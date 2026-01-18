Bên trong ‘thế giới’ robot hình người thế hệ mới tại Trung Quốc

|
Thành lập vào tháng 3/2012, UBTECH là doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc chuyên nghiên cứu và phát triển robot hình người. Dựa trên nền tảng công nghệ cốt lõi này, công ty triển khai toàn diện các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, cung cấp các giải pháp robot dịch vụ thông minh cho nhiều lĩnh vực.
Tại trụ sở chính ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), UBTECH sở hữu phòng trưng bày robot rộng gần 600 m2, giới thiệu nhiều mẫu robot, công nghệ cốt lõi và các kịch bản ứng dụng thực tế.
Khu trưng bày trung tâm của UBTECH giới thiệu robot hình người công nghiệp Walker S2 – mẫu robot đã được triển khai tại nhiều nhà xưởng tại Trung Quốc. Nhờ các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại như nhận diện thị giác chính xác, định vị – lập bản đồ ngữ nghĩa (VSLAM) và điều khiển chuyển động có khả năng học hỏi, Walker S2 có thể vận chuyển ổn định các thùng vật liệu nặng 15 kg trên dây chuyền sản xuất.
Walker S2 có chiều cao 1,76 m, nặng 43 kg, được tích hợp hàng chục khớp trên cơ thể để di chuyển mượt mà như người thật.
Tuổi thọ trung bình của robot khoảng 5 năm, sau đó độ chính xác trong quá trình vận hành có xu hướng suy giảm. Mỗi robot hiện có giá từ 600.000-700.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng.
Tại phần đầu và nhiều vị trí trên cơ thể của robot Walker S2 được trang bị loạt camera, cảm biến LiDAR để ghi nhận môi trường, đo độ sâu không gian xung quanh để di chuyển và tránh các chướng ngại vật.
Robot được trang bị bàn tay 5 ngón với các khớp linh hoạt, giúp cầm nắm các đồ vật dễ dàng. Robot có thể mang đồ vật nặng tối đa 15 kg và xử lý các đồ vật với độ chính xác cao.
Walker S2 được trang bị 2 mô-đun pin độc lập, có thể thay thế riêng biệt từng mô-đun. Khi phát hiện một mô-đun pin gần cạn kiệt, Walker S2 sẽ tự tháo rời thỏi pin để thay bằng một viên pin mới giúp quá trình hoạt động không bị gián đoạn, thời gian trung bình thay pin sẽ mất khoảng 3 phút.
UBTECH tự phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo đa phương thức Thinker với nền tảng hàng chục tỷ tham số. Robot có thể khai thác năng lực tính toán tại thiết bị đầu cuối, qua đó nhận diện chính xác môi trường, hiểu yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện suy luận trong các kịch bản thực tế.
Khu vực triển lãm nổi bật với bức tường gồm 233 robot Alpha Mini tạo thành đội hình đẹp mắt với khả năng vũ đạo linh hoạt cùng ngoài hình dễ thương gây thiện cảm với du khách tham quan.
Một phiên bản đặc biệt của robot Alpha Mini mang tên Wukong (tên lấy cảm hứng từ nhân vật Tôn Ngộ Không) có thể thực hiện thuần thục các động tác nhảy múa, tương tác bằng giọng nói, giao tiếp thông minh, nhận diện sách tranh, nhận diện vật thể và lập trình AI.
Wukong có khả năng hỗ trợ trẻ em trong học tập nhờ mô hình ngôn ngữ lớn được tích hợp sẵn, cũng như sở hữu khả năng đồng cảm và có thể hình thành kết nối cảm xúc.
Bên cạnh đó, khu vực trưng bày robot dịch vụ đa năng giới thiệu cho khách tham quan các dòng robot dịch vụ thông minh cùng giải pháp ứng dụng bao gồm robot hướng dẫn, robot tuần tra, robot giao hàng và robot vệ sinh.
Các sản phẩm này được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà hàng tối ưu trong quá trình vận hành.
Ông Bàng Kiến Tân, Phó Tổng giám đốc UBTECH kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu UBTECH, cho biết robot hình người hiện là dòng sản phẩm trọng tâm của công ty. Doanh nghiệp hướng tới những đột phá trong phát triển robot hình người phục vụ công nghiệp, với tổng giá trị đơn đặt hàng trong năm qua đạt khoảng 1,3 tỷ nhân dân tệ. “Bên cạnh công nghiệp, chúng tôi đã đưa robot hình người và robot thông minh vào nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, logistics thông minh, nhà kho thông minh, dịch vụ thương mại, vệ sinh công cộng, dịch vụ ăn uống, làm vườn, y tế và điều dưỡng”, ông Tân nói.