T1 bất bại

  • Chủ nhật, 25/1/2026 19:41 (GMT+7)
  • 11 phút trước

T1 tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại BNK FearX (BNF) với tỷ số 2-1. Chiến thắng nhọc nhằn này giúp đội quân của Faker duy trì mạch 4 trận bất bại tại vòng bảng LCK Cup 2026.

Peyz thi đấu chói sáng, là đầu ra sát thương chính của T1 hiện tại. Ảnh: Xportnews.

Tại ván 1, FearX chiếm ưu thế sớm nhờ khả năng kiểm soát mục tiêu tốt của Raptor. Đội áo vàng xanh nhanh chóng sở hữu 3 rồng, tạo áp lực lớn lên các đường. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi T1 bắt lẻ thành công VicLa ở đường giữa, mở ra cơ hội ăn Baron.

Tận dụng lượng trang bị vượt trội, xạ thủ Peyz liên tục xả sát thương hủy diệt trong các pha giao tranh cuối. T1 hoàn tất bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi để dứt điểm ván đấu, vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang ván 2, người đi rừng Raptor thi đấu bùng nổ với những tình huống tác động chính xác, giúp FearX dẫn sâu về tiền. Dù rơi vào thế khó, T1 vẫn kiên cường xoay xở và có tình huống quét sạch đối phương để thắp lại hy vọng lật kèo.

Dù vậy, bản lĩnh của FearX đã lên tiếng đúng lúc. Trong pha giao tranh quyết định tại hang Rồng Ngàn Tuổi, đội tuyển này đã hạ gục các chủ lực của T1 để gỡ hòa 1-1.

Ván đấu cuối cùng chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn từ phía T1. Dù Faker để mất chiến công đầu sau tình huống xâm nhập của đối phương, hỗ trợ Keria đã kịp thời sửa sai bằng những pha mở giao tranh sắc nét và chuẩn xác tại khu vực Sứ Giả.

Lợi thế liên tục được nới rộng khi Peyz và Oner phối hợp ăn ý, thu về hàng loạt điểm hạ gục. T1 dễ dàng kiểm soát linh hồn rồng cùng bùa lợi Baron để tràn vào phá hủy nhà chính đối phương.

Với phong độ sáng nước của các tân binh Peyz, T1 đang cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với hệ thống chiến thuật mới. Chiến thắng này củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu ở bảng Baron. Trong khi đó về phía Rồng Ngàn tuổi, họ phải trông chờ vào màn trình diễn của KT ở trận đấu cuối cùng của tuần này.

T1 đứng trước cơ hội nằm trong bảng thắng lợi nhờ phong độ tốt cả họ Gen.G. Tuy nhiên, Gen.G vẫn thể hiện phong độ ổn định, chiến thắng chuẩn mực với những trận 2-0 ít sai lầm. Ngược lại, T1 có vẻ muốn thử nghiệm các đội hình cũng như giới hạn của tuyển thủ bằng những phần chọn tướng mạo hiểm và phong cách thi đấu nhiều rủi ro.

Họ thường xuyên phải đánh đủ 3 ván, dẫn đến hiệu số kém hơn Gen.G.

