Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Apple đã đúng với iPhone 17

  • Thứ sáu, 30/1/2026 07:07 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Apple ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong quý IV/2025. Doanh số iPhone tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút khi mẫu iPhone có thiết kế và nhiều tính năng mới.

Việc Apple thay đổi thiết kế, mạnh dạn đưa nhiều tính năng mới lên iPhone 17 khiến mẫu điện thoại này được đón nhận tốt. Ảnh: Việt Hà.

Apple vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 vượt kỳ vọng. Doanh thu đạt 143,8 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 42,1 tỷ USD, tăng 16% so với một năm trước.

iPhone là động lực chính cho sự tăng trưởng. Doanh số iPhone đạt 85,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. CEO Tim Cook cho biết "nhu cầu iPhone thực sự đáng kinh ngạc", khi đề cập đến dòng iPhone 17 ra mắt tháng 9/2025.

Thị trường Trung Quốc bứt phá mạnh. Doanh số tại Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong tăng 38% lên 25,5 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả thị trường của Apple.

Cook cho biết iPhone chiếm 22% thị phần smartphone tại Trung Quốc trong quý này. Con số này cao hơn bất kỳ hãng nào khác, kể cả các đối thủ nội địa. "Số lượng người nâng cấp iPhone tại Trung Quốc đại lục đạt kỷ lục mọi thời đại", Cook nói thêm. CEO Apple nhận định sự tăng trưởng này là nhờ sản phẩm.

Các mảng kinh doanh khác có kết quả trái chiều. Mảng dịch vụ tăng 14% lên 30 tỷ USD. iPad tăng 6% lên 8,6 tỷ USD. Tuy nhiên Mac giảm 7%. Mảng thiết bị đeo và phụ kiện giảm 2%.

Apple hiện có 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu. Con số này tăng từ 2,35 tỷ thiết bị công bố một năm trước. Lượng bị lớn là nền tảng vững chắc giúp Apple mở rộng dịch vụ.

Giám đốc tài chính Kevan Parekh dự báo doanh thu quý I/2026 tăng 13-16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên Apple cảnh báo nguồn cung iPhone bị hạn chế trong quý tới.

Parekh cũng nhận định thiết kế và tính năng của dòng iPhone 17 được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt.

Apple đầu tư 10,89 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển trong quý này. Con số này tăng từ 8,27 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Parekh cho biết AI sẽ đòi hỏi đầu tư tăng thêm so với lộ trình sản phẩm thông thường. Trước đó, công ty thông báo hợp tác với Google sử dụng mô hình AI Gemini cho phần mềm Apple Intelligence.

Chi phí bộ nhớ tăng là thách thức lớn. Cook cho biết giá bộ nhớ tăng đáng kể trên thị trường. Tình trạng này có thể ảnh hưởng lớn hơn trong quý hiện tại.

Apple chi gần 32 tỷ USD mua lại cổ phiếu và trả cổ tức trong quý vừa qua.

Lý do Apple lên đỉnh

Thành công của iPhone 17 cho thấy Apple đang mở rộng sức hút ở phân khúc phổ thông, thay vì chỉ dựa vào các mẫu iPhone cao cấp như trước.

23 giờ trước

Minh Khôi

đánh giá iPhone 17 iPhone iphone 17 apple báo cáo kinh doanh

Đọc tiếp

Hang loat kenh 'ty view' bi YouTube go vi AI hinh anh

Hàng loạt kênh 'tỷ view' bị YouTube gỡ vì AI

34 phút trước 06:41 30/1/2026

0

Làn sóng video sản xuất hàng loạt bằng AI đang khiến YouTube phải siết chặt kiểm soát, khi nhiều kênh sở hữu hàng tỷ lượt xem bị xóa khỏi nền tảng.

Thu 5 luong vang tu SIM rac hinh anh

Thu 5 lượng vàng từ SIM rác

12 giờ trước 19:19 29/1/2026

0

Video chiết xuất 5 lượng vàng từ SIM qua sử dụng gây chú ý. Nhưng chuyên gia cảnh báo lượng vàng thực tế siêu nhỏ, quy trình độc hại và vướng rủi ro pháp lý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý