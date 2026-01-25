Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Apple lại bắt tay Intel?

  • Chủ nhật, 25/1/2026 14:18 (GMT+7)
Sau khi loại bỏ chip Intel trên máy tính từ năm 2020, Apple và Intel có thể hợp tác trở lại để sản xuất chip iPhone trong tương lai.

Chip iPhone trong tương lai có thể do Intel sản xuất. Ảnh: MacRumors.

Theo nhà phân tích Jeff Pu từ GF Securities, Intel dự kiến sản xuất chip xử lý cho Apple, sử dụng tiến trình 14A. Quy trình mới có thể đi vào sản xuất hàng loạt từ năm 2028.

Đây không phải lần đầu thông tin Apple hợp tác với Intel xuất hiện. Dù vậy theo thỏa thuận mới, Intel chỉ đóng vai trò sản xuất chip, trong khi giai đoạn thiết kế và phát triển vẫn do Táo khuyết đảm nhận.

Thông tin tương tự được Pu chia sẻ vào tháng 12/2025. Thời điểm đó, ông cho biết Intel dự kiến đạt thỏa thuận cung cấp chip cho một số mẫu iPhone (không phải Pro) từ năm 2028.

Theo khung thời gian trên, Intel có thể cung cấp một phần chip xử lý A21 và A22, sử dụng trên iPhone 20 hoặc iPhone 20e. TSMC vẫn sẽ là đối tác sản xuất chính.

Chưa có dấu hiệu cho thấy Intel sẽ tham gia thiết kế chip iPhone. Theo MacRumors, điều này khác với thời kỳ trước, khi máy tính Mac sử dụng chip xử lý x86 do Intel thiết kế và sản xuất.

Apple dần ngừng sử dụng chip Intel trên máy tính từ năm 2020. Hãng cũng thông báo macOS 26 Tahoe là phiên bản cuối cùng hỗ trợ máy Mac kiến trúc x86.

Intel cũng cung cấp modem mạng cho một số mẫu iPhone 7 đến iPhone 11. Dù vậy không chỉ iPhone, quan hệ hợp tác mới giữa Intel và Apple sắp tới cũng có thể mở rộng sang iPad và Mac.

Năm ngoái, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities dự đoán Intel sẽ cung cấp các mẫu chip M dòng thấp cho Mac và iPad, sớm nhất từ giữa năm 2027.

Những con chip dự kiến sản xuất trên tiến trình 18A. Theo Kuo, đây là "công nghệ sản xuất nhỏ hơn 2 nm sớm nhất hiện có tại Bắc Mỹ".

Nếu thông tin từ Kuo chính xác, Intel có thể cung cấp chip M6 hoặc M7, dùng trên các mẫu MacBook Air, iPad Air và iPad Pro trong tương lai.

Hợp tác với Intel có thể giúp Apple đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Thời gian gần đây, Nvidia được cho đã vượt qua Apple, trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về nguồn cung chip trên thiết bị tiêu dùng và máy chủ AI.

Mối quan hệ với Intel hứa hẹn giúp Apple tăng cường sản xuất tại Mỹ, đáp ứng nỗ lực của chính quyền Donald Trump nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Tin vui về iPhone 18 Pro

Apple có thể trang bị loại tấm nền OLED cao cấp nhất hiện nay cho phiên bản iPhone Pro ra mắt vào năm 2026.

6 giờ trước

Sắp có 'nút cài áo' Apple

Apple có kế hoạch bước vào cuộc đua thiết bị đeo AI với một chiếc ghim cài áo nhỏ như AirTag, tích hợp camera, micro và loa để hỗ trợ người dùng.

12:31 23/1/2026

Siri trên iPhone sắp lột xác

Apple chuẩn bị đại tu Siri trong năm 2026, biến trợ lý số thành chatbot AI tích hợp sâu hệ điều hành, đánh dấu bước chuyển đổi lớn trong cuộc đua AI tạo sinh.

07:14 23/1/2026

Phúc Thịnh

