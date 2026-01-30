Apple đã đúng với iPhone 17

Apple ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong quý IV/2025. Doanh số iPhone tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút khi mẫu iPhone có thiết kế và nhiều tính năng mới.

Việc Apple thay đổi thiết kế, mạnh dạn đưa nhiều tính năng mới lên iPhone 17 khiến mẫu điện thoại này được đón nhận tốt. Ảnh: Việt Hà.

Apple vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 vượt kỳ vọng. Doanh thu đạt 143,8 tỷ USD , tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 42,1 tỷ USD , tăng 16% so với một năm trước.

iPhone là động lực chính cho sự tăng trưởng. Doanh số iPhone đạt 85,3 tỷ USD , tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024. CEO Tim Cook cho biết "nhu cầu iPhone thực sự đáng kinh ngạc", khi đề cập đến dòng iPhone 17 ra mắt tháng 9/2025.

Thị trường Trung Quốc bứt phá mạnh. Doanh số tại Trung Quốc, Đài Loan và Hong Kong tăng 38% lên 25,5 tỷ USD . Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả thị trường của Apple.

Cook cho biết iPhone chiếm 22% thị phần smartphone tại Trung Quốc trong quý này. Con số này cao hơn bất kỳ hãng nào khác, kể cả các đối thủ nội địa. "Số lượng người nâng cấp iPhone tại Trung Quốc đại lục đạt kỷ lục mọi thời đại", Cook nói thêm. CEO Apple nhận định sự tăng trưởng này là nhờ sản phẩm.

Các mảng kinh doanh khác có kết quả trái chiều. Mảng dịch vụ tăng 14% lên 30 tỷ USD . iPad tăng 6% lên 8,6 tỷ USD . Tuy nhiên Mac giảm 7%. Mảng thiết bị đeo và phụ kiện giảm 2%.

Apple hiện có 2,5 tỷ thiết bị đang hoạt động trên toàn cầu. Con số này tăng từ 2,35 tỷ thiết bị công bố một năm trước. Lượng bị lớn là nền tảng vững chắc giúp Apple mở rộng dịch vụ.

Giám đốc tài chính Kevan Parekh dự báo doanh thu quý I/2026 tăng 13-16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên Apple cảnh báo nguồn cung iPhone bị hạn chế trong quý tới.

Parekh cũng nhận định thiết kế và tính năng của dòng iPhone 17 được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt.

Apple đầu tư 10,89 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển trong quý này. Con số này tăng từ 8,27 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Parekh cho biết AI sẽ đòi hỏi đầu tư tăng thêm so với lộ trình sản phẩm thông thường. Trước đó, công ty thông báo hợp tác với Google sử dụng mô hình AI Gemini cho phần mềm Apple Intelligence.

Chi phí bộ nhớ tăng là thách thức lớn. Cook cho biết giá bộ nhớ tăng đáng kể trên thị trường. Tình trạng này có thể ảnh hưởng lớn hơn trong quý hiện tại.