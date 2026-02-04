Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài sản của Elon Musk vượt 800 tỷ USD

  Thứ tư, 4/2/2026 21:21 (GMT+7)
Ông Musk có tài sản vượt mốc 800 tỷ USD sau khi tập đoàn hàng không vũ trụ và sản xuất vệ tinh SpaceX của ông hoàn tất thương vụ thâu tóm xAI - công ty AI, truyền thông xã hội cũng do ông kiểm soát.

Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử có khối tài sản vượt mốc 800 tỷ USD sau khi tập đoàn hàng không vũ trụ và sản xuất vệ tinh SpaceX của ông chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm xAI - công ty trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông xã hội cũng do ông kiểm soát.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: PAP/TTXVN.

Thương vụ này hình thành một thực thể tư nhân được đánh giá có giá trị lớn nhất thế giới, hợp nhất danh mục công nghệ đa dạng gồm tên lửa đẩy, hệ thống Internet vệ tinh, chatbot Grok của xAI và nền tảng mạng xã hội X.

Thực thể hợp nhất này trị giá 1.250 tỷ USD, trong đó SpaceX được định giá 1.000 tỷ USD và xAI là 250 tỷ USD, theo đó làm tài sản của tỷ phú Musk tăng thêm 84 tỷ USD, đưa tổng tài sản của ông lên mức kỷ lục 852 tỷ USD.

Hiện tỷ phú Musk sở hữu 43% cổ phần trong thực thể hợp nhất, trị giá khoảng 542 tỷ USD.

Trước khi sáp nhập, tỷ phú Musk nắm giữ khoảng 42% cổ phần của SpaceX được định giá 800 tỷ USD. Cổ phần của ông trị giá khoảng 336 tỷ USD. Ông cũng sở hữu khoảng 49% cổ phần của xAI được định giá 250 tỷ USD. Giá trị cổ phần của ông tại xAI khoảng 122 tỷ USD.

Hồi tháng 12/2025, Forbes cũng đưa tin tỷ phú Musk trở thành người đầu tiên có tài sản vượt quá 700 tỷ USD ở thời điểm đó.

SpaceX chính thức mua lại xAI, tạo ra công ty hợp nhất mới nhất của Elon Musk trị giá 1.250 tỷ USD trước khi tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay.

