Xu hướng lạ của kẻ trộm điện thoại

Một xu hướng bất ngờ đang diễn ra trong vấn nạn trộm cắp tại London: Những kẻ gian ngày càng "kén chọn", sẵn sàng trả lại cho nạn nhân nếu phát hiện đó không phải là iPhone.

Kẻ trộm tại London "chê" điện thoại Android và chỉ lấy iPhone. Ảnh: 10ways.

Theo báo cáo mới nhất từ trang tin địa phương London Centric, dù tình trạng cướp giật điện thoại tại thủ đô nước Anh vẫn diễn biến phức tạp, tội phạm dường như không còn vơ vét bừa bãi. Thay vào đó, mục tiêu chính của họ là các thiết bị Apple, trong khi người dùng Android lại may mắn thoát nạn một cách hy hữu.

Nhiều người dùng Android đang sinh sống tại thủ đô nước Anh đã chia sẻ câu chuyện của họ với London Centric. Họ đã trải qua một hành trình cảm xúc như "tàu lượn siêu tốc": từ hoảng loạn khi bị trấn lột đến ngỡ ngàng khi được chính kẻ cướp... trả lại máy.

Điển hình là trường hợp của Sam, người bị một nhóm 8 đối tượng trấn lột vào tháng 1. Những tên trộm đã lấy điện thoại, máy ảnh và thậm chí giật cả chiếc mũ len trên đầu anh. Sau khi lục soát kỹ và chắc chắn Sam không còn gì giá trị trên người, chúng bắt đầu bỏ chạy.

Tuy nhiên, một đối tượng bất ngờ quay lại, đưa trả chiếc điện thoại Android cho Sam với lý do cộc lốc: "Không lấy Samsung".

Tương tự, anh Mark, chủ sở hữu một chiếc Samsung Galaxy cũng bị một kẻ gian đi xe đạp điện giật máy. "Đối tượng dừng lại, nhìn chiếc điện thoại rồi ném xuống đường và bỏ đi, nhờ đó tôi lấy lại được máy", Mark kể lại.

Một câu chuyện bi hài khác thuộc về Simon. Anh nhận ra mình suýt trở thành nạn nhân của một vụ cướp khi nghe lỏm được 2 kẻ gian nói chuyện với nhau, nhận định chiếc điện thoại của anh là "đồ bỏ".

"Cái máy (điện thoại) của gã này chẳng có giá trị, đúng không?", Simon thuật lại lời của 2 tên cướp.

Có nhiều lý do khiến kẻ gian chỉ muốn trộm iPhone. Ảnh: ChatGPT.

Chuyên gia John Gruber từ trang tin Daring Fireball nhận định, mặc dù tỷ lệ sở hữu iPhone và Android tại Anh là tương đương (50-50), iPhone vẫn là mục tiêu số một của tội phạm do giá trị bán lại cao và tính thanh khoản tốt.

Cụ thể, một thống kê mới đây đã làm rõ lý do các sản phẩm của Apple luôn duy trì được giá trị dài hạn. Về mặt kinh tế, iPhone có khả năng giữ giá tốt hơn ít nhất 40% so với các dòng smartphone khác, và khoảng cách chênh lệch này càng nới rộng đối với các mẫu máy đời cũ.

Sự bền bỉ của thiết bị cũng được chứng minh qua thực tế khi hiện có hàng trăm triệu chiếc iPhone vẫn hoạt động ổn định sau hơn 5 năm sử dụng, một tỷ lệ vượt trội so với mặt bằng chung của các đối thủ cạnh tranh.

Bên cạnh yếu tố giá trị, các chỉ số về độ bền phần cứng cũng cho thấy những cải thiện đáng kể. Trong giai đoạn 2015 - 2022, tỷ lệ sửa chữa ngoài bảo hành của các sản phẩm Apple đã giảm 38%. Đáng chú ý, kể từ khi tính năng kháng nước được trang bị bắt đầu từ dòng iPhone 7, số lượng thiết bị phải sửa chữa do hư hỏng vì dính chất lỏng đã giảm mạnh tới 75%.

Liên quan đến vấn đề an toàn linh kiện, báo cáo dẫn lại nghiên cứu của UL Solutions đưa ra cảnh báo rằng có tới 88% pin thay thế từ bên thứ ba tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong các bài kiểm tra thử nghiệm.

Để giải quyết vấn đề này, Apple đang duy trì một mạng lưới dịch vụ chính hãng dày đặc, đơn cử như tại Mỹ, hệ thống này đã phủ sóng đến 85% dân số trong phạm vi di chuyển ngắn, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ sửa chữa an toàn.