BOE mất đơn hàng 10 triệu tấm nền iPhone cho Samsung

Do không đáp ứng được tiến độ và chất lượng, hãng Trung Quốc BOE bị mất một phần tấm nền OLED được Apple đặt trước sang các nhà cung ứng Hàn Quốc.

iPhone 17 sử dụng tấm nền OLED. Ảnh: Việt Hà.

Theo một báo cáo mới từ ZDNet Korea, Apple được cho là đã chuyển phần phân bổ tấm nền OLED dự kiến dành cho iPhone 17 Pro từ BOE sang Samsung. Lý do là nhà cung ứng Trung Quốc không thể khắc phục các vấn đề về độ tin cậy trước khi bước vào sản xuất hàng loạt.

Apple quyết định mở rộng công nghệ LTPO, trước đây chỉ áp dụng cho hai mẫu cao cấp nhất, sang toàn bộ dòng sản phẩm kể từ iPhone 17. Ban đầu, BOE được dự đoán sẽ gặp khó khăn khi tham gia thị trường OLED cho iPhone 17 do yêu cầu kỹ thuật quá cao.

Kể từ đó, thông qua quá trình nghiên cứu và phát triển liên tục, BOE đã thành công gia nhập chuỗi cung ứng OLED cho mẫu iPhone 17 Pro phát hành tại thị trường Trung Quốc. Hãng đã nhận được phê duyệt sản xuất hàng loạt vào đầu quý III/2025 và dự định cung cấp tối đa 10 triệu tấm nền OLED.

Tuy nhiên, theo báo cáo, BOE đang gặp gián đoạn nguồn cung do các vấn đề về độ tin cậy của sản phẩm. Tính đến giữa tháng 11, các vấn đề này vẫn chưa được khắc phục, khiến nguồn tin trong ngành cho rằng nguồn cung OLED cho iPhone 17 từ BOE gần như đã “đổ vỡ”.

Điều này ảnh hưởng đến độ tin cậy, tỷ lệ thành phẩm và hiệu suất tấm nền, khiến BOE không thể đáp ứng các yêu cầu hiệu suất LTPO Apple đặt ra. Trước đây, BOE chưa từng có kinh nghiệm cung cấp tấm nền OLED LTPO cho Apple.

LTPO là tiêu chuẩn giúp màn hình thay đổi tần số quét một cách linh hoạt, từ đó tiết kiệm pin và mượt mà hơn. Loại này hỗ trợ các tính năng như màn hình luôn bật (always-on) và ProMotion với tần số quét lên đến 120 Hz.

Hãng được kỳ vọng sẽ cung cấp ít nhất 40 triệu tấm nền OLED cho Apple trong năm nay, nhưng khi dự báo nguồn cung giảm mạnh, khả năng này gần như không thể xảy ra. BOE cho biết đã khắc phục xong các vấn đề vào giữa tháng 11, nhưng đã quá muộn vì kế hoạch cung ứng của Apple đã thay đổi.

BOE từng là nhà cung cấp LCD và tấm nền giá thấp hơn cho Apple trước khi lấn sân sang OLED. Công ty đã nhiều lần gặp khó khăn về chất lượng tấm nền OLED. Theo OLED-Info, Apple đã từ chối nhiều sản phẩm vì các vấn đề chất lượng, và BOE chỉ giao được khoảng 7-8 triệu tấm kể từ đầu 2024, trong khi đơn đặt hàng lên đến 40 triệu.

Khoảng trống nguồn cung của BOE sẽ được chuyển hoàn toàn sang Samsung Display. Theo đó, công ty dự kiến tăng sản lượng tấm nền OLED cho iPhone 17 từ mức hiện tại 80 triệu lên 90 triệu đơn vị.

Chuỗi cung ứng tấm nền OLED đang được thống trị bởi các nhà sản xuất Hàn Quốc. Samsung Display gần đây đã giành chiến thắng trong vụ tranh chấp bằng sáng chế OLED kéo dài ba năm với BOE, cung cấp tấm nền OLED cho cả 4 mẫu iPhone 17. Trong khi LG Display cung cấp cho 3 mẫu, trừ phiên bản Pro.