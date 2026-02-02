Cục CSGT cảnh báo tin giả 'phạt 5 triệu vì quay video'

Cục CSGT bác bỏ tin “phạt 5 triệu vì quay video cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ”, khẳng định các cá nhân phát tán sai lệch sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Thông tin giả được Cục CSGT cảnh báo trên trang chính thức.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) sáng 2/2 phát đi thông báo cảnh báo về một số thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT.

Theo đó, thời gian gần đây xuất hiện bài viết cho rằng Cục CSGT “đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng Cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép”. Bài viết kèm theo hình ảnh minh họa được cho là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo lập.

Cục CSGT khẳng định đây là thông tin giả, không đúng sự thật. Đơn vị này nhấn mạnh, các nội dung lan truyền nói trên có thể gây hiểu lầm trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng cũng như trật tự xã hội.

Cục CSGT đồng thời cho biết, các cá nhân hoặc tổ chức phát tán, lan truyền thông tin sai sự thật sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp cận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Công dân chỉ nên theo dõi và cập nhật từ các nguồn chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả.

Người dân vẫn có quyền sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình để theo dõi, giám sát quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, hoạt động này với điều kiện không được gây ảnh hưởng đến hoạt động thực thi công vụ.

Tại cuộc họp ngày 30/10 do ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì, các cơ quan đã bổ sung về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại đây, đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu đối với một số quy định trong Thông tư 46, dựa trên việc rà soát và đối chiếu với chủ trương của Đảng, Hiến pháp cũng như các quy định pháp luật hiện hành.

Đặc biệt, các ý kiến cũng đề cập đến thực tế hoạt động giám sát, ghi âm, ghi hình và chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ, chiến sĩ CSGT trong thời gian qua.

Các đơn vị liên quan khẳng định, sau khi Thông tư 46/2024/TT-BCA có hiệu lực, người dân vẫn được phép ghi âm, ghi hình để giám sát lực lượng CSGT, song phải tuân thủ các điều kiện theo quy định pháp luật và không được làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến nhiệm vụ của lực lượng đang thi hành công vụ.

Thông tư cũng nêu rõ, việc giám sát của nhân dân cần đảm bảo nguyên tắc không gây tác động tiêu cực đến hoạt động của cơ quan chức năng.