Thành phố do SpaceX xây dựng muốn lập đội cảnh sát riêng

Thành phố Starbase do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk xây dựng đã xin phê duyệt thành lập lực lượng cảnh sát riêng do giá trị tài sản lớn tại đây và vị trí tương đối biệt lập.

Bảng hiệu Starbase bên cạnh Đường cao tốc 4 bang Texas. Ảnh: Wikipedia

Theo trang euronews.com ngày 5/2, Starbase đang xây dựng đội cảnh sát riêng. Ủy ban của Starbase đã “bật đèn xanh” cho việc thành lập sở cảnh sát đô thị trong cuộc họp ngày 3/2. Tuy nhiên, Ủy ban Thực thi Pháp luật Texas (TCOLE) vẫn phải phê duyệt kế hoạch này.

Thuộc bang Texas (Mỹ), Starbase là trung tâm để SpaceX thử nghiệm nguyên mẫu rocket Starship và chỉ có vài trăm cư dân, trong đó đa số là nhân viên SpaceX và gia đình. Vì vậy, thành phố này khá biệt lập. Thành phố gần nhất là Brownsville, cách đó khoảng 45 phút lái xe.

Theo TechCrunch, ông Kent Myers, quản trị viên Starbase, nói: "Có rất nhiều tài sản ở đây gắn với hoạt động của SpaceX. Những tài sản đó cần được bảo vệ và vì thế sở cảnh sát sẽ đóng vai trò then chốt trong hoạt động bảo vệ các tài sản này".

Lực lượng mới này sẽ do một cảnh sát trưởng điều hành và người do ủy ban Starbase bầu chọn. Dự kiến đội sẽ tuyển khoảng tám sĩ quan và có thể đi vào hoạt động chỉ trong vài tháng tới.

Theo các thông tin, Starbase cũng đã thuê công ty tư vấn an ninh Vision Quest Solutions để hỗ trợ thiết lập đội cảnh sát mới.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ TCOLE đã nhận được đơn xin thành lập sở cảnh sát của Starbase hay chưa.

Trước đó, Starbase đã tìm cách hợp tác với văn phòng cảnh sát trưởng hạt Cameron để đáp ứng nhu cầu thực thi pháp luật, trong đó hai bên thống nhất một hợp đồng 5 năm trị giá 3,5 triệu USD .

Theo hợp đồng, mỗi ca tuần tra sẽ có hai phó cảnh sát làm nhiệm vụ và có tổng cộng tám phó cảnh sát sẵn sàng.

Thành phố Starbase cũng đạt thỏa thuận với văn phòng cảnh sát trưởng về việc sử dụng nhà tù của hạt Cameron. Starbase đồng ý trả 100 euro mỗi ngày trên mỗi phạm nhân, cùng các chi phí bổ sung như chăm sóc y tế. Tuy nhiên, thỏa thuận đã đổ vỡ, chủ yếu do hợp đồng thiếu các bảo đảm về chế độ công vụ.

Bên cạnh lực lượng cảnh sát có thể được thành lập, Starbase còn có một đội cứu hỏa tình nguyện do nhân viên SpaceX vận hành. Bộ phận này có vị trí giám sát phòng cháy chữa cháy và tự thực hiện các chức năng cấp phép cũng như kiểm tra xây dựng.

