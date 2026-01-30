Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
iPhone 18 tăng giá

  • Thứ sáu, 30/1/2026 07:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Làn sóng tăng giá bộ nhớ do nhu cầu máy chủ AI bùng nổ đang lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng, đẩy Apple vào thế khó khi chuẩn bị ra mắt iPhone 18.

Giá chip nhớ toàn cầu đang bước vào một chu kỳ tăng mạnh mới, lan rộng khắp chuỗi cung ứng và tạo thêm áp lực lên ngành điện tử tiêu dùng. Trong bối cảnh nhu cầu tính toán phục vụ các trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, giá bán của thế hệ iPhone 18 được đánh giá sẽ trở thành một “ẩn số” lớn.

Ngày 28/1, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple hiện phải đàm phán giá bộ nhớ theo từng quý thay vì nửa năm như trước, phản ánh mức độ biến động ngày càng mạnh của thị trường. Theo ông, giá bộ nhớ dành cho iPhone nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong quý II/2026, với mức điều chỉnh tương tự như quý I.

Biến động chi phí của Táo khuyết thường là chỉ báo quan trọng của toàn ngành, bởi công ty nằm trong nhóm khách hàng lớn nhất của chuỗi cung ứng linh kiện, có thể chủ động đàm phán về giá với đối tác. Tuy nhiên, ngay cả một ông lớn như Apple cũng khó tránh khỏi xu hướng giá bộ nhớ leo thang trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm.

Theo ZDNet Korea, Samsung Electronics và SK Hynix đã thảo luận với Apple về việc cung cấp bộ nhớ LPDDR trong quý I/2026 với mức giá dự kiến tăng mạnh. Một số báo cáo cho rằng Samsung có thể nâng giá hơn 80%, trong khi SK Hynix hướng tới mức tăng khoảng 100%. Các nguồn tin cũng cảnh báo LPDDR có thể tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2026 khi Apple ra mắt dòng iPhone 18 cao cấp.

LPDDR (Low Power Double Data Rate) là loại bộ nhớ tiêu thụ điện năng thấp hơn DRAM tiêu chuẩn, được sử dụng phổ biến trên smartphone, tablet, thiết bị AI và ô tô thông minh. Phiên bản LPDDR5 hiện là chuẩn được áp dụng rộng rãi nhất.

Đợt tăng giá lần này không đơn thuần mang tính chu kỳ. Báo cáo mới của TrendForce dự báo thị trường DRAM sẽ chịu tác động từ bất ổn toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, khiến nhu cầu tiêu dùng phục hồi chậm. Tuy nhiên, sang nửa cuối năm, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ tăng mạnh chi tiêu cho máy chủ AI, kéo theo nhu cầu bộ nhớ bùng nổ.

iPhone 18 anh 1

Apple đang tìm giải pháp thay thế để tránh tăng giá iPhone 18. Ảnh: Bloomberg.

Apple hiện là một trong những khách hàng quan trọng nhất của các nhà sản xuất bộ nhớ LPDDR, với lượng iPhone xuất xưởng dự kiến đạt khoảng 250 triệu chiếc trong năm nay. Ming-Chi Kuo nhận định công ty đang cố gắng “tránh tăng giá càng nhiều càng tốt” đối với iPhone 18, ít nhất giữ nguyên giá khởi điểm để hỗ trợ tiếp thị. Tuy vậy, áp lực chi phí vẫn là yếu tố khiến thị trường chú ý.

Apple sẽ công bố kết quả quý I năm tài chính 2026 sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào ngày 29/1. Theo giới phân tích, nhà đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến biên lợi nhuận gộp và khả năng Apple hấp thụ chi phí linh kiện tăng cao, yếu tố có thể tác động tới toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Minh Hoàng

