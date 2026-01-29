Hãng nào bán TV nhiều nhất Việt Nam?

Samsung có hơn 20 năm liên tiếp dẫn đầu về lượng TV bán tại Việt Nam, xếp sau là LG. Tuy nhiên, thị trường chứng kiến sự nổi lên của các hãng Trung Quốc.

Lượng TV bán tại Việt Nam giảm sút.

Năm lẻ như 2025 được xem là giai đoạn đi xuống của ngành TV. Mảng này ở Việt Nam vốn được thúc đẩy bởi các giải đấu thể thao lớn. Tuy nhiên năm vừa qua hoàn toàn vắng bóng Euro hay World Cup khiến sức mua giảm nhẹ, ngược với đà tăng trưởng chung của ngành điện tử, di động.

Thị trường TV Việt Nam cũng chứng kiến sự phân hóa lớn. Ngành này bị áp đảo bởi Samsung, LG, hai hãng Hàn Quốc hiện diện lâu năm và có lượng model cung cấp lớn. Các hãng Nhật Bản vốn được dẫn dắt bởi Sony lại đi xuống. Ở phía ngược lại, những công ty Trung Quốc với lợi thế giá đang từ từ vươn lên.

LG, Samsung dẫn đầu

Theo số liệu của một công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu, lượng TV bán ra tại Việt Nam trong năm 2025 giảm nhẹ. Trong đó, Samsung vẫn dẫn đầu nhưng chứng kiến sự đi xuống về cả thị phần và lượng bán. Thay đổi này đến từ việc hãng bị cạnh tranh ở phân khúc giá thấp. Công ty Hàn Quốc thu về khoảng 10.000 tỷ đồng từ việc bán TV ở Việt Nam. Họ tiếp tục dẫn đầu, tạo khoảng cách lớn với các đối thủ xếp sau với khoảng 36% thị phần. Tuy vậy so với 2024, chỉ số này đã giảm khoảng 3%.

TV Samsung tiếp tục dẫn đầu về lượng bán tại Việt Nam.

LG cũng là thương hiệu có năm kinh doanh hiệu quả, hiện xếp thứ 2 tại Việt Nam với các chỉ số đều tăng. Nhiều năm qua, hãng này định vị ở phân khúc cao cấp với TV OLED. Riêng dòng tấm nền này, họ chiếm trên 60% về tổng lượng sản phẩm bán ra. Tuy nhiên, đà thống trị có thể bị ảnh hưởng khi Samsung có xu hướng tập trung vào OLED tại Việt Nam bằng việc ra mắt nhiều model hơn.

Ngược lại, Sony có dấu hiệu “buông” mảng này, khi chỉ ra mắt duy nhất chiếc Bravia 8 OLED trong năm 2025. Trên tổng thể, hãng Nhật Bản có năm thứ 2 liên tiếp rớt hạng. Từ vị trí thứ 2 tại Việt Nam, công ty hiện xếp số 4 về lượng bán, dưới cả nhà sản xuất Trung Quốc.

Định vị ở phân khúc cao cấp khiến số thiết bị đến tay người dùng ngày càng giảm. Đổi lại, hãng này vẫn có giá trung bình trên mỗi sản phẩm cao nhất.

Sự trỗi dậy của hãng Trung Quốc

TCL dẫn đầu cho làn sóng TV Trung Quốc khi vươn lên vị trí thứ 3 tại Việt Nam trong năm 2025 về thị phần. Họ bán được hơn 350.000 sản phẩm và thu về 2.700 tỷ đồng . Mức độ tăng trưởng ở thị trường trong nước cũng phản ánh xu hướng chung của TCL trên toàn cầu. Hãng này tự chủ sản xuất tấm nền LCD các loại qua nhà máy CSOT. Công ty còn cung ứng linh kiện cho hàng loạt đối tác TV khác.

TV MiniLED C8K của TCL.

Vấn đề của TCL vẫn là khó khăn để tiến vào phân khúc cao cấp. Giá trung bình mỗi chiếc TV của hãng này ở Việt Nam chỉ quanh mức 7 triệu đồng, bằng một nửa Sony và thua xa Samsung, LG. Do vậy, mối quan hệ hợp tác với hãng Nhật Bản gần đây có thể là lời giải cho họ ở các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu hay Bắc Mỹ.

Ngoài TCL, COOCA cũng là nhà sản xuất bán được lượng TV khá lớn, khoảng 40.000 chiếc tại Việt Nam. AQUA khi mở rộng phân phối sản phẩm này, bên cạnh máy giặt, tủ lạnh cũng có doanh số gấp khoảng 3 lần. Hai thương hiệu mới là Hisense và Xiaomi cũng chứng kiến sự gia tăng về doanh số.

Trong khi đó, thương hiệu Thái Lan Casper bắt đầu “hụt hơi”. Sau giai đoạn đầu thăng tiến bằng chiến lược giá rẻ, thâm nhập sâu vào các hệ thống lớn, năm 2025 chứng kiến mức sụt giảm mạnh. Công ty này chỉ bán được khoảng 30.000 TV, bằng một nửa cùng kỳ.