Đồ Apple sắp tăng giá

Giá bộ nhớ máy tính đang bước vào giai đoạn leo thang mạnh, khiến Apple có thể cân nhắc điều chỉnh giá nâng cấp RAM và bộ nhớ lưu trữ trên các mẫu Mac sắp ra mắt.

Giá nâng cấp RAM và bộ nhớ trên các mẫu máy Mac mới có thể đắt đỏ hơn. Ảnh: 9to5Mac.

Trong toàn ngành công nghiệp PC, cả RAM lẫn bộ nhớ đều trở nên đắt đỏ hơn trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung, khi các nhà sản xuất linh kiện ưu tiên phục vụ nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI. Một số ước tính cho thấy giá bộ nhớ đã tăng gấp nhiều lần chỉ trong vài tháng và xu hướng này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, Apple dường như sắp trình làng loạt máy Mac mới, bao gồm các phiên bản MacBook Pro sử dụng chip M5 Pro và M5 Max. Nếu có thay đổi về giá, đây sẽ là thời điểm hợp lý để công ty điều chỉnh. Tuy nhiên, khả năng Táo khuyết tăng giá các phiên bản cao ngay ở thế hệ Mac mới này được đánh giá là không cao.

Lý do là biên lợi nhuận bộ nhớ của Apple vốn đã rất lớn, dù tính đến mức chênh lệch giữa giá linh kiện và nâng cấp từ hãng. Hiện tại, công ty thu 400 USD cho việc nâng cấp từ 16 GB lên 32 GB bộ nhớ trên các mẫu Mac. Trong khi đó, một thanh RAM DDR5 16 GB trên thị trường bán lẻ có giá khoảng hơn 200 USD . Ở phân khúc cao hơn, Apple thu 800 USD để nâng cấp từ 64 GB lên 128 GB bộ nhớ, trong khi bộ kit RAM DDR5 64 GB hiện được bán với giá khoảng 700 USD .

Những con số này cho thấy ngay cả khi chi phí linh kiện tăng, Apple vẫn chưa rơi vào tình thế buộc phải điều chỉnh giá bán. Ngoài ra, nhà sản xuất iPhone nhiều khả năng đã ký các thỏa thuận cung ứng dài hạn với đối tác, giúp giảm tác động tức thời từ biến động thị trường. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến nguy cơ thiếu hàng, khiến các mẫu Mac mới khó mua hơn trong thời gian đầu mở bán.

Áp lực thực sự có thể xuất hiện muộn hơn khi dòng Mac sử dụng chip M6 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Theo một báo cáo phân tích ngành được CNBC dẫn lại, giá bộ nhớ vào cuối quý I/2026 có thể tăng khoảng 55% so với cuối năm 2025. Nếu kịch bản này xảy ra, cấu trúc giá hiện tại của Apple sẽ khó duy trì, buộc công ty phải cân nhắc tăng giá bộ nhớ trên các sản phẩm sử dụng chip M6.

Ngoài ra, Apple cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty AI lớn trong việc giành ưu tiên sản xuất tại TSMC và các nhà cung ứng linh kiện khác. Điều này có thể khiến những thỏa thuận giá ưu đãi trước đây không còn được đảm bảo trong dài hạn.