũ trụ, khai thác tài nguyên tại chỗ và xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài Trái Đất. Khoảng cách gần và tần suất cửa sổ phóng dày hơn so với sao Hỏa cũng là yếu tố giúp Mặt Trăng được ưu tiên.

Việc SpaceX đẩy nhanh kế hoạch Mặt Trăng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua không gian. Trung Quốc đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030, trong khi Mỹ thông qua chương trình Artemis của NASA nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo năm 1972.

SpaceX hiện là đối tác quan trọng của NASA trong chương trình Artemis, với tàu Starship được lựa chọn làm tàu đổ bộ đưa phi hành gia Mỹ xuống bề mặt Mặt Trăng trong các sứ mệnh tương lai.

Động thái điều chỉnh chiến lược của SpaceX cũng diễn ra không lâu sau khi công ty này đồng ý mua lại xAI, doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo do chính Elon Musk sáng lập. Theo Reuters, thương vụ định giá SpaceX khoảng 1.000 tỷ USD , trong khi xAI được định giá 250 tỷ USD , đánh dấu một trong những thương vụ lớn nhất trong hệ sinh thái công nghệ - không gian của Musk.

Dù tạm thời lùi mục tiêu sao Hỏa, Elon Musk khẳng định SpaceX không từ bỏ tham vọng đưa con người lên hành tinh đỏ. Ông cho biết các bước chuẩn bị cho việc xây dựng thành phố trên sao Hỏa vẫn sẽ được triển khai trong vòng 5-7 năm tới, song trọng tâm trước mắt là hiện thực hóa kế hoạch định cư bền vững trên Mặt Trăng.