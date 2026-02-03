Robot Trung Quốc 'ngất xỉu', bị 3 người khiêng khỏi sân khấu

Robot hình người IRON của Xpeng từng gây tranh cãi vì chuyển động quá mượt mà, chân thực lại ngã quỵ ngay trong buổi ra mắt.

Tại buổi ra mắt ở Thâm Quyến, robot hình người IRON của Xpeng đã để lại một dấu ấn nhưng theo cách không ai ngờ tới. Trong những giây đầu tiên, IRON khiến cả khán phòng trầm trồ bởi những bước đi “catwalk” linh hoạt đến khó tin.

Thế nhưng, giữa lúc không khí đang cao trào, IRON bất ngờ quỵ ngã ngay trên sàn đá cứng. Khoảnh khắc đôi chân máy co rút đầy bất lực, hình ảnh mà nhiều người có mặt tại hiện trường ví von như cơn “tụt đường huyết” đột ngột, khiến buổi ra mắt kết thúc trong sự ngỡ ngàng và lập tức chiếm sóng các cuộc thảo luận trên mạng.

Ngay sau sự cố, CEO He Xiaopeng đã nhanh chóng lên tiếng trấn an dư luận. Ông coi đây là một bước đệm tất yếu trong quá trình phát triển công nghệ. Trên mạng xã hội, người đứng đầu Xpeng ví von khoảnh khắc này như "đứa trẻ đang tập đi", phải có vấp ngã mới có thể đứng vững và chạy nhanh sau này.

Khoảnh khác robot mất thăng bằng, ngã quỵ trên sân khấu.

Cú ngã này lại mang đến một hiệu ứng ngược đầy mỉa mai. Trước đó, vì bước đi quá giống người, IRON từng bị nghi ngờ là "người thật đóng giả robot". CEO He Xiaopeng đã phải dành 3 tháng để chứng minh bằng cách công khai cấu trúc xương máy và trực tiếp “lột da” robot để chứng minh đây là người máy thật.

"3 tháng nhọc nhằn tự chứng minh, không bằng một cú ngã để phân định thật giả", một người có mặt tại buổi ra mắt bình luận.

Cú ngã của IRON một lần nữa cho thấy Xpeng vẫn đang tìm cách vượt qua Tesla như đã làm nhiều năm qua. Từ lái xe tự động đến robot hình người, Tesla đi bước nào, Xpeng theo bước đó.

Trong lĩnh vực xe thông minh, khi Tesla kiên trì với lộ trình loại bỏ cảm biến LiDAR, Xpeng cũng nhanh chóng giảm đầu tư vào LiDAR để dồn lực cho thuật toán thị giác. Sự tương đồng này không phải ngẫu nhiên, đó là cách nhanh nhất để Xpeng chạm tay vào lõi của ngành công nghiệp.

Thậm chí, sự cố của IRON cùng gợi nhớ đến những lỗi kỹ thuật tương tự mà robot Optimus của Tesla từng gặp phải tại Miami. Sự trùng hợp kỳ lạ này càng củng cố nhận định rằng Xpeng đang nỗ lực tái hiện trọn vẹn hệ sinh thái của Elon Musk ngay tại thị trường Trung Quốc.

Dù bị gắn mác "theo đuôi", không thể phủ nhận những con số ấn tượng mà Xpeng đạt được. Năm 2025, hãng đã giao hơn 429.000 xe, chủ yếu nhờ vào sức hút của hai dòng xe chiến lược MONA M03 và P7+.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào các mẫu xe chủ lực và thiếu đi sản phẩm mang tính đột phá vẫn là mối lo ngại. Trong khi các đối thủ như Li Auto chuyển hướng sang kính thông minh AI, hay Xiaomi tìm kiếm những lối đi riêng trong hệ sinh thái người dùng, Xpeng vẫn kiên định với khung kỹ thuật mà Tesla đã vạch sẵn.

