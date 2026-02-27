Tiến sĩ Việt rời OpenAI vì kiệt sức, đưa gia đình về nước

TS Phạm Hy Hiếu vừa thông báo rời OpenAI vì kiệt sức và suy giảm sức khỏe tâm thần. Anh cho biết sẽ đưa gia đình về Việt Nam để điều trị và tìm hướng mới.

TS Phạm Hy Hiếu trở thành giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM vào tháng 5/2025. Ảnh: VNUHCM.

TS. Phạm Hy Hiếu, nhà khoa học người Việt từng làm việc tại xAI của Elon Musk rồi chuyển sang OpenAI, vừa thông báo rời bỏ vị trí tại phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới. Lý do anh đưa ra là kiệt sức và sức khỏe tâm thần suy giảm nghiêm trọng.

Trên mạng xã hội X, anh chia sẻ thẳng thắn. "Tôi không thể tin rằng sẽ có ngày mình phải nói câu này, nhưng tôi đã kiệt sức. Tất cả vấn đề về sức khỏe tâm thần mà trước đây tôi từng coi thường giờ là có thật, thật tồi tệ, đáng sợ và nguy hiểm", anh viết.

Anh cũng thông báo sẽ tạm dừng công việc tại các phòng thí nghiệm AI tiên tiến và đưa gia đình trở về Việt Nam để tìm phương pháp điều trị. TS. Phạm Hy Hiếu cũng cho biết sẽ thử thách bản thân với những hướng đi mới khi về nước.

Anh nhìn nhận rằng làm việc tại xAI và OpenAI là trải nghiệm quý giá, nơi anh gặp những người tốt nhất anh từng biết. Tuy nhiên, cường độ làm việc cao đã để lại cái giá không thể tránh khỏi.

Phạm Hy Hiếu sinh năm 1992, là cựu học sinh trường Phổ thông Năng Khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Năm 2015, anh tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Stanford (Mỹ) và nhận giải thưởng Ben Wegbreit dành cho luận văn danh dự xuất sắc. Sau đó, anh hoàn thành tiến sĩ ngành Học máy và Ngôn ngữ học tính toán tại Đại học Carnegie Mellon từ năm 2017-2021. Anh là sinh viên đầu tiên tại đây được Google Brain tài trợ toàn bộ học phí và hạ tầng tính toán.

Hành trình nghề nghiệp của anh trải qua những đơn vị như Google Brain, Đại học Quốc gia Singapore và Augment Computing, nơi anh góp phần đưa startup này đạt mức định giá một tỷ USD. Từ tháng 8/2024, anh gia nhập xAI với vai trò thành viên kỹ thuật, tham gia tối ưu hóa nhân attention cho mô hình Grok-3. Không lâu sau, anh chuyển sang OpenAI trước khi đưa ra quyết định rời bỏ vì sức khỏe.

Vào tháng 5/2025, Phạm Hy Hiếu được mời tham gia chương trình Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia TP.HCM. Anh trở thành một trong 16 giáo sư thỉnh giảng đầu tiên của chương trình, với chuyên ngành kiến trúc và phần cứng AI.

Chương trình cho phép các giáo sư cộng tác trong khi sống và làm việc ở nước ngoài, không yêu cầu phải gây quỹ hay tham gia giảng dạy cố định. Tại đây, anh mong muốn giúp sinh viên tiếp cận các hướng nghiên cứu AI thực tiễn dù nguồn vốn hạn chế.