Tin vui về iPhone 18 Pro

Apple có thể trang bị loại tấm nền OLED cao cấp nhất hiện nay cho phiên bản iPhone Pro ra mắt vào năm 2026.

iPhone 18 Pro có thể dùng tấm nền màn hình OLED LTPO+ từ Samsung. Ảnh: MacRumors.

Theo trang tin Hàn Quốc ETNews, Samsung Display sẽ cung cấp tấm nền OLED oxit silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO+) cho các model smartphone cao cấp sắp ra mắt của Apple, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold.

Các tấm nền này sử dụng công nghệ oxit trong bộ điều khiển, giúp cải thiện hiệu suất năng lượng, đồng thời hỗ trợ việc đặt camera hồng ngoại bên dưới màn hình.

Với tấm nền OLED LTPO+, các dòng iPhone trong tương lai có thể tiết kiệm năng lượng hơn trong khi vẫn duy trì tốc độ làm mới thay đổi từ 1-120 Hz.

Samsung Display cũng là thương hiệu duy nhất cung cấp tấm nền OLED có thể gập lại, với thiết kế không nếp gấp, cho iPhone Fold.

Hệ thống Face ID của Apple gồm 3 thành phần: đèn chiếu sáng, camera hồng ngoại và máy chiếu điểm laser. Hiện tại, tất cả cảm biến này được đặt trong Dynamic Island trên màn hình.

Với việc sử dụng tấm nền LTPO+ trên iPhone 18 Pro và iPhone Fold, Apple có thể sẽ di chuyển các cảm biến Face ID xuống dưới màn hình thay vì giữ chúng bên trong phần khoét.

Một lợi ích quan trọng của LTPO+ là tiết kiệm năng lượng hơn so với công nghệ LTPO hiện tại trên dòng iPhone 17. Điều này mở ra cơ hội kéo dài thời lượng pin iPhone, trong khi Apple chưa cần nâng cấp dung lượng hoặc thực hiện các cải tiến khác.

Apple nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng màn hình bằng cách hợp tác với các nhà sản xuất tấm nền OLED Trung Quốc như BOE.

Tuy nhiên, LG Display và Samsung Display vẫn tiếp tục dẫn đầu ngành về công nghệ OLED, chất lượng và năng lực sản xuất hàng loạt. Do đó, BOE bị loại khỏi danh sách nhà cung cấp tấm nền cho các mẫu iPhone cao cấp của Apple.

"Apple muốn giảm sự phụ thuộc vào Hàn Quốc thông qua đối tác Trung Quốc, nhưng xét cho cùng, các công ty Hàn Quốc vượt trội hơn về chất lượng, năng suất và các khía cạnh khác, vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác", ETNews dẫn bình luận của một chuyên gia về công nghệ màn hình.