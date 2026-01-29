Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Lỗi nghiêm trọng khiến Apple hoãn cập nhật iOS

  • Thứ năm, 29/1/2026 09:04 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Apple bất ngờ tạm dừng bản cập nhật cho những thiết bị sử dụng iOS 12, iOS 15 và iOS 18 do phát hiện lỗi nghiêm trọng khiến điện thoại không thể kết nối mạng hoặc gọi cấp cứu.

Bản cập nhật cho những iPhone đời cũ bất ngờ bị hoãn lại do lỗi nghiêm trọng khiến điện thoại không thể kết nối mạng hoặc gọi cấp cứu. Ảnh: MacRumors.

Cùng với iOS 26.2.1, Apple vừa phát hành bản cập nhật cho những thiết bị sử dụng iOS 12, iOS 15 và iOS 18 vào rạng sáng 27/1 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, ngay sau đó, Táo khuyết đã dừng cấp phép cho các phiên bản này mà không đưa ra lời giải thích chính thức nào.

Theo MacRumors, ngay cả khi điện thoại hiện thông báo đã có bản cập nhật mới, hệ thống của Apple sẽ từ chối xác thực và không cho phép quá trình cài đặt diễn ra. Nguyên nhân của việc tạm dừng cập nhật này sau đó được hé lộ thông qua một tài liệu hỗ trợ từ Telstra - nhà mạng lớn tại Úc.

Cụ thể, đơn vị này cho biết họ đang điều tra một sự cố nghiêm trọng khiến một số thiết bị Apple đời cũ không thể kết nối mạng, bao gồm cả việc không thể gọi đến đầu số khẩn cấp sau khi cập nhật. Telstra thậm chí đã phải khuyến cáo khách hàng tạm hoãn cập nhật cho đến khi vấn đề được giải quyết triệt để.

Hiện tại, sau vài giờ rà soát, Apple đã bắt đầu cấp phép trở lại cho những bản cập nhật này, bao gồm iOS 12.5.8, iOS 15.8.6 và iOS 18.7.4. Người dùng các dòng máy này hiện đã có thể cập nhật một cách an toàn.

Với iOS 16.7.13, lỗi kết nối mạng nghiêm trọng nhất vẫn còn tồn tại trên phiên bản này vẫn còn và chưa cho phép cài đặt lại.

Theo thông báo từ Apple, các phiên bản cập nhật này gia hạn chứng chỉ cần thiết cho những tính năng như iMessage, FaceTime và kích hoạt thiết bị. Sau bản cập nhật, các tính năng quan trọng trên iPhone 5s và iPhone 6 sẽ tiếp tục hoạt động sau tháng 1/2027.

Ban đầu, những tính năng gắn với thời hạn chứng chỉ sẽ ngừng hoạt động khi chứng chỉ hết hạn. Kể từ bản cập nhật này, người dùng có thể yên tâm sử dụng các tính năng quan trọng trên các dòng iPhone cũ trong những năm tới.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

iPhone 16 Pro Max tăng giá bất thường

Dòng iPhone 16 Pro Max vẫn được kinh doanh tại Việt Nam dù Apple đã khai tử. Tuy nhiên, sản phẩm lại ngược dòng tăng giá so với trước.

18 giờ trước

Anh Tuấn

iOS Apple iPhone iPhone iOS Apple

    Đọc tiếp

    Hang nao ban TV nhieu nhat Viet Nam? hinh anh

    Hãng nào bán TV nhiều nhất Việt Nam?

    3 giờ trước 07:00 29/1/2026

    0

    Samsung có hơn 20 năm liên tiếp dẫn đầu về lượng TV bán tại Việt Nam, xếp sau là LG. Tuy nhiên, thị trường chứng kiến sự nổi lên của các hãng Trung Quốc.

    Robot hinh nguoi tu mo tu, rua chen hinh anh

    Robot hình người tự mở tủ, rửa chén

    3 giờ trước 06:42 29/1/2026

    0

    Figure AI hiện thực hóa giấc mơ về robot giúp việc khi trình diễn khả năng tự vận hành các tác vụ nhà bếp phức tạp với độ khéo léo như con người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý