Mẫu điện thoại bán chạy nhất thế giới

Kết quả từ thị trường smartphone trong năm 2025 cho thấy sự thống trị tuyệt đối của 2 "ông lớn" Apple và Samsung.

IPhone 16 bản tiểu chuẩn (phải) là chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới năm 2025. Ảnh: CNET.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố hôm 28/1, Apple tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi chiếm tới 7 trên 10 vị trí trong danh sách những smartphone bán chạy nhất thế giới. Đáng chú ý, iPhone 16 đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để trở thành mẫu điện thoại phổ biến nhất hành tinh năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở các dòng máy cũ, dòng iPhone 17 vừa ra mắt cũng ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng. Nhà phân tích Harshit Rastogi cho biết, doanh số của iPhone 17 đã tăng 11% trong quý đầu tiên so với thế hệ tiền nhiệm.

Thành công này đến từ việc Apple đã thay đổi chiến lược: trang bị màn hình tần số quét cao cùng dung lượng RAM và bộ nhớ khởi điểm lớn cho phiên bản tiêu chuẩn. Những nâng cấp này đã giúp iPhone 17 thu hẹp khoảng cách với dòng Pro, trở thành lựa chọn có hiệu năng trên giá thành (Price/Performance) tốt nhất năm.

Ngoài ra, mẫu iPhone 16e - chiếc iPhone giá mềm ra mắt trong năm 2025, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị phần tại Mỹ và Nhật Bản, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái iOS hơn với mức chi phí thấp.

IPhone 16 bản tiêu chuẩn thống trị bảng xếp hạng với tỷ lệ áp đảo. Ảnh: Counterpoint Research.

Ở bên kia chiến tuyến, Samsung tiếp tục là đối trọng duy nhất đủ sức cạnh tranh với Apple trong top 10. Đại diện thành công nhất của hãng công nghệ Hàn Quốc là Galaxy A16 5G. Nhờ sự cân bằng giữa cấu hình phần cứng ổn định và hỗ trợ phần mềm lâu dài, đây chính là chiếc smartphone chạy Android bán chạy nhất năm 2025.

Bên cạnh dòng A phổ thông, dòng flagship Galaxy S của Samsung cũng tiếp tục duy trì phong độ khi năm thứ 2 liên tiếp góp mặt trong danh sách 10 thiết bị hàng đầu. Điều này minh chứng cho sức hút bền bỉ của các dòng điện thoại cao cấp của Samsung đối với người dùng trung thành.

Một điểm đáng lưu ý trong báo cáo là tổng doanh số của 10 mẫu điện thoại đứng đầu đã chiếm tới 19% thị phần toàn cầu. Điều này cho thấy người tiêu dùng đang có tâm lý tập trung vào các thương hiệu lớn và uy tín.

Tuy nhiên, thị trường smartphone năm tới cũng đối mặt với thách thức lớn từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu. Việc chi phí linh kiện tăng cao được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán của các dòng điện thoại tầm trung và giá rẻ.

Hệ quả là tại các thị trường mới nổi như Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latinh, người dùng sẽ phải cân nhắc nhiều hơn khi chọn mua các sản phẩm tầm trung. Ngược lại, phân khúc điện thoại cao cấp dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong doanh thu toàn ngành.

Kết thúc năm 2025, bức tranh thị trường smartphone đã định hình rõ nét: Apple vẫn là cái tên bảo chứng cho doanh số, trong khi Samsung khẳng định vị thế dẫn đầu làng Android.