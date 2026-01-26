‘Bạn chó vàng’ ở Mũi Điện gây sốt

Sở hữu hơn 1.000 đánh giá 5 sao trên Google Maps, chú chó tại Mũi Điện đang tạo nên cơn sốt tìm kiếm nhờ kỹ năng dẫn đoàn chuyên nghiệp và đáng yêu.

Hình ảnh "Bạn chó vàng" được khách tham quan chụp lại. Ảnh: Google Maps.

Mạng xã hội và cộng đồng du lịch đang ghi nhận sự quan tâm đặc biệt đối với một "nhân vật" dẫn đường tại địa điểm tham quan nổi tiếng. Không phải là nhân sự chuyên nghiệp, tâm điểm của sự chú ý là một chú chó địa phương với khả năng dẫn đoàn leo núi thuần thục.

Tại khu danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc Phú Yên), chú chó vàng hàng ngày vẫn chịu khó lên xuống hàng trăm bậc thang để dẫn đường cho khách tham quan. "Bạn chó vàng" này được gán nhãn địa điểm du lịch trên Google Maps nhận về hơn 1.000 lượt đánh giá 5 sao.

Tuy nhiên đến sáng ngày 26/1, nền tảng chỉ còn hiển thị khoảng 30 nhận xét. Theo quy định của Google, chỉ đánh giá thực hiện bởi người đã ghé thăm địa điểm theo định vị mới được xác định đúng chuẩn. Những review từ xa với số lượng lớn, trong thời gian ngắn bị xếp vào diện "spam", sẽ bị xóa.

Theo khách tham quan, bạn chó ở trên núi một mình nhưng rất thân thiện và nhiệt tình. Chú chó vàng này thường xuyên xuất hiện tại chân núi và tự động đảm nhận vai trò người dẫn đường.

Anh Huỳnh Phát, khách du lịch từ TP.HCM, cho biết chú chó rất chu đáo, đã dẫn đường anh và đoàn từ đầu đến cuối chuyến đi. "Hôm mình đi một mình, em còn ngồi đợi rồi dẫn về nữa", anh Phát viết.

Những bình luận khen ngợi "hướng dẫn viên" đặc biệt này. Ảnh: Google Maps.

Điều đáng chú ý là hành vi của chú chó được mô tả rất chuyên nghiệp và có tính kỷ luật cao, khác hẳn với bản năng thường thấy của động vật. Cụ thể, chú luôn đi trước để mở đường, duy trì khoảng cách vừa phải để khách có thể theo kịp. Khi đoàn khách dừng chân nghỉ ngơi hoặc chụp ảnh, "hướng dẫn viên" này cũng kiên nhẫn ngồi đợi, thậm chí còn ngoái lại kiểm tra quân số.

Mũi Điện là một điểm nổi tiếng để ngắm bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam, với đinh hải đăng cao khoảng 110m so với mực nước biển. Để lên đến đỉnh hải đăng, du khách phải leo khoảng 110 bậc thang xoắn ốc bên trong tháp.

Ngoài ra, phần đường leo từ phía dưới (chân núi Bãi Môn) lên đến khu vực hải đăng có đường mòn dốc với nhiều bậc đá, tổng cộng khoảng 400–500 bậc/1 km đường leo. Điều này cho thấy quãng đường "đi làm" hàng ngày của chú cho không hề ít.

Lượt tìm kiếm "Bạn chó vàng" trong 24h qua. Ảnh: Google Trends.

Câu chuyện về người dẫn đường thông minh này nhanh chóng lan truyền lên mạng xã hội và nhận về lượt quan tâm đông đảo. Theo Google Trends, trong 24h qua từ khoá tìm kiếm "Bạn chó vàng" chạm đỉnh hai lần vào lúc 6h30 sáng và 11h30 trưa.

Trước đó, lượt tìm kiếm đạt 40-60 điểm, cho thấy câu chuyện thực tế đã bắt đầu được lan truyền trong các hội nhóm du lịch từ chiều tối 25/1. Các fanpage như Nghiện chó, Dân Phú Yên, Đài Phát Thanh đều nhận về lượt tương tác cao khi chia sẻ hình ảnh chú chó.

Việc một cá thể động vật được gán nhãn địa điểm và nhận lượng review cao hơn cả nhiều nhà hàng, khách sạn 5 sao là một hiện tượng hiếm gặp trong dữ liệu bản đồ số. Khác với các hiện tượng mạng nhất thời, sức hút của từ khóa này đến từ giá trị thực tế mà "nhân vật" mang lại.

Từ khóa liên quan và các bình luận cho thấy người dùng không chỉ tìm vị trí mà còn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chú chó. Do hình ảnh ghi nhận chú chó khá gầy, một làn sóng kêu gọi "du lịch có trách nhiệm" đang lan truyền mạnh mẽ. Người dùng rủ nhau mang theo thức ăn (xúc xích, hạt, pate) để "trả công" cho hướng dẫn viên đặc biệt này.

Hiện tượng "Bạn chó vàng" cho thấy người dùng rất thích tiêu thụ những nội dung tích cực, đặc biệt để bắt đầu ngày mới hay giờ trưa để trò chuyện cùng đồng nghiệp. Nội dung ngắn gọn đi kèm hình ảnh trực quan giúp cộng đồng mạng nắm bắt câu chuyện chỉ trong vài giây tìm kiếm.