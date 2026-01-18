Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bên trong ‘thế giới’ robot hình người thế hệ mới tại Trung Quốc

  • Chủ nhật, 18/1/2026 07:43 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tại phòng trưng bày robot ở Thâm Quyến, ứng dụng thực tiện được thể hiện qua những robot có khả năng vận chuyển, tự thay pin, suy luận bằng AI và tương tác bằng giọng nói.

Robot hinh nguoi anh 1

Thành lập vào tháng 3/2012, UBTECH là doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc chuyên nghiên cứu và phát triển robot hình người. Dựa trên nền tảng công nghệ cốt lõi này, công ty triển khai toàn diện các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, cung cấp các giải pháp robot dịch vụ thông minh cho nhiều lĩnh vực.

Robot hinh nguoi anh 2

Tại trụ sở chính ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), UBTECH sở hữu phòng trưng bày robot rộng gần 600 m2, giới thiệu nhiều mẫu robot, công nghệ cốt lõi và các kịch bản ứng dụng thực tế.

Robot hinh nguoi anh 3

Khu trưng bày trung tâm của UBTECH giới thiệu robot hình người công nghiệp Walker S2 – mẫu robot đã được triển khai tại nhiều nhà xưởng tại Trung Quốc. Nhờ các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại như nhận diện thị giác chính xác, định vị – lập bản đồ ngữ nghĩa (VSLAM) và điều khiển chuyển động có khả năng học hỏi, Walker S2 có thể vận chuyển ổn định các thùng vật liệu nặng 15 kg trên dây chuyền sản xuất.

Robot hinh nguoi anh 4

Walker S2 có chiều cao 1,76 m, nặng 43 kg, được tích hợp hàng chục khớp trên cơ thể để di chuyển mượt mà như người thật.

Robot hinh nguoi anh 5

Tuổi thọ trung bình của robot khoảng 5 năm, sau đó độ chính xác trong quá trình vận hành có xu hướng suy giảm. Mỗi robot hiện có giá từ 600.000-700.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng.

Robot hinh nguoi anh 6Robot hinh nguoi anh 7

Tại phần đầu và nhiều vị trí trên cơ thể của robot Walker S2 được trang bị loạt camera, cảm biến LiDAR để ghi nhận môi trường, đo độ sâu không gian xung quanh để di chuyển và tránh các chướng ngại vật.

Robot hinh nguoi anh 8Robot hinh nguoi anh 9

Robot được trang bị bàn tay 5 ngón với các khớp linh hoạt, giúp cầm nắm các đồ vật dễ dàng. Robot có thể mang đồ vật nặng tối đa 15 kg và xử lý các đồ vật với độ chính xác cao.

Robot hinh nguoi anh 10

Walker S2 được trang bị 2 mô-đun pin độc lập, có thể thay thế riêng biệt từng mô-đun. Khi phát hiện một mô-đun pin gần cạn kiệt, Walker S2 sẽ tự tháo rời thỏi pin để thay bằng một viên pin mới giúp quá trình hoạt động không bị gián đoạn, thời gian trung bình thay pin sẽ mất khoảng 3 phút.

Robot hinh nguoi anh 11

UBTECH tự phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo đa phương thức Thinker với nền tảng hàng chục tỷ tham số. Robot có thể khai thác năng lực tính toán tại thiết bị đầu cuối, qua đó nhận diện chính xác môi trường, hiểu yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện suy luận trong các kịch bản thực tế.
Robot hinh nguoi anh 12

Khu vực triển lãm nổi bật với bức tường gồm 233 robot Alpha Mini tạo thành đội hình đẹp mắt với khả năng vũ đạo linh hoạt cùng ngoài hình dễ thương gây thiện cảm với du khách tham quan.
Robot hinh nguoi anh 13

Một phiên bản đặc biệt của robot Alpha Mini mang tên Wukong (tên lấy cảm hứng từ nhân vật Tôn Ngộ Không) có thể thực hiện thuần thục các động tác nhảy múa, tương tác bằng giọng nói, giao tiếp thông minh, nhận diện sách tranh, nhận diện vật thể và lập trình AI.
Robot hinh nguoi anh 14

Wukong có khả năng hỗ trợ trẻ em trong học tập nhờ mô hình ngôn ngữ lớn được tích hợp sẵn, cũng như sở hữu khả năng đồng cảm và có thể hình thành kết nối cảm xúc.
Robot hinh nguoi anh 15

Bên cạnh đó, khu vực trưng bày robot dịch vụ đa năng giới thiệu cho khách tham quan các dòng robot dịch vụ thông minh cùng giải pháp ứng dụng bao gồm robot hướng dẫn, robot tuần tra, robot giao hàng và robot vệ sinh.
Robot hinh nguoi anh 16

Các sản phẩm này được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà hàng tối ưu trong quá trình vận hành.
Robot hinh nguoi anh 17

Ông Bàng Kiến Tân, Phó Tổng giám đốc UBTECH kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu UBTECH, cho biết robot hình người hiện là dòng sản phẩm trọng tâm của công ty. Doanh nghiệp hướng tới những đột phá trong phát triển robot hình người phục vụ công nghiệp, với tổng giá trị đơn đặt hàng trong năm qua đạt khoảng 1,3 tỷ nhân dân tệ. “Bên cạnh công nghiệp, chúng tôi đã đưa robot hình người và robot thông minh vào nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, logistics thông minh, nhà kho thông minh, dịch vụ thương mại, vệ sinh công cộng, dịch vụ ăn uống, làm vườn, y tế và điều dưỡng”, ông Tân nói.

Cận cảnh 'siêu robot' lần đầu xuất hiện tại bệnh viện ở TP.HCM

Với “mắt thần” 3D phóng đại, robot Da Vinci Xi thế hệ 4 hỗ trợ bác sĩ ở TP.HCM mổ ung thư phổi phức tạp, tiếp cận chính xác tổn thương chỉ vài milimet trong lồng ngực.

48:2853 hôm qua

Việt Linh - Minh Nhân

Robot hình người Việt Linh Rô bốt robot công nghệ AI Trung Quốc

