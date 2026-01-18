Bên trong ‘thế giới’ robot hình người thế hệ mới tại Trung Quốc

Ông Bàng Kiến Tân, Phó Tổng giám đốc UBTECH kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu UBTECH, cho biết robot hình người hiện là dòng sản phẩm trọng tâm của công ty. Doanh nghiệp hướng tới những đột phá trong phát triển robot hình người phục vụ công nghiệp, với tổng giá trị đơn đặt hàng trong năm qua đạt khoảng 1,3 tỷ nhân dân tệ. “Bên cạnh công nghiệp, chúng tôi đã đưa robot hình người và robot thông minh vào nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, logistics thông minh, nhà kho thông minh, dịch vụ thương mại, vệ sinh công cộng, dịch vụ ăn uống, làm vườn, y tế và điều dưỡng”, ông Tân nói.