Elon Musk thông báo thương vụ nghìn tỷ USD giữa SpaceX và xAI

SpaceX chính thức mua lại xAI, tạo ra công ty hợp nhất mới nhất của Elon Musk trị giá 1.250 tỷ USD trước khi tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm nay.

Hai công ty SpaceX và xAI của Elon Musk chính thức hợp nhất trở thành công ty công nghệ trị giá 1.250 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk đã chính thức hiện thực hóa tham vọng khổng lồ trong năm 2026 khi SpaceX vừa thông báo đã thâu tóm xAI, tạo nên một thực thể công nghệ khổng lồ với tầm vóc chưa từng có trong lịch sử.

Cụ thể, thương vụ này đã đẩy định giá của công ty hợp nhất lên con số không tưởng là 1.250 tỷ USD . Để dễ hình dung, con số này lớn hơn tổng giá trị của rất nhiều tập đoàn đa quốc gia cộng lại.

Theo Bloomberg, những thông tin nội bộ về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới cũng dần lộ diện. Giá cổ phiếu dự kiến sẽ là khoảng 526,59 USD /cổ phiếu. Về quy mô, SpaceX kỳ vọng có thể huy động tới 50 tỷ USD trong đợt IPO vào cuối năm nay.

Trước khi sáp nhập, xAI được định giá 230 tỷ USD , trong khi SpaceX đứng ở mức 800 tỷ USD . Việc hợp nhất giúp "làm đẹp" bảng cân đối kế toán và tạo ra một câu chuyện hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư phố Wall.

Trong tuyên bố trên trang web của SpaceX, Elon Musk khẳng định mục tiêu của thương vụ thâu tóm là tạo ra một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ giữa AI, tên lửa, Internet không gian, liên lạc trực tiếp đến thiết bị di động và nền tảng thông tin thời gian thực X.

Một chi tiết quan trọng là sự chuyển dịch dòng tiền bên trong đế chế của Musk. Hiện tại, doanh thu từ mạng lưới Starlink (với hơn 9.000 vệ tinh) đã vượt qua doanh thu từ mảng phóng tên lửa truyền thống.

Nguồn lợi nhuận khổng lồ này từ Starlink chính là nguồn vốn quan trọng cho xAI – mạng xã hội đang thâm dụng vốn rất cao trong đế chế của vị tỷ phú.

Việc sáp nhập giúp xóa nhòa ranh giới doanh nghiệp, cho phép Musk linh hoạt điều phối nhân tài và nguồn lực tính toán giữa các mảng mà không gặp phải quá nhiều rào cản pháp lý như khi còn là các thực thể độc lập.

Bên cạnh đó, cú bắt tay này cũng cụ thể hóa tầm nhìn đưa các trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo. Theo các hồ sơ pháp lý mới nhất, SpaceX đang xin phép phóng tới 1 triệu vệ tinh vào quỹ đạo Trái Đất.

Kế hoạch này không chỉ đơn thuần là cung cấp Internet. Đây là hạ tầng cho các siêu máy tính ngoài không gian, nơi AI có thể xử lý các phép tính phức tạp nhờ năng lượng mặt trời dồi dào và khả năng làm mát tự nhiên của chân không.