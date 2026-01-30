Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk chuẩn bị thực hiện thương vụ IPO kỷ lục

  • Thứ sáu, 30/1/2026 11:12 (GMT+7)
Theo thỏa thuận, cổ phiếu xAI sẽ được hoán đổi lấy cổ phiếu SpaceX. Thương vụ sẽ hỗ trợ kế hoạch đặt các trung tâm dữ liệu ngoài không gian của tỷ phú Elon Musk.

Tỷ phú Elon Musk sắp sáp nhập xAI và SpaceX trước khi tiến hành đợt IPO lịch sử vào cuối năm 2026. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin độc quyền từ Reuters, SpaceX và xAI đang trong quá trình đàm phán sáp nhập nhằm tạo ra một thực thể khổng lồ trước khi tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lịch sử vào cuối năm 2026.

Nếu thương vụ này thành công, hàng loạt startup lớn nhất của Elon Musk, từ tên lửa đẩy, vệ tinh Starlink cho đến nền tảng X và chatbot Grok, sẽ cùng quy về một thực thể.

Kế hoạch sáp nhập dự kiến sẽ thực hiện thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu. Theo đó, các cổ đông của xAI sẽ nhận được cổ phiếu của SpaceX để đổi lấy quyền sở hữu trong công ty AI này.

Reuters tiết lộ dấu hiệu cho thấy thương vụ đang được thúc đẩy ráo riết là hai thực thể đã được thiết lập tại Nevada vào ngày 21/1 để tạo điều kiện cho giao dịch. Một trong số đó liệt kê SpaceX và Giám đốc tài chính Bret Johnsen là thành viên quản lý.

Câu trả lời cho sự sáp nhập này nhiều khả năng nằm ở bài toán năng lượng và chi phí. "Nơi có chi phí thấp nhất để đặt AI sẽ là không gian. Điều này sẽ thành hiện thực trong vòng 2, hoặc tối đa là 3 năm tới", Elon Musk phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ).

Việc đặt trung tâm dữ liệu trong không gian mang lại những lợi thế rất lớn, với nguồn năng lượng mặt trời dồi dào, không bị gián đoạn bởi thời tiết hay chu kỳ ngày đêm như ở Trái Đất.

Ngoài ra, đây cũng là cách tận dụng nhiệt độ cực thấp của môi trường chân không để giải quyết bài toán tản nhiệt cho các siêu máy tính đào tạo AI. Bên cạnh đó, có lẽ tỷ phú Musk đang muốn chiếm ưu thế trước các đối thủ nặng ký như Google, với dự án Suncatcher hay Blue Origin của Jeff Bezos.

Trong khi đó, việc sáp nhập không chỉ phục vụ mục đích thương mại mà còn giúp SpaceX củng cố vị thế trong các hợp đồng quốc phòng tỷ USD. Hiện tại, xAI đã có hợp đồng trị giá lên tới 200 triệu USD để cung cấp các sản phẩm của Grok cho Lầu Năm Góc.

Starlink và Starshield cũng đang phải dựa vào AI để vận hành mạng lưới vệ tinh phân loại và theo dõi mục tiêu di động trên Trái Đất.

Elon Musk khi thiết kế Cybertruck: 'Đừng trái ý tôi!'

Trong cuốn Tiểu sử Elon Musk, tác giả Walter Isaacson đưa người đọc đến những câu chuyện đằng sau vị tỷ phú phức tạp, như cách ông cùng lúc điều hành loạt doanh nghiệp Tesla, SpaceX và Twitter. Nguồn cảm hứng để thiết kế ra chiếc xe Cybertruck cũng được nhắc đến. Việc Elon Musk kiên định với thiết kế lạ lùng của mẫu xe bán tải, thậm chí đến mức cực đoan, cho thấy tính cách của vị tỷ phú.

Elon Musk đổi kế hoạch

Làn sóng AI và cuộc đua trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo đang thúc đẩy Elon Musk thay đổi suy nghĩ, trong đó kế hoạch IPO của SpaceX được đặt lên hàng đầu.

10:23 23/1/2026

Anh Tuấn

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

