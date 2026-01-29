Lỗi nghiêm trọng khiến Apple hoãn cập nhật iOS

Apple bất ngờ tạm dừng bản cập nhật cho những thiết bị sử dụng iOS 12, iOS 15 và iOS 18 do phát hiện lỗi nghiêm trọng khiến điện thoại không thể kết nối mạng hoặc gọi cấp cứu.

Bản cập nhật cho những iPhone đời cũ bất ngờ bị hoãn lại do lỗi nghiêm trọng khiến điện thoại không thể kết nối mạng hoặc gọi cấp cứu. Ảnh: MacRumors.

Cùng với iOS 26.2.1, Apple vừa phát hành bản cập nhật cho những thiết bị sử dụng iOS 12, iOS 15 và iOS 18 vào rạng sáng 27/1 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, ngay sau đó, Táo khuyết đã dừng cấp phép cho các phiên bản này mà không đưa ra lời giải thích chính thức nào.

Theo MacRumors, ngay cả khi điện thoại hiện thông báo đã có bản cập nhật mới, hệ thống của Apple sẽ từ chối xác thực và không cho phép quá trình cài đặt diễn ra. Nguyên nhân của việc tạm dừng cập nhật này sau đó được hé lộ thông qua một tài liệu hỗ trợ từ Telstra - nhà mạng lớn tại Úc.

Cụ thể, đơn vị này cho biết họ đang điều tra một sự cố nghiêm trọng khiến một số thiết bị Apple đời cũ không thể kết nối mạng, bao gồm cả việc không thể gọi đến đầu số khẩn cấp sau khi cập nhật. Telstra thậm chí đã phải khuyến cáo khách hàng tạm hoãn cập nhật cho đến khi vấn đề được giải quyết triệt để.

Hiện tại, sau vài giờ rà soát, Apple đã bắt đầu cấp phép trở lại cho những bản cập nhật này, bao gồm iOS 12.5.8, iOS 15.8.6 và iOS 18.7.4. Người dùng các dòng máy này hiện đã có thể cập nhật một cách an toàn.

Với iOS 16.7.13, lỗi kết nối mạng nghiêm trọng nhất vẫn còn tồn tại trên phiên bản này vẫn còn và chưa cho phép cài đặt lại.

Theo thông báo từ Apple, các phiên bản cập nhật này gia hạn chứng chỉ cần thiết cho những tính năng như iMessage, FaceTime và kích hoạt thiết bị. Sau bản cập nhật, các tính năng quan trọng trên iPhone 5s và iPhone 6 sẽ tiếp tục hoạt động sau tháng 1/2027.

Ban đầu, những tính năng gắn với thời hạn chứng chỉ sẽ ngừng hoạt động khi chứng chỉ hết hạn. Kể từ bản cập nhật này, người dùng có thể yên tâm sử dụng các tính năng quan trọng trên các dòng iPhone cũ trong những năm tới.