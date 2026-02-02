Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ Internet

Google Maps sắp bỏ quận, huyện trong địa chỉ

  • Thứ hai, 2/2/2026 11:24 (GMT+7)
Google Maps được cho đang cập nhật cách nhận diện và phân loại địa chỉ, dựa trên địa danh hành chính mới sau sắp xếp tại Việt Nam.

Biểu tượng của Google Maps. Ảnh: Bloomberg.

Google được cho đang cập nhật cách nhận diện và phân loại địa chỉ tại Việt Nam. Thông tin được ghi nhận trên IssueTracker, công cụ theo dõi lỗi và yêu cầu cập nhật các sản phẩm của Google, dùng cho nội bộ và đối tác/nhà phát triển bên ngoài.

Hiện tại, tên xã, phường và địa danh trên Google Maps vẫn thể hiện theo địa chỉ cũ như mô hình chính quyền 4 cấp, trong khi nước ta đã áp dụng mô hình hành chính 3 cấp gồm: cấp trung ương, cấp tỉnh, thành phố và cấp xã, phường từ tháng 7/2025.

Theo ghi nhận trên IssueTracker, các điều chỉnh được áp dụng trên Google Maps Platform. Đây là nguồn dữ liệu cho Google Maps và nhiều dịch vụ như đặt xe, giao hàng, chỉ đường...

Quá trình điều chỉnh dự kiến diễn ra từ giữa tháng 2, nhằm "mô phỏng chính xác hơn hệ thống địa chỉ bưu chính tại Việt Nam". Thông báo trên website ghi rõ các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến địa chỉ và thành phần như thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh, xã, phường hoặc đặc khu.

Công cụ của Google cho biết việc điều chỉnh được triển khai theo từng giai đoạn. Với những nền tảng sử dụng Google Maps Platform, thay đổi sẽ ảnh hưởng đến một số tính năng như tự động hoàn thành địa điểm, tìm kiếm địa điểm, chi tiết về địa điểm...

Theo IssueTracker, giai đoạn đầu tiên bao gồm loại bỏ kết quả cho quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã và huyện. Kết quả cho xã, phường được đẩy từ cấp 3 lên cấp 2, bổ sung kết quả cho đặc khu bên cạnh một số thay đổi về kỹ thuật và dán nhãn cấp độ. Giai đoạn này chủ yếu dành cho cơ sở dữ liệu.

sap nhap tinh thanh, Google Maps dia chi, cap nhat dia chi, Google Maps Viet Nam anh 1

Thông tin về điều chỉnh cách phân loại, hiển thị địa danh tại Việt Nam trên công cụ IssueTracker.

Trong giai đoạn 2, các thay đổi được áp dụng cho tính năng tự động hoàn thiện địa chỉ (Autocomplete) khi người dùng nhập từ khóa vào khung tìm kiếm. Sau vài tuần, những điều chỉnh sẽ áp dụng cho địa chỉ chứa tên đường, thuộc giai đoạn 3.

Với giai đoạn 4, các cấp như thành phố trực thuộc trung ương, phường/xã thuộc tỉnh và phường/xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương được phân loại rõ hơn. Giai đoạn này chưa có thời gian điều chỉnh cụ thể.

Hiện tại, Google chưa có thông báo chính thức liên quan đến cập nhật địa chỉ bản đồ tại Việt Nam. Tri Thức - Znews đã liên hệ Google Việt Nam để tìm hiểu thêm thông tin.

Nhìn chung, việc điều chỉnh không thay đổi vị trí hay ranh giới địa lý trên bản đồ mà chỉ xoay quanh cách gắn nhãn, phân loại cấp địa danh. Những dữ liệu khác như tổ dân phố, khu phố, thôn, làng... không thay đổi về phân loại.

Phúc Thịnh

