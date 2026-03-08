MC Tú Linh tái xuất

Người dẫn chương trình nổi tiếng của K+ chính thức xuất hiện ở vòng bảng giải Đấu Trường Danh Vọng bộ môn Liên Quân Mobile.

MC Tú Linh ra mắt người hâm mộ Liên Quân Mobile.

Ngày 7/3, MC Tú Linh có lần đầu quay trở lại dẫn dắt ở các chương trình thể thao kể từ khi cô rời K+. Thay vì bộ môn truyền thống, nữ MC tham gia giải Đấu Trường Danh Vọng của Garena. Đây vốn là chương trình eSports có khoảng 10 năm lịch sử tại Việt Nam, với lượng người xem đông đảo từ tựa game Liên Quân Mobile.

Tú Linh xuất hiện tại tuần thi đấu thứ 2 của giải mùa xuân với 3 cặp trận đáng chú ý gồm FPL gặp Box Gaming, Saigon Phantom đấu Team Secret và đại chiến One Star với FPT Flash.

Ngoài phong độ áp đảo của tân binh GAM với 3 trận toàn thắng, màn hủy diệt 3-0 từ One Star trước nhà vô địch FPT Flash là kết quả gây bất ngờ nhất hiện tại. Cục diện giải vô địch Liên Quân Mobile Việt Nam khó lường khi SGP thi đấu bạc nhược, liên tục để thua với đội hình mới. FPT Flash cũng bắt đầu thua khi người hâm mộ tin tưởng vào một mùa giải áp đảo của họ.

Màn khởi động của nữ MC từng thuộc K+ được người hâm mộ Liên Quân Mobile thích thú. Tú Linh hòa nhập nhanh và dẫn dắt tự tin. Tuy nhiên, nhiều lần nữ MC vẫn giữ các thuật ngữ quen thuộc của bóng đá áp dụng vào eSports.

Bên cạnh Tú Linh, hai nữ MC khác đồng hành cùng người hâm mộ Liên Quân Mobile Việt Nam là Phương Thảo và Như Bình. BLV Hoàng Sơn thuộc K+ cũng quay lại với Đấu Trường Danh Vọng năm nay.

Ngoài công việc với eSports, người hâm mộ còn bất ngờ khi thấy Tú Linh xuất hiện ở các video tư vấn, chào bán bất động sản cao cấp ở địa bàn Hà Nội trên nền tảng TikTok.

MC Tú Linh xuất hiện ở K+ với vai trò một người hâm mộ của MU. Sau đó, cô trở lại dẫn dắt nhiều chương trình bình luận trước trận hay Hội quán Ngoại hạng. Nữ MC gắn bó với nhà đài đến những ngày cuối cùng.

Trước đó, trên trang cá nhân, Tú Linh cho biết quãng thời gian làm việc tại K+ đưa cô đi từ vị trí một khán giả mê bóng đá đến trở thành gương mặt quen thuộc của các chương trình thể thao. Cô gọi K+ là tập thể tử tế, đoàn kết và chân chính, nơi lớn lên, trưởng thành và gây dựng tên tuổi. "Đó không chỉ là nơi làm việc mà là gia đình", cô viết.

Trong bài viết trước khi đơn vị này đóng cửa, nữ MC cũng không quên gửi lời cảm ơn tới khán giả, những người theo dõi K+ suốt 16 năm hình thành và phát triển. Theo cô, sự tin yêu và ủng hộ của người xem chính là động lực giúp cô giữ lửa nghề và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.