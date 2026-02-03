Trung Quốc đón tin vui trong cuộc đua chip

Làn sóng tự chủ bán dẫn giúp Trung Quốc lần đầu có 3 công ty lọt top 20 nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip lớn nhất thế giới, tăng mạnh so với năm 2022.

Trung Quốc đạt bước tiến lớn trong cuộc đua sản xuất chip. Ảnh: Nikkei.

Ngành công nghiệp thiết bị chế tạo chip của Trung Quốc đang ghi nhận bước tiến rõ rệt khi lần đầu có tới 3 doanh nghiệp lọt vào danh sách 20 nhà cung cấp lớn nhất thế giới. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đang thúc đẩy Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ chuỗi cung ứng bán dẫn.

Theo dữ liệu doanh số thiết bị liên quan đến chất bán dẫn do công ty nghiên cứu Global Net tổng hợp và được Nikkei phân tích, Trung Quốc trong năm 2025 có 3 doanh nghiệp nằm trong top 20, tăng mạnh so với chỉ một công ty vào năm 2022.

Dẫn đầu nhóm này là Tập đoàn Công nghệ Naura, doanh nghiệp được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Tính theo doanh thu, Naura đã vươn từ vị trí thứ 8 năm 2022 lên thứ 5 trong năm 2025, chỉ xếp sau các tên tuổi lớn gồm ASML, Applied Materials, Lam Research và Tokyo Electron.

Được thành lập năm 2001, Naura sản xuất thiết bị phục vụ nhiều công đoạn quan trọng trong chế tạo chip như khắc, lắng đọng và một số quy trình khác. Doanh thu của công ty được ước tính tăng khoảng 21% trong năm ngoái.

Một doanh nghiệp khác là Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) xếp hạng 13. Công ty này được thành lập bởi một kỹ sư từng làm việc tại Lam Research và Applied Materials. Hệ thống khắc mạch chủ lực của AMEC đang được sử dụng trong sản xuất chip 5 nm. AMEC hiện có các cơ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Ở vị trí thứ 20 là Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE), nhà sản xuất thiết bị in thạch bản, công nghệ dùng để in thiết kế mạch lên tấm wafer, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất chip. Dù các hệ thống của SMEE vẫn thuộc thế hệ cũ hơn so với thiết bị in thạch bản tiên tiến của ASML, công ty vẫn được đánh giá quan trọng do Trung Quốc có rất ít nhà sản xuất trong lĩnh vực này.

Nếu mở rộng danh sách lên top 30, Trung Quốc còn có thêm 2 doanh nghiệp khác là ACM Research và Hwatsing Technology.

Trung Quốc tiếp tục rót dòng vốn khổng lồ vào nghiên cứu sản xuất chip. Ảnh: Bloomberg.

Theo Nikkei, sự trỗi dậy của các nhà sản xuất thiết bị nội địa phản ánh chiến lược đầu tư quy mô lớn của Trung Quốc nhằm tăng tính tự chủ bán dẫn. Các hạn chế xuất khẩu từ Mỹ đã thúc đẩy xu hướng này khi buộc Trung Quốc phải tự sản xuất nhiều thiết bị và linh kiện bán dẫn hơn.

“Trung Quốc hiện tự sản xuất khoảng 20-30% thiết bị bán dẫn của mình”, ông Tetsuo Omori, nhà phân tích cấp cao tại Techno Systems Research cho biết. Con số này tăng nhanh so với mức khoảng 10% cách đây 3 năm.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa phát triển được thiết bị khắc quang EUV, công nghệ thiết yếu cho chip 2 nm và 3 nm, hiện chỉ ASML cung cấp. Christophe Fouquet, CEO ASML từng nhận định Trung Quốc sẽ mất “rất nhiều năm” để có thể chế tạo được máy EUV.